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Kolik stojí nákup u Jadranu? Navštívili jsme chorvatské supermarkety

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  8:30
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do...

Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u Jadranu připlatí a které výrobky naopak vyjdou levněji než v tuzemských obchodech. | foto: Miroslava Sloupová, iDNES.cz

Pečivo v zadarském Sparu najdete na rozdíl od českých obchodů hned u vchodu....
Chorvatské máslo ve Sparu vyšlo na 2,49 eura (60 korun).
Litr trvanlivého mléka značky Spar budget s 1,5 procenty tuku stál 0,95 eura...
Kilogramové balení mouky značky Spar budget vyšlo na 0,75 eura (18 korun).
44 fotografií
Kolik letos stojí běžný nákup v Chorvatsku? Vyrazili jsme s kartou Visa do supermarketů Spar a Lidl v Zadaru a porovnali ceny základních potravin a nápojů. Zjistili jsme, za co si čeští turisté u Jadranu připlatí a které výrobky naopak vyjdou levněji než v tuzemských obchodech.

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