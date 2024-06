Chorvatsko pro dobrodruhy. Zjistěte, proč není jen letní destinací

Aktivně, kulturně, nebo v přírodě? Ať už je váš styl trávení dovolené jakýkoli, v Chorvatsku každý nalezne to svoje. A to nejen v létě. Chorvatsko je totiž jako stvořené pro celoroční dovolenou. Máte-li tak už na léto pro svou dovolenou vybranou jinou lokalitu, neváhejte Chorvatsko zahrnout do svých podzimních nebo zimních plánů – nebudete litovat. V těchto ročních obdobích si navíc užijete odpočinek bez davů a za mimosezonní ceny.

Máme pro vás několik tipů, co na svých cestách po Chorvatsku rozhodně nevynechat. Na své si přijde každý.

Sníte o překonání vlastních limitů?

Členité pobřeží, různorodé ostrovy, hornaté vnitrozemí. Právě díky velice rozmanité geografii nabízí Chorvatsko obrovské množství sportovních možností, které vás ani na dovolené nenechají chvíli v klidu. Kdo preferuje aktivní dovolenou, může se těšit na potápění, jízdu na kajaku či raftu a stejně tak na dobrodružství z koňského či cyklistického sedla. Anebo preferujete paragliding či seskoky s padákem? Tady je možné vše.

Dobrodružství na kajaku v okolí pláže Mala Kolumbarica. Autor: Brotherside

Milovníky turistiky jistě nadchne vnitrozemí zadarské oblasti, kde narazí na tu pravou divočinu, zcela odlišnou od pobřežních resortů. V jižní části chráněné krajinné oblasti Velebit se nachází soutěsky Velika a Mala Paklenica. Zde si přijdou na své horolezci i turisté v pohorkách. Jedinečným zážitkem plným adrenalinu jsou i výlety do kaňonů Zrmanji a Krupy či návštěva pramene Uny, jednoho z pěti nejhlubších krasových pramenů na světě. Právě řeku Zrmanju lze sjet na kajaku.

Pokud preferujete specifickou atmosféru chorvatských ostrovů, i sem můžete vyrazit za trekingem. Protáhlé souostroví Cres–Lošinj nabízí dálkovou trasu Via Apsyrtides. Sto čtyřicet kilometrů dlouhá, perfektně značená cesta spojuje sever Cresu se samým jihem Lošinje.

Cyklisté pak mohou využít klikatící se silničky nad Dubrovníkem nebo prašné stezky již zmíněného ostrova Lošinj. Působivé jsou rovněž výhledy při projížďkách po jihochorvatském ostrově Brač.

Ikonický Dubrovník, který posloužil jako Královo přístaviště při natáčení slavného seriálu Hra o trůny. Autor: Julien Duval

A ani v zimě není v Chorvatsku nuda. Lyžařské nadšence láká resort Platak nedaleko Rijeky.

Milujete mořský vánek? Zkuste si na jachtě vyrazit mezi Kornaty, tedy bezmála stovku neobydlených ostrovů, ostrůvků a útesů proslulých strmými skalisky čnějícími přímo z moře. Táhne vás spíš potápění? Neměli byste vynechat chráněnou krajinnou oblast Telašćica, tedy místo, kde se do Jaderského moře noří ty nejvyšší chorvatské útesy a kde lze pozorovat delfíny skákavé. A kdo chce vyzkoušet kitesurfing, vyrazí s jistotou na pláž Zlatni rat na Brači.

Sníte o dechberoucích výhledech?

Raději zvolníte? Krása chorvatské krajiny je nekonečná. Oblíbený přírodní spot naleznete v okolí Zadaru, kde je situováno Vranské jezero. Tohle největší přírodní jezero Chorvatska je rájem pro ptactvo, především volavky a divoké kachny, které je možné sledovat ze speciálních pozorovatelen. Zdejší brakická voda vyhovuje sladkovodním i mořským rybám, což sem zase láká rybáře.

Možná trochu pozapomenutá a podle jména ne tolik známá oblast Kvarner, nacházející se mezi Istrií a Dalmácií, ukrývá Národní park Risnjak. Jeho turistické stezky nadchnou v létě, na podzim i v zimě a dovedou turisty třeba k Lokvarce, údajně nejkrásnější jeskyni v zemi. Když se pak vydáte podél řeky Kupy pramenící v tamním tyrkysovém jezeře, narazíte na Údolí motýlů. Nejen ostrov Rhodos má totiž místo, kde můžete pozorovat tato stvoření. Chorvatské Údolí motýlů oplývá až pěti sty druhy. Kvarner je prostě jako stvořený pro moderní badatele: nachází se tu chráněná krajinná oblast Učka, Grobnické hory anebo třeba pohoří Velika Kapela ukrývající Bílé a Soumarské skály, kde můžete obdivovat specifické skalní útvary, průrvy, žlaby, praskliny i propasti.

Chráněná krajinná oblast Papuk. Autor: Julien Duval

Právě Bílé skály oplývají dechberoucí přírodní scenerií nazvanou Prsty, tedy pěticí skalních soch připomínajících lidskou ruku. Jen kousek odtud se nachází přírodní amfiteátr s kolmými, padesát metrů vysokými stěnami. A přímo zde začíná takzvaný Vihoraški put, tedy jedna z nejnáročnějších alpinistických stezek v zemi. Horská cesta opatřená ocelovými lany a klíny je ovšem jen pro zkušené horaly.

Sníte o rozšíření svých obzorů?

Nejen přírodou může být živ český turista. Chorvatské pamětihodnosti netřeba příliš představovat. Je ale dobré vědět, že i klasiku lze poznat z dost nečekaných pozic. Třeba ikonický Dubrovník, který posloužil jako Královo přístaviště při natáčení slavného seriálu Hra o trůny, si můžete prohlédnout i z dost nezvyklého úhlu, pokud se dole u vody nalodíte do kajaku. A co takhle projet se kolem římského amfiteátru v Pule na kole?

Eufráziova bazilika v Poreči je zapsána na seznam UNESCO. Autor: Julien Duval

Mezi tradiční kulturní lákadla patří samozřejmě i Eufráziova bazilika v Poreči, kostel sv. Eufemie v Rovinji či katedrála sv. Jakuba v Šibeniku. To jsou klasiky, které potěší po náročném dni v horách i po zaslouženém odpočinku na pláži. Při poznávání chorvatské kultury se ale můžete zaměřit i na méně známá místa. Co třeba istrijská vesnice Grožnjan opásaná středověkými hradbami? Ukrytá ve vnitrozemí, a přitom jen pár kilometrů od pobřeží se proslavila jako sídlo umělců, které láká na místní galerii či třeba festival Ex Tempora. Tady stále ještě nebudou tak početné davy známé z promenád u letovisek.

Nepříliš známý je i působivý ostrov Zlarin, jehož jméno snad opravdu pochází od slova zlato. Ostrov díky své strategické poloze sloužil jako přirozený ochránce Šibeniku. Mají sem zákaz vjezdu všechny automobily, což samo o sobě hovoří o „zlatém“ klidu, který tu vládne. Vychutnávat si ho můžete v jedné ze stylových taveren či třeba při výšlapu na vrch Klepac, odkud se nabízí perfektní výhled jak na šibenickou zátoku, tak směrem k ostrovům a širému Jadranu. A pokud míříte do zadarské části Chorvatska, neměli byste minout největší sídlo na ostrově Dugi otok zvané Sali. Tedy vstupní bránu do již zmíněné chráněné krajinné oblasti Telašćica.