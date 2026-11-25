To, co Chorvaté dělají na sto procent, je příprava na Vánoce. V zemi, kde římskokatolické náboženství vyznává víc než 86 procent obyvatel, jsou Vánoce jedním z nejdůležitějších svátků v zemi. Oslavy ale začínají už na svatou Kateřinu 25. listopadu, kdy symbolicky končí podzim, a trvají až do 6. ledna.
Advent započne v Záhřebu 28. listopadu, kdy se během zahajovacího ceremoniálu rozsvítí na náměstí bána Jelačiće první adventní svíce na ikonickém adventním věnci, který obklopuje fontánu Manduševac. V tu chvíli se rozzáří třpytivý lesk světel a dekorací. Osvítí architekturu z 19. století, vánoční strom a licitary v dřevěných stáncích.
Z náměstí pak vede ulice Pavla Radića k tunelu Grič, k místu, které chce spatřit každý návštěvník adventních akcí. Tři sta padesát metrů dlouhý tunel vznikl v roce 1943 během druhé světové války. Jeho kapacita činila pět tisíc osob a měl chránit civilisty před častým bombardováním.
Po osvobození sloužil jako sklad zeleniny a ovoce a v průběhu chorvatské války za nezávislost (1991–1995) byl znovu částečně využíván jako protiletecký kryt. Dodnes jsou tu na stěnách vidět napsané pokyny, jak se lidé mají chovat v tunelu během náletu.
Tyto časy jsou naštěstí pryč a monotónní, šedá stavba se v adventním období promění v magický svět. Díky scénicky navrženému prostoru, vizuálním prvkům, světelným efektům, zvuku a nadrozměrné interaktivní instalaci turisté zažijí velkolepou, pohádkovou atmosféru.
Minutová lanovka
Tunel Grič leží v Dolním městě (Donji grad), jehož podoba se začala formovat v 19. století, kdy zde architekt Milan Lenuci vytvořil urbanistický projekt sedmi parků, impozantních budov a náměstí ve tvaru písmene U zvaný Lenuciova podkova. Horní město (Gornji grad), ale existovalo už od 11. století a bylo centrem politického, správního a duchovního života chorvatské metropole.
Mezi dvěma čtvrtěmi vedly v Bregovitově ulici (dnešní Tomićevova) schody, po kterých lidé chodili hlavně nahoru na Gornji grad. Byl zde značný ruch a konstruktér D. W. Klein usoudil, že by se sem hodila lanovka. Městská rada jeho návrh schválila a doprava zahájila pravidelný provoz v dubnu 1893.
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Lanovka, jejíž trať je vedena na zděném, cihlovém viaduktu s osmi půlkruhovými oblouky, dodnes funguje. Patří mezi nejkratší zařízení svého druhu na světě, její délka je 66 metrů a překonává výšku 30,5 metru při sklonu 52 procent.
Cestující se za pouhých 64 sekund ocitnou v historickém centru, a to přímo na Strossmayerově promenádě lemované stromy, odkud je nádherný výhled na město. Procházka je úchvatná zejména večer, kdy lucerny zažehnou romantické kouzlo okamžiku.
Záhřeb je jedním z mála evropských měst, které si zachovalo plynové osvětlení. Pouliční lampy se ručně rozsvěcují těsně před setměním a dvěma „nažigačům“ to trvá asi tři hodiny, než obejdou 214 plynových luceren v Gradci, Opatovině a Kaptolu.
V této starobylé čtvrti se také tyčí do výšky přes 108 metrů nejvyšší sakrální stavba v Chorvatsku. Katedrála Nanebevzetí Panny Marie je místem posledního odpočinku významných Chorvatů a nachází se v ní jedny z deseti nejlepších varhan na světě. Mají více než šest tisíc píšťal, 78 rejstříků a čtyři manuály.
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Před chrámem pak ožívá vánoční příběh zrození Ježíše Krista. V živém betlému účinkují herci i hospodářská zvířata. Představení se obvykle konají v pozdním odpoledni a za soumraku a vytvářejí tak působivou atmosféru, kdy se nad hlavami diváků vypínají novogotické věže katedrály a vánoční světla září na náměstí.
Kamennou městskou bránou se svatyní Matky Boží lze pak projít ke kostelu svatého Marka. Jednu z nejstarších budov ve městě, jež pochází ze 13. století, zdobí unikátní barevná tašková střecha. Je na ní zobrazen středověký znak Chorvatska, Dalmácie, Slavonie a Záhřebu.
Chorvatské dobroty
Advent v městě na řece Sávě je spojen i s tradičními, svátečními dobrotami, které návštěvníci mohou ochutnat na trzích na různých místech (náměstí bána Jelačiće, náměstí krále Tomislava, Evropské a Strossmayerovo náměstí, Strossmayerova promenáda a Vranyczany, park Zrinjevac a Ribnjak, foyer Národního divadla).
Na stáncích zavoní sarma (zelné závitky s masem a rýží), kterou Chorvaté jedí na Vánoce a na Silvestra, štrukli (pečené závitky s tvarohem nebo se sýrem) či dalmatská pašticada (dušené hovězí maso ve sladkokyselé omáčce ze sušených švestek, z červeného a dezertního vína).
Milovníky sladkostí potěší fritule (minikoblížky), makový koláč makovnjača nebo sušenky paprenjak. Jejich receptura pochází z 16. století, kdy se laskomina začala vyrábět poblíž starých obchodních cest, jež spojovaly Jadran se vzdálenými trhy. Koření z ciziny (skořici, hřebíček, černý pepř) kuchaři zkombinovali s chorvatským medem, moukou, vlašskými ořechy a s pomerančovou kůrou.
Těsto vtlačili do dřevěných vyřezávaných forem a po upečení měly sušenky například ornament vinné révy, hvězdy, ryby, klasů obilí nebo slunce. Zhotovili tak pochoutku, která se hodila jak na cesty, tak i na svátky. V Chorvatsku se paprenjak podává ke kávě, k čaji nebo ke sklence dezertního vína. Tím si lidé připíjejí a přejí si Sretan Božić neboli veselé Vánoce.
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