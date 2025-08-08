Dovolená pro seniory v Chorvatsku. Tady najdete klid i azurové moře

Chorvatsko s azurově modrým mořem a malebnou krajinou je snem mnoha cestovatelů. Pro seniory, kteří touží po klidné relaxaci, bezpečném prostředí a dostupných službách, nabízí tato země řadu ideálních destinací. Zapomeňte na hlučné párty a přeplněná letoviska – ukážeme vám, kde si můžete naplno užít krásy Jadranu s maximálním pohodlím.
Senioři v Chorvatsku

Senioři v Chorvatsku | foto: Shutterstock

Pláž v chorvatském letovisku Promajna (28. května 2025)
Rovinjské pláže jsou považovány za nejkrásnější v Chorvatsku.
Malý záliv na ostrově Lošinj
Makarská riviéra v Chorvatsku
Chorvatsko má hned několik výhod, kterými si získá i cestovatele, kteří radši než improvizaci na místě dávají přednost jistotě a pohodlí.

Proč je Chorvatsko ideální volbou pro seniory?

Chorvatsko se v posledních letech stalo jednou z nejoblíbenějších destinací pro seniory, a to z několika dobrých důvodů. Středomořské klima s dostatkem slunečných dnů a teplým mořem je ideální pro odpočinek i zlepšení zdravotního stavu. Ve větších městech a na frekventovaných místech je také dobře dostupná základní zdravotní péče. A v neposlední řadě je Chorvatsko považováno za bezpečnou zemi s nízkou kriminalitou.

Senioři mohou cestovat mimo hlavní špičku o letních prázdninách. Užijí si tak nižší ceny, méně davů a příjemnější teploty, ideální pro poznávání i odpočinek.

Pláž v chorvatském letovisku Promajna (28. května 2025)

Nejlepší destinace pro klidnou dovolenou seniorů

Chorvatsko nabízí širokou škálu letovisek, ale některá jsou pro seniory obzvláště vhodná díky své atmosféře, infrastruktuře a službám.

Opatija: Lázeňská perla Kvarneru

Opatija, často nazývaná královnou Jadranu, je elegantní lázeňské město s dlouhou historií. Nabízí krásné promenády, třeba proslulou Lungomare, upravené parky a především řadu wellness hotelů a lázeňských zařízení. Pláže zde mají často pozvolný vstup do moře, což ocení lidé s omezenou pohyblivostí. Opatija je ideální pro ty, kteří hledají kombinaci relaxace, wellness a procházek v klidném prostředí.

Rovinj: Romantické kouzlo Istrie

Malebný přístav Rovinj na Istrii je známý svými úzkými uličkami, barevnými domy a úchvatným starým městem. Je to místo plné kaváren, restaurací a uměleckých galerií. Pláže v okolí Rovinje jsou klidné a nabízejí pozvolný vstup do moře, což je pro seniory velmi vhodné. Rovinj je skvělou volbou pro milovníky historie, kultury a klidné atmosféry.

Rovinjské pláže jsou považovány za nejkrásnější v Chorvatsku.

Mali Lošinj: Ostrov zdraví a vůní

Ostrov Lošinj je proslulý svým mikroklimatem, bohatou středomořskou vegetací a kvalitním vzduchem, který je považován za léčivý. Mali Lošinj je ideální pro ty, kteří hledají klid a přínos pro zdraví. Najdete zde čisté zátoky, upravené promenády a hotely zaměřené na wellness a relaxaci.

Malý záliv na ostrově Lošinj

Ostrov Rab: Zlatý ostrov s písečnými plážemi

Rab je známý svými písečnými plážemi, což je v Chorvatsku spíše výjimka. Můžete se zde těšit na velmi pozvolný a bezpečný vstup do moře. Celý ostrov je klidnější a méně přeplněný než některá jiná letoviska. Díky tomu je skvělou volbou pro seniory hledající pohodu a snadný přístup k moři.

Makarská riviéra a Crikvenica: Tradiční letoviska s dobrou infrastrukturou

Makarská riviéra sice bývá v sezoně rušnější, ale nabízí výbornou turistickou infrastrukturu, dlouhé pláže a široký výběr ubytování. Crikvenica je tradiční a snadno dostupná destinace s dobrým zdravotním zázemím. Mimo sezonu jsou tato letoviska klidnější a nabízejí veškeré služby za příznivější ceny.

Makarská riviéra v Chorvatsku

Služby a ubytování přátelské seniorům

Při výběru ubytování v Chorvatsku by senioři měli zvážit:

  • Hotely s výtahem a bezbariérovým přístupem. Usnadní pohyb, zvláště pokud máte omezenou mobilitu.
  • Wellness a spa služby. Mnoho hotelů nabízí programy zaměřené na relaxaci a zdraví.
  • Asistenční služby. Některé cestovní kanceláře nebo hotely zajišťují non-stop asistenci nebo mají přímo v hotelu česky mluvící delegáty.

Chorvatsko, Makarská riviéra

Tipy pro plánování ideální dovolené pro seniory

  1. Cestujte mimo sezonu: Květen, začátek června, září a říjen jsou ideální měsíce pro nižší ceny, ale také tu bývá méně lidí a příjemnější počasí.
  2. Zvažte zájezd s CK: Cestovní kanceláře často nabízejí speciální zájezdy a balíčky pro seniory, které mohou zahrnovat dopravu, ubytování i program.
  3. Využijte slevy na autobusy: Mnozí autobusoví dopravci v Chorvatsku nabízejí pro seniory slevy.
  4. Informujte se o lokálních slevách: V muzeích, galeriích a někdy i na lodních výletech se vyplatí zeptat se na slevu pro seniory.

Chorvatsko nabízí seniorům ideální kombinaci odpočinku, krásné přírody, kultury a dostupných služeb. S pečlivým plánováním a výběrem té správné destinace si můžete užít nezapomenutelnou a pohodovou dovolenou na Jadranu.

Témata: Chorvatsko, moře

