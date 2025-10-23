Přestože se celá oblast hemží folklórními bytostmi, jako jsou černí psi a duchové, jen málokterá legenda je tak specifická a spjatá s moderní technologií jako tato. Přízrak Hairy Hands se prý objevuje na konkrétním úseku silnice B3212 mezi vesnicemi Postbridge a Two Bridges – a jeho cílem je dostat vozidlo mimo silnici.
Osudná nehoda z roku 1921
První zprávy o neobvyklých nehodách na tomto odlehlém a zrádném úseku Dartmooru se objevují kolem roku 1910. Legendární příběh však nabral na síle až v roce 1921, a to po sérii incidentů, které se dostaly na titulní stránky celonárodních novin.
Klíčovou událostí se stala nehoda z března (někdy uváděno i června) 1921. Lékař E. H. Helby dartmoorské věznice Princetown jel na motocyklu s přípojným vozíkem, ve kterém seděly dvě dívky. Podle svědectví cestujících doktor Helby náhle ztratil kontrolu nad řidítky, začal bojovat se strojem a v panice vyzval dívky, aby vyskočily. Následná havárie se mu stala osudnou. Novinové titulky jako „Motorcycle Fatality – Sad Death of Dr Helby“ (Western Morning News, březen 1921) spustily lavinu spekulací.
Jedna z nejtemnějších a nejpopulárnějších folklórních verzí spojuje chlupaté ruce přímo s věznicí Princetown, která leží v srdci oblasti. Podle této verze patří paže duchu odsouzence nebo vězně, který zemřel na nespravedlivé zacházení a jehož hněv se nyní projevuje tím, že přepadává nic netušící cestující v této chladné, ponuré krajině. To by vysvětlovalo, proč byla jedna z prvních obětí právě osoba spojená s věznicí.
Během několika týdnů a měsíců téhož roku se objevila další, ještě tajuplnější svědectví:
Srpen 1921: Armádní kapitán tvrdil, že neviditelné ruce převzaly kontrolu nad jeho motocyklem a navedly ho mimo silnici. Tato zpráva se dostala i do londýnských novin, a tak se z místního folklóru stala celonárodní senzace, kterou deník Dundee Evening Telegraph (říjen 1921) popsal jako „Gripped by Invisible Hands, Mystery of the Roadway, Motorists Endangered, Malign Spirit Theory“.
Rok 1924: Legenda se rozšířila i mimo silnici – manželé spící v karavanu v Dartmooru tvrdili, že žena zahlédla chlupatou ruku šplhající po okně, která zmizela poté, co udělala znamení kříže.
V některých výpovědích jsou tyto paže charakterizovány jako silné, chlupaté a viditelné, zatímco jindy šlo o pouhý nevysvětlitelný pocit, jako by „něco uchopilo volant“. Všechny výpovědi se shodují v jednom: cílem je zbavit řidiče kontroly a způsobit nehodu.
Jak rychle se legenda rozšířila, dokládají dobové dopisy do novin. V roce 1928 se v tisku objevila zpráva, že se u silnice objevily neoficiální varovné cedule s nápisem: „Beware of death by the hairy hands“ (Pozor na smrt chlupatými rukama).
Od ducha k technické závadě: Možná vysvětlení
Kulturní síla legendy je nepopiratelná, avšak racionální analýza nabízí několik alternativních vysvětlení, která zkoumají jak charakter krajiny, tak i psychologii řidičů:
1. Fyzikální nedostatky silnice
Úsek silnice B3212 byl v první polovině 20. století technicky poddimenzovaný. Vyšetřování po nehodách ukázalo, že problémy mohly spočívat ve špatném sklonu silnice, ostrých zatáčkách, absenci osvětlení a nedostatečném značení.
Někteří folkloristé spekulují, že legenda Hairy Hands se objevila v době, kdy motorismus byl pro venkovské Angličany stále novou a potenciálně děsivou technologií. Příběh mohl sloužit jako symbol strachu ze ztráty kontroly nad strojem, který je rychlejší a silnější než kůň, což bylo v tradiční krajině Dartmooru zvláště zneklidňující.
Po několika nehodách byly na tomto úseku provedeny úpravy geometrie silnice, což vedlo k prokazatelnému snížení počtu nehod. Úřady tak problém vnímaly, i když samozřejmě nebylo možné potvrdit, že za nehodami stála neviditelná ruka.
2. Psychologie a folklór
Dartmoor je odlehlá oblast, kde se řidiči setkávali s mlhou, tmou a únavou. Prudké vybočení vozu způsobené například technickou závadou či nečekaným poryvem větru mohlo být v éře rodícího se motorismu vysvětleno jako „zásah zvenčí“.
Jakmile se legenda rozšířila tiskem, vytvořilo se kolektivní očekávání – každý další incident v oblasti byl automaticky přičítán „chlupatým rukám“. Legenda tak sloužila jako jednoduché vysvětlení pro složité technické a psychologické selhání.
3. Duch a msta
Folklórní verze se často uchylují k nadpřirozenému vysvětlení: Ruce prý patří duchu oběti, která na silnici zemřela, nebo se jedná o mstu ducha vězně z nedaleké věznice Princetown. Už v roce 1921 se dokonce objevila spekulace, že za nehodami stojí magnetické skály v Dartmooru, které ovlivňují řízení.
Legenda, která přežila
Přestože největší vlna zájmu o „chlupaté ruce“ proběhla ve 20. letech 20. století, příběh dodnes přežívá a stal se pevnou součástí identity Dartmooru.
I přes úpravy silnice a moderní bezpečnostní opatření legenda chlupatých rukou v Dartmooru nezanikla. Místo je dodnes populárním cílem pro lovce duchů a badatele z paranormální oblasti, kteří se snaží natočit, zažít nebo zdokumentovat podivné chování vozidel nebo neobvyklé pocity při noční jízdě úsekem B3212. Příběh se pravidelně objevuje v britských dokumentech a knihách o záhadách.
I když neexistuje žádný vědecký nebo policejní důkaz, který by potvrdil existenci tohoto fenoménu, je legenda stále připomínána. Ať už je příčina nehod prozaická (technika, únava, nebezpečná silnice) nebo nadpřirozená, B3212 si dodnes udržuje pověst úseku, na kterém by měl řidič jet s maximálním respektem.
Možná je to jen folklór, ale jen stěží najdete motoristu v Devonu, který by tuto tajuplnou silnici projel v noci bez alespoň lehkého mrazení v zádech.