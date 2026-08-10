Ceuta se v posledních dnech znovu dostala na titulní stránky světových médií. Malé španělské město na severu Afriky čelí masivní migrační vlně, během níž do něj z Maroka během jediného dne dorazilo kolem 50 tisíc migrantů.
Přestože dnes bývá spojována především s evropskou hranicí a migrací, její skutečný příběh začal dávno před vznikem moderních států. Historie Ceuty totiž sahá více než dva tisíce let do minulosti.
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Ceuta totiž patří k nejpozoruhodnějším koutům Evropy – leží sice na africkém kontinentu, už více než šest století je však součástí Španělska. Právě tato neobvyklá poloha dělá z Ceuty jedno z nejzajímavějších měst na světě.
Jen málokteré místo nabízí tak zvláštní pocit jako Ceuta. Během několika minut můžete přecházet mezi evropskou architekturou, středomořskými promenádami a výhledy na africké hory. Nad městem se tyčí pahorky, kolem pobřeží se rozprostírají pláže a přístav, kterým už po staletí proplouvají lodě mezi Atlantikem a Středozemním mořem.
Právě zde se nachází jedna z nejdůležitějších námořních cest planety. Gibraltarským průlivem každoročně projíždějí desetitisíce obchodních lodí a Ceuta nad tímto rušným koridorem bdí už více než dva tisíce let. Její strategická poloha byla odjakživa obrovskou výhodou. Kdo ovládal Ceutu, měl pod dohledem vstup do Středozemního moře.
Proč je Ceuta stále španělská
Historie Ceuty začala dávno před vznikem dnešního Španělska. První osadu zde pravděpodobně založili Féničané, později sem přišli Kartáginci, Římané i Arabové. Díky výhodné poloze se město proměnilo v prosperující přístav, kudy proudilo zlato ze západní Afriky, koření, látky i další cenné zboží.
Rozhodující okamžik přišel v roce 1415, kdy město dobyli Portugalci. Právě obsazení Ceuty bývá označováno za začátek portugalských zámořských objevů. Odtud vedla cesta k výpravám podél afrického pobřeží a později až do Indie či Brazílie.
Roku 1580 se portugalská a španělská koruna spojily pod jedním panovníkem v takzvané Iberské unii. Když se Portugalsko o šedesát let později znovu osamostatnilo, Ceuta se rozhodla zůstat věrná španělskému králi. Lisabonská smlouva z roku 1668 pak definitivně potvrdila, že město připadne Španělsku, pod jehož správou zůstává dodnes.
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Když Maroko v roce 1956 získalo nezávislost, většina španělských držav v severní Africe skončila. Ceuta však mezi nimi nebyla. Španělsko ji považuje za své vlastní území, nikoliv za bývalou kolonii. Obyvatelé jsou španělskými občany a od roku 1995 má město statut autonomního města s vlastním zastupitelstvem.
Maroko s tímto výkladem nesouhlasí a Ceutu společně s nedalekou Melillou dodnes označuje za okupované území. Právě rozdílný pohled obou zemí je jedním z důvodů, proč se město pravidelně dostává do centra diplomatických sporů.
Královské hradby i výhled na Evropu
Přestože je Ceuta známá hlavně z televizních reportáží, turisté sem míří jen výjimečně. Největší dominantou jsou Královské hradby (Murallas Reales), jejichž výstavba začala už v 10. století. Masivní opevnění chránilo město před útoky a dodnes patří k nejpůsobivějším vojenským památkám Španělska.
Za návštěvu stojí také historické centrum s palmovými bulváry, přístavní promenáda nebo vyhlídky, odkud lze za jasného počasí spatřit evropské pobřeží. Jen málokde na světě je druhý kontinent tak blízko.
Zajímavostí je i směs kultur. Vedle katolických kostelů zde stojí mešity a každodenní život ovlivňuje jak španělská, tak marocká tradice. Na nevelkém území se potkávají dvě civilizace, které od sebe dělí jen několik ulic.
Ceuta dnes představuje jednu z nejpozoruhodnějších geografických zvláštností světa a je známá také jako jedna z nejstřeženějších hranic Evropské unie. Město od Maroka odděluje několik kilometrů dlouhý dvojitý hraniční plot vysoký přes šest metrů, vybavený kamerami, senzory i nepřetržitými hlídkami.
Její příběh ukazuje, že některá rozhodnutí středověkých panovníků mohou ovlivňovat podobu mapy ještě po více než šesti stech letech. A právě proto Ceuta nepřestává fascinovat historiky, geografy ani cestovatele.
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