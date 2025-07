Řecký zeměpisec Pausaniás sepsal ve 2. století našeho letopočtu „průvodce“ Hellados Periegesis – Cesta po Řecku. Ne že bych chtěl na antického poutníka nasazovat, ale podle jeho knihy se už asi dnes cestovat nedá, viďte?

Pausaniásova Cesta po Řecku je naprosto úžasná kniha! Jen je k ní třeba přistupovat trochu jinak. Nenajdete v ní to, co na místě stojí. Ale to, co tam kdysi stálo. Je to tedy spíše cesta časem. Jde totiž o to, co od takového průvodce čekáte. Pokud vám jde o věci trvalého charakteru, jako jsou památky či hory, tak takové vydrží dlouho. Pokud však čekáte tipy na nové atrakce či restaurace, chcete zažít nějakou kulturu, zajít do zajímavých podniků, tak v této oblasti se situace za covidu razantně proměnila. A od té doby jako by se tep doby zrychlil.

Rumuni nebo Srbové jsou oproti Čechům výrazně chudší, často je trápí problémy typu nízké platy i důchody. Takže cestují spíše jen po Evropě. Populární jsou u nich velká evropská města, Itálie a řecké ostrovy.