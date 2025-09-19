Dvacet míst, která frčí mezi cestovateli. Na Evropu klidně zapomeňte

Klára Lyons
Cestovatelský server TripAdvisor pravidelně aktualizuje žebříček destinací, které mezi turisty v posledních dvanácti měsících nabírají na popularitě. Do aktuální první dvacítky se tentokrát neprobojovala Evropa, zato Asie zazářila s destinacemi, u nichž by to nejspíš leckdo neočekával.
1 Ósaka

Chrám Šitennódži bývá považován za první buddhistický svatostánek v Japonsku. Princ Šótoku jej přikázal vystavět už v roce 578.

Toto sebevědomé a stylové město je domovem téměř devíti milionů lidí. Je nejen ideální nákupní destinací, ale i místem, kde zažijete jednu z nejzajímavějších jídelních scén na světě. Celá dlouhá ulice je věnována rozličným stánkům s lahůdkami jako jsou obří krabi, sushi nebo tradiční mochi koláčky ve všech představitelných příchutích.

Aktuální žebříček

Ocenění se uděluje destinacím, které od komunity na Tripadvisoru získají v průběhu dvanácti měsíců vysoký počet nadstandardních recenzí a názorů. Z osmi milionů uživatelských názorů na tuto metu dosáhne méně než jedno procento. V rámci destinací se zhodnocují různé tipy cestovatelských zkušeností, od ubytování přes restaurace až po aktivity v daném místě.

Ósaka je ideální základnou pro objevování krás regionu Kansai. Památky světového dědictví Kjóta, Nara s proslavenými chrámy a jeleny nebo tajemné hroby Kójasan jsou vzdálené do 90 minut jízdy vlakem.

Mezi hlavní turistické atrakce samotné Ósaky patří ohromné akvárium, ósacký hrad, Universal Studios Japan a futuristická plovoucí zahradní observatoř. Podle mé zkušenosti Ósaka nemůže konkurovat malebnému Kjótu, osudové Hirošimě nebo kosmopolitnímu Tokiu. Jako brána k objevování nezapomenutelných zážitků však poslouží skvěle.

2 Kuala Lumpur

Kuala Lumpur

Malajsijská kulturní metropole Kuala Lumpur je vizuálně definovaná jedním z novodobých divů světa, ikonickými věžemi Petrona Twin Towers. Se svými 88 patry jsou nejvyššími „dvojčaty“ na světě a zároveň ztělesňují vizi moderní architektury.

Zážitkem je návštěva Sri Mahamariamman, nejstaršího hinduistického chrámu v Malajsii, jehož neuvěřitelně barevná a zdobná fasáda je unikátním skvostem. Nákupy na centrálním trhu jsou zážitkem v podobě smlouvání, pozorování rukodělných prací i radosti ze samotných nákupů.

Hrad a Osaka Business Park
Centrum Ósaky, pohled z Tsutenkaku tower
Kuala Lumpur
Nádraží Praha Vršovice

Dvacet míst, která frčí mezi cestovateli. Na Evropu klidně zapomeňte

