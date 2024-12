Vrátíme se k vlakům a pojedeme do chladu. Cestovatelské trendy pro rok 2025

1 Nové destinace v chladnějším podnebí

S neustále vzrůstajícími teplotami začíná stále cestovatelů v horkých letních měsících toužit po ochlazení. Vyhledávání termínu „dovolená v chladném podnebí“ zaznamenalo na Googlu za poslední rok 300 procentní nárůst. Prodeje evropských destinacích v chladném podnebí jako je Island, pobaltské státy a Skandinávie vzrostly za posledního půl roku o více než třetinu. Čím dál většímu zájmu se těší trekking v těchto zemích, které nabízejí drsnou krajinu a příjemné mírné podnebí.

Milovníkům Irska nesmí uniknout pěší túra severním Irskem a Donegalem. Osmidenní túra s průvodcem kombinuje scénické procházky s autentickými irskými zážitky od ochutnávky whiskey až po demonstraci dovedností ovčáckého psa. Trek po Faerských ostrovech zase nabídne neuvěřitelné výhledy, strmé skalní útesy, jezera a vodopády na celkem šesti ostrovech. Zimní dny zde mají jen pět hodin slunečního světla a nedostatek světelného znečištění umožňuje sledování polární záře.

Tradiční letní destinace jako jsou Chorvatsko nebo Turecko mají v zimních měsících příjemné klima. Chorvatské pěší dovolené mají dlouhou sezonu od dubna do října, zatímco západní Turecko si turisté mohou užívat celoročně. Chladnější dny vytvářejí skvělé podmínky pro procházky podél italského pobřeží Amalfi, včetně kultovního trendu „Walk of the Gods“.

2 Cestování za filmovými hrdiny

V sicilské Taormině se natáčelo mnoho scén oblíbeného seriálu Bílý Lotus 2.

Horkým trendem budou v roce 2025 návštěvy destinací, ke kterým cestovatele inspirovaly knihy, film nebo oblíbený seriál. Ať už jde o film Paddington natáčený v Peru, druhý díl velkofilmu Gladiátor, oblíbené pokračováním seriálu Bíly Lotos nebo dnes už ikonický snímek Pláž natočeného v thajské Maya Bay.

Průzkum amerického webu Explore! zjistil, že 70 procent z nás čte raději na dovolené, zatímco 72 procent z nás by zvážilo návštěvu místa poté, co si přečetli román, který se v daném místě odehrává. Stejný průzkum odhalil nejinspirativnější literární místa pro rok 2025, přičemž mezi pět nejlepších destinací se umístila Itálie, USA, Skotsko, Japonsko a Austrálie.

3 Dlouhé prázdniny pro pracující

Kostelík na jezeře Bled ve Slovinsku

V rámci rovnováhy pracovního a soukromého života nabízí stále více firem možnost delšího neplaceného volna. Jsme svědky toho, že lidé ve středním věku si dopřávají přestávky v průběhu kariéry, aby mohli více cestovat. S dnešní průměrnou délkou aktivní kariéry 40 let už nechtějí pracovníci čekat až do důchodu a své sny se snaží uskutečnit dříve.

Pro ty, kteří si mohou dovolit alespoň třítýdenní pracovní volno, se nabízí možnost mnoha výletů mimo klasické turistické destinace. Spojení pobaltských států se slovinskými alpskými jezery lze doplnit návštěvou středověkých měst a památek světového dědictví UNESCO. Litva byla vydavatelstvím Lonely Planet dokonce označena jako druhá nejlepší země k návštěvě pro rok 2025. Oblíbené budou také měsíční i delší cesty do Indonésie, kde se nabízí například poznávání exotického Bali a Jávy.

4 Astroturismus

Polární záře byla v tomto roce k vidění ve Velké Británii.

Jedinečná šance vidět letos v létě polární záři nad Velkou Británií vyvolala zvýšenou touhu stát se svědkem ojedinělých přírodních jevů. Island, finské Laponsko nebo Faerské ostrovy nabízejí slušnou šanci vidět polární záři na vlastní oči.

Cestovatelé zatížení nikdy nekončícím světelným a digitálním zářením touží víc než kdy dřív pozorovat hvězdy. Mezi vyhledávané zážitky bude patřit pozorování hvězd v pouštních táborech v Jordánku a Ománu nebo v Kanadě a Argentině.

Pokud milujete přírodní úkazy, v roce 2025 byste si neměli nechat ujít procesí tučňáků na Phillip Island v australském Melbourne, zhlédnutí bioluminiscenčního planktonu ve Vero Beach na Floridě, migraci špačků v národním parku Wadden Sea v Dánsku nebo nebo procházku po dně oceánu na místě s nejvyšším odlivem v Bay of Fundy v Kanadě.

5 „JOMO“ cestování

Treehotel, Harads, Švédsko

Většina z nás už nejspíš slyšela anglickou zkratku „FOMO“ (fear of missing out), která označuje stav, kdy jsme ve stresu kvůli neustálému honění zážitků. V roce 2025 se karta obrátí. „Joy of Missing Out“ přijímá myšlenku odpojení od neustále se měnícího digitálního světa a hledání klidu a samoty. Cestovatelé budou volit soukromé prázdninové pronájmy, které jim umožní uzavřít se do sebe a dobít energii daleko od shonu každodenního života. Nápady na konkrétní místa, kde si užijete útěk od civilizace, najdete v galerii.

6 Znovuobjevení železniční dopravy

Železniční most Dom Luiz v Portu

Od dlouhých cest napříč kontinenty spojující vzdálená města až po krátké vyjížďky malebnou krajinou – průzkumy ukazují rostoucí poptávku po železniční dopravě. Po bouřlivém návratu letecké dopravy po pandemii jsou viditelné tendence vrátit se k ekologičtějšímu způsobu cestování. Například Španělsko navrhlo po vzoru Francie zákaz vnitrostátních letů, kde existuje cesta vlakem kratší než 2,5 hodiny.

Vláda Spojeného království zase obdržela petici pro zákaz vnitrostátních letů, kterou podepsalo 10,5 tisíc příznivců. Celebrity jsou často kritizovány za používání soukromých tryskáčů během akcí jako je Superbowl. Ve společnosti je tedy zjevná chuť na změnu, uvidí se, zda budou i jednotlivé vlády vstřícné, zejména pokud jde o přesunutí daňových úlev nebo dotací z letectví na železniční dopravu.

Jen v Evropě se nabízí mnoho možností, jak si užít cestování vlakem. Co takhle zajet si z Londýna na Paříže a odsud na antické památky do městečka Nîmes a dále do Madridu nebo do znovuobjevené destinace, portugalského Porta?

7 Návrat all inclusive hotelů

Relaxujte s jistotou, že jsme přemýšleli o všem. Od chvíle, kdy dorazíte, očekávejte v hotelu Hilton Vallarta Riviera All-Inclusive Resort promyšlené vybavení a pozorné služby.

Balíčky ubytování spolu s neomezenou konzumací jídel i nápojů, které byly ještě donedávna považovány za předvídatelné a neinspirativní, zažijí v příštím roce boom. Nastupující generace Z je ke konceptu all inclusive znovu přitahovaná kvůli pohodlí i vnímanému luxusu.

V 80. a 90. letech 20. století byly all inclusive hotely spojovány s cestovateli s omezenými rozpočty, kteří neměli problém slevit z kvality jídla, stolování a kulturních zážitků. Dnešní all inclusive resorty už se nezaměřují na všeobecnou nabídku, ale snaží se v rámci programu all inclusive nabízet něco víc. Může jít o nadstandardní zážitky v restauracích vlastněných známými šéfkuchaři, wellness aktivity, neomezené potápění nebo exkurze demonstrující místní kulturu.

Výzkumy ukazují, že zájem o all inclusive programy se za posledních několik let více než zdvojnásobil a velké značky jako Hilton nebo Marriott začaly do tohoto sektoru více investovat. Jedním z důvodů, proč se all inclusive pravděpodobně stane trendem v oblasti cestování v roce 2025, je i snadnost jeho nalezení na sociálních sítích. Hashtag #allinclusive přináší více než dva miliony výsledků na Instagramu a tisíce videí na TikToku. Společnost Expedia ve své zprávě uvádí , že nedostatek stresu při plánování (41 procent) a pocit luxusu (38 procent) jsou významnými faktory, které ovlivňují popularitu all inclusive dovolených.

8 Cestování za nákupními zážitky

Za virální pistáciovou čokoládou se někteří neváhají vydat až do Dubaje.

Ať už jde o virální čokoládovou tyčinku z Dubaje, vzácný japonský bourbon nebo produkty péče o pleť z Koreje, cestovatelé budou ochotni cestovat za zbožím, které doma není k dostání a zároveň se těší virální propagaci z platforem jako je TikTok nebo Instagram. Součástí může být návštěva obchodů, do kterých turisté obvykle nechodí, jako jsou obchody s potravinami nebo lékárny.

Cestovatelé budou více oceňovat utrácení peněz v malých podnicích, restauracích a obchodech více než v turistických marketech. Suvenýry dostanou v příštím roce nový rozměr a návštěvníci si nákupy v zahraničí budou spojovat se zážitky – od vyrábění vlastních autentických espadrilek v Barceloně, workshopu na výrobu keramických kachliček v Madridu až po nákup v proslaveném istanbulském Grand Bazaaru.