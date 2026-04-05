„Byla jsem celá špinavá a velmi šťastná, cítila jsem se, jako bych byla alespoň na chvíli součástí kmene,“ říká osmadvacetiletá Julianna, která se během celého „očistného“ procesu smála na celé kolo, zatímco jejích čtrnáct tisíc sledujících jen kroutilo hlavou.
„Umyla jsem si vlasy v kravské moči. Zpočátku měl být zážitek v lázních Mundari vrcholem pro všechny členy skupiny, ale nakonec jsem se to rozhodla vyzkoušet jen já. Prostě ráda v životě zažívám nové věci,“ popisuje velmi nevšední zážitek cestovatelka.
„Zpočátku, když jsem viděla chlapa z kmene Mundari, jak vlasovou koupel předvádí, jsem se trochu zdráhala. Pak jsem si ovšem řekla, že člověk žije jen jednou, a tak jsem do toho šla taky, dokonce několikrát za sebou,“ dodává.
Mundariové jsou známí svým hlubokým a jedinečným vztahem k dobytku. Více než jen jídlo je to jejich status, identita, součást jejich kultury – a samozřejmě věno, které platí za nevěstu. Podle Julianny tedy není divu, že podobnou proceduru považují za naprosto normální a dokonce ozdravnou.
„Žili tak po staletí a věřili v antiseptické a estetické vlastnosti moči, například že vlasy zbarví do oranžova, což je ve společnosti hluboce žádané. A to není všechno. Popel z kravského hnoje jim slouží jako repelent proti hmyzu a opalovací krém,“ popisuje velmi nezvyklé procedury kmene.
Reakce sledujících byly přinejmenším rozpačité. Jeden z nich jí k videu napsal: „Tohle bych v žádném případě neudělal, jste velmi statečná.“ Další se ptal prostě jen: „Ale proč?“ A přidal se i vtipálek: „Nikdy jsem nebyl šťastnější, že jsem plešatý.“ Další okomentoval bláznivý zážitek velmi výmluvně: „Opravdu nemusíte zkoušet všechno.“