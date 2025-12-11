Po maturitě jste utekl do světa. Vážně jste si ani nevyzvedl vysvědčení?
Je to tak. Udělal jsem maturitu a druhý den už odlétal do Londýna. Nikdy jsem ten papír neměl v ruce. Z Londýna jsem se přesunul do Řecka, kde jsem pracoval v hotelu, potom za obdobnou prací na pár měsíců do Portugalska. A od té doby jsem pořád někde.
Kdy se z vašeho cestování stal životní styl?
Přišlo to postupně. Zajímavé destinace jsem začal objevovat díky focení. Fotil jsem například svatby v Itálii, ale také ve Vietnamu nebo na Bali. Potom jsem se přesunul na Lombok a foťák pověsil na hřebík. Teda ne úplně. Teď mám firmu, kde upravujeme fotografie a videa profesionálům ze Spojených států nebo Anglie. Ale sám už profesionálně nefotím. Mám v týmu šest lidí a scházíme se různě po světě. Máme z toho hezké zážitky.
Člověk se taky musí naučit nekoukat se na to, kde mu připravují jídlo. Míchají to na klíně, vedle nich je hned záchod, krávy nebo kozy.