Poutník: Cesta kolem světa mě zlomila. Denně jsem se musel nutit pokračovat

Jednoho dne si PETR HIRSCH (44) řekl, že má všeho dost. Bez zkušeností a bez výmluv vyrazil s našetřenými sto tisíci korunami na pouť, která se mu protáhla na dva a půl roku. Spal v lesích, v horách, v ubytovnách i u dobrých lidí. Od Portugalska po Turecko. S dvacetikilovým báglem došel nakonec do Jeruzaléma a v nohách měl 16 tisíc kilometrů. Hledal sebe sama, víru, smysl života. Vrátil se a zjistil, že bez neustálé změny nedokáže žít. Vydal se pěšky kolem světa s tím, že se vrátí za dvacet let. Nakonec to dopadlo trochu jinak, než zamýšlel, ale poutníkem zůstal dodnes, byť ho zajímají hlavně tuzemská známá i zapomenutá poutní místa. | foto: Anna Boháčová, MAFRA