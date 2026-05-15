Vše nasvědčuje tomu, že sólocestování dnes frčí. Podle cestovních kanceláří patří právě ženy cestující samy k nejrychleji rostoucím skupinám klientů. Výrazně přibývá zejména žen starších padesáti let, které nečekají na společníky a vyrážejí do světa samy.
Potvrzuje to i fakt, že vyhledávání výrazu „sólové cestování pro ženy“ za posledních pět let celosvětově vzrostlo o třicet procent.
Navzdory rostoucímu zájmu má však mnoho žen stále obavy o bezpečnost. Největší strach vyvolává pohyb venku po setmění. Vyplývá to z únorového průzkumu společnosti Talker Research z roku 2026. Bezpečnost je zároveň jedním z hlavních důvodů, proč některé ženy k samostatnému cestování zatím nenašly odvahu.
Server BBC proto analyzoval aktuální data indexu Women, Peace and Security (WPS) Georgetown University, který hodnotí země podle bezpečnosti, postavení žen a jejich začlenění do společnosti. Ve spojení s Global Peace Indexem tak vznikl přehled států, kde se ženy cestující samy cítí nejbezpečněji.