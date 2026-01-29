Hotel na Měsíci přijímá první rezervace. S českou výplatou si o tom však nechte zdát

Zamluvte si svou dovolenou na Měsíci. Zní to jako příběh ze sci-fi, o kterém jsme dlouho jen snili. Americká firma však už plánuje výstavbu hotelu a přijímá první rezervace na rok 2032. Cena? Příjemných deset milionů dolarů. Ačkoliv se luxusní turistika mimo Zemi už rodí, běžným smrtelníkům nezbývá nic jiného, než jen Měsíc zpovzdálí pozorovat.
Kalifornský startup Galactic Resource Utilization Space (GRU) plánuje výstavbu hotelu na Měsíci. | foto: Profimedia.cz

Představte si, že si plánujete dovolenou na rok 2032. Ne do Itálie, ne do Japonska, ale na Měsíc. Zní to jako sci-fi, jenže kalifornský startup Galactic Resource Utilization Space (GRU) tvrdí, že jde o reálný plán – a už teď přijímá přihlášky od prvních zájemců, píše portál Gizmodo.

Společnost chce vybudovat vůbec první hotel na měsíčním povrchu. Pokud se chcete zařadit mezi první hosty, musíte si připravit zálohu v rozmezí od 250 tisíc do jednoho milionu dolarů. Celková cena pobytu má podle firmy přesáhnout deset milionů dolarů. Ambice je jasná: dostat luxusní turistiku mimo naši planetu.

Cihly z měsíčního prachu

GRU Space je na scéně teprve krátce. Společnost založil dvaadvacetiletý Skyler Chan v roce 2025, přesto má už dnes podporu investorů napojených na SpaceX a firmu Anduril. Jádrem projektu je myšlenka, že právě vesmírný turismus dokáže rozhýbat budoucí ekonomiku Měsíce.

Cílovou skupinou jsou lidé, kteří už absolvovali komerční let do vesmíru, ale také první dobrodruzi, kteří chtějí svou další velkou zkušenost zažít mimo Zemi.

Hotel na Měsíci může působit jako výjev z románu, firma má ale překvapivě konkrétní plán. V roce 2029 chce GRU Space vyslat svou první misi v rámci programu NASA Commercial Lunar Payload Services, který umožňuje soukromým firmám dopravit náklad na měsíční povrch.

Je to vůbec Země? Místa, na kterých si budete připadat jako na jiné planetě

Na palubě má být nafukovací konstrukce – prototyp budoucího hotelu – a technologie, která promění měsíční regolit, různorodý nezpevněný horninový materiál pokrývající celistvé podloží Měsíce, na cihly. Právě ty mají později obklopit nafukovací strukturu a chránit ji před extrémními podmínkami.

Pokud první mise dopadne dobře, další už přiveze větší modul umístěný do měsíční jámy, tedy propadlé dutiny, kde panují mírnější teploty než na povrchu. Třetí mise, plánovaná na rok 2032, má přinést první plnohodnotnou verzi hotelu pro čtyři hosty. Později chce firma komplex rozšiřovat o další moduly obalené cihlami z měsíčního prachu.

Dovolenková destinace budoucnosti

NASA už dnes počítá s trvalou lidskou přítomností na Měsíci. Mise Artemis 2 má odstartovat už v únoru a Artemis 3 v roce 2028 znovu vrátí astronauty na měsíční povrch. Cílem je vybudovat Artemis Base Camp, kde budou astronauti žít a pracovat.

Vlastní plány má také Čína, která chce dostat své astronauty na Měsíc do roku 2030 a kolem roku 2035 vybudovat základnu u jižního pólu. Vedle státních projektů roste i komerční vesmírný sektor a s ním přirozeně vstupuje do hry turismus. Zakladatel GRU Space to v rozhovoru pro portál Founded shrnul jasně.

„Žijeme v bodě zlomu, kdy se můžeme stát meziplanetárním druhem ještě během našeho života. Pokud uspějeme, miliardy lidí se narodí na Měsíci a Marsu a budou moci zažít krásu lunárního a marťanského života.“

Společnost začne ještě letos vyhodnocovat přihlášky. Vybraní zájemci zaplatí zálohu, která se započítá do konečné ceny pobytu. Pokud všechno vyjde, první hotelové pokoje nebudou mít výhled na moře, ale na krátery a černé vesmírné nebe.

Zatímco před pár desítkami let byl Měsíc symbolem nedosažitelna a kolektivního snu lidstva, dnes se o něm mluví jako o investiční příležitosti, turistické destinaci a místě s cenovkou v dolarech. Zda se lunární hotel skutečně zaplní hosty, nebo zůstane jen ambiciózní vizí, ukáže čas. Už teď ovšem platí, že hranice mezi snem, technologií a byznysem se posouvá dál než kdy dřív – a s ní i otázka, kam až jsme ochotni zajít, abychom své sny proměnili v produkt.

Vyrazili byste na dovolenou na Měsíc, kdyby na to byly peníze?

