V roce 2025 vycestovalo do zahraničí přes 1,5 miliardy lidí. Podle Světového barometru cestovního ruchu organizace OSN vzrostly mezinárodní příjezdy o čtyři procenta, čímž se přibližují předpandemickému průměru. Evropa sice zůstává s téměř 800 miliony příjezdů nejnavštěvovanějším regionem, dokonce meziročně posílila o šest procent. Nejrychleji ale rostou jiné destinace.
Největší skok zaznamenala Brazílie následovaná Bhútánem, Egyptem, Etiopií a Seychelami. Proč? Experti tyto destinace podle BBC označují za země s vysokou identitou. Znamená to, že už nejsou okrajové a zároveň netrpí overturismem. Cestovatele sem přitahuje autentická kultura, exotická krajina i pocit, že tu stále ještě mohou objevovat nová místa.
1 Brazílie
Brazílie zaznamenala nejvyšší meziroční růst na světě, a to o 37 procent. Klíčová byla státní strategie podpory nových mezinárodních linek ve spolupráci s aerolinkami a letišti.
Zemi pomáhá i globální zviditelnění díky velkým akcím jako olympiáda v Riu, fotbalové Mistrovství světa nebo Grand Prix São Paulo. Poslední zmíněné se v posledních letech dokonce etablovalo jako světové centrum kultury, hudby a gastronomie.
Podle BBC v Brazílii navíc přibývá nový typ turistů. Jsou to hlavně zájemci o delší pobyty, kteří mají zájem o kontakt s místními komunitami. Atraktivitu destinace zvyšuje i výhodný kurz měny.
Ačkoli se i Brazílie začíná potýkat s tlakem turismu, její situace se liší od evropských destinací. Díky víc než 9 000 kilometrům pobřeží a rozlehlému vnitrozemí může návštěvníky rozprostřít i mimo nejznámější místa, jako jsou Rio de Janeiro nebo São Paulo. Odborníci navíc upozorňují, že pozdější rozvoj turismu dává zemi výhodu – může ho od začátku plánovat udržitelněji.