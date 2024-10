Podzim je pro návštěvu Sicílie báječným obdobím: moře je stále dostatečně vyhřáté, teploty vzduchu už naopak nedosahují nepříjemných výšin a je velká šance na dobrou viditelnost. Pokud se srovnáte s tím, že večer se již přece jen dříve stmívá, máte všechny plusové body na své straně.

Z téměř nepřeberné nabídky atrakcí, které ostrov nabízí, jsme se tentokrát rozhodli navštívit ty spíše méně známé. Výsledek? Klid a pohoda bez davů návštěvníků i pohledy na Sicílii z nových perspektiv.

Město ve stínu Etny

Z Katánie (Catania) zná mnoho návštěvníků Sicílie leda tamní letiště. Je to škoda, byť první dojmy nemusí být nutně pozitivní. Druhé největší sicilské město je totiž chaotické a dosti špinavé, a tento pocit ještě umocňuje fakt, že na stavbu mnoha budov, stejně jako dláždění ulic, byly použity černé lávové bloky pocházející z Etny.

Římská aréna na náměstí Stesicoro v Katánii; v pozadí kostel San Biagio

Té Etny, která při aspoň trochu solidní viditelnosti suverénně ovládá severní horizont při pohledu z kteréhokoli místa Katánie. Nejvyšší evropská sopka (aktuálně s vrcholovou kótou 3 403 m) v minulosti město nejednou zle potrápila a je stále aktivní: jen během letošního léta došlo k několika větším erupcím, které Katánii pokryly vrstvou sopečného prachu a popela.

Nejhorší katastrofu ovšem do Katánie v posledních staletích přineslo devastující zemětřesení v roce 1693, které si vyžádalo životy asi dvou třetin tehdejší populace a také zničilo většinu budov ve městě. Po pár letech byla zahájena velkolepá přestavba, spojená se jménem elitního architekta Giovanniho Battisty Vaccariniho, jejímž výsledkem jsou grandiózní stavby ve stylu tzv. sicilského baroka.

Triumfem barokní architektury je Katedrální náměstí (Piazza Duomo). Velkolepé průčelí katedrály provedené ze světlého mramoru tu umně kontrastuje s temně černými fasádami okolních paláců. Byť jde o pěší zónu, panuje tu parádní sicilský chaos, do kterého se mísí pachy z přilehlého rybího trhu i šumění vody z krásné kašny Amenano, do níž byla svedena voda místní říčky.

Průčelí katedrály v Katánii

Ještě větší nápor na smysly ale přichází při průchodu třídou Via Crociferi, kterou lemují monumentální barokní průčelí obřích kostelů a přilehlých klášterů. Jednotlivé církevní řády jako by v 18. století soutěžily o to, kdo si vybuduje velkolepější chrám a donutí kolemjdoucí, aby v dosti úzké ulici zvedali oči až úplně k nebesům. Odspoda to začíná náročně zdobenými mřížemi, případně sochami světců na balustrádě, pokračuje mohutnými sloupy s další sochařskou výzdobou a vrcholí štítem s křížem.

Rušné náměstí Stesicoro dnes spočívá nad římským amfiteátrem z 2. století po Kristu. Půdorys částečně odkryté elipsy je zřetelně rozpoznatelný a sestup do podzemí je vítaným únikem od chaosu velkoměsta.

Segesta, řecké město s otazníky

Ani Syrakusy, kdysi jedno z nejdůležitějších měst starověkého Řecka, ani Agrigento s jedněmi z vůbec nejlépe zachovanými řeckými chrámy. Ze sicilských archeologických areálů tentokrát volíme Segestu na západě ostrova. Lokalita se netypicky nachází ve vnitrozemí, má skvělou polohu na dvou protilehlých svazích a obestírá ji aura tajemna.

Pohled na dórský chrám v Segestě

Nešlo totiž o město vysazené řeckými kolonisty, jak bývalo na Sicílii zvykem, ale o sídlo starobylého kmene Elymů, který se po příchodu osídlenců z Řecka asimiloval, tedy převzal helénský způsob života. O organizaci tehdejší společnosti se toho moc neví, stejně jako není známo, proč hlavní památka Segesty – velkolepý dórský chrám z 5. století před Kristem stojící v nádherné poloze ve svahu – nebyla nikdy dokončena. A jak asi vypadala zástavba města rozkládajícího se v údolí pod chrámem?

Co víme my, je, že jen málo starověkých lokalit má tak výjimečného genia loci jako právě Segesta. Když stoupáme klikatou cestičkou na protilehlý vrch Monte Barbaro, kde se mj. nachází dobře dochované řecké divadlo, za každou zákrutou se na otevírají další a další pohledy na dórský chrám, který působí uprostřed jinak prázdné krajiny jako přízrak.

Po stezce nad pobřežím

Ten výběžek nás lákal už dlouho: výrazný poloostrov San Vito Lo Capo na severozápadě Sicílie ze západu uzavírá krásný záliv Castellamare a zvedají se nad ním hory až do výšky 900 metrů. Velkou část území zaujímá rezervace Zingaro, vyhlášená jako první svého druhu na Sicílii v roce 1981.

Přírodní rezervace Zingaro

Předcházela tomu ovšem dlouhá právní bitva, když se v polovině 70. let skupina obyvatel z okolních obcí postavila proti plánu postavit podle pobřeží silnici. Odpor byl nakonec úspěšný a jedinečné prostředí Zingara si tak dnes naštěstí můžete vychutnat pouze z pěší stezky, která přírodní rezervací prochází v délce 7 kilometrů. Cesta střídavě stoupá a zase klesá k moři, na několika místech se lze vykoupat na malých oblázkových plážích.

Ihned za jižním vstupem do rezervace procházíme krátkým tunelem, který připomíná plán na zbudování silnice – zůstalo však jen u něj. Pak už následují krásné a ještě hezčí výhledy za každou novou zákrutou stezky. Cestou míjíme několik bývalých farem, dnes přetvořených v malá muzea. Lze v nich načerpat informace například o místní flóře a fauně (nad hlavami nám dlouho kroužil pár orlů skalních) či shlédnout ukázky tradičních řemesel jako je košíkářství.

Protože od severní brány rezervace nemáme zajištěný odvoz, musíme se vrátit zpět k jižnímu vstupu. Cestu si ještě prodloužíme odbočkou na horský hřbet nad pobřežím, na níž již tak nevelký počet návštěvníků klesne na nulu, a když sestoupíme zpět k moři, konstatujeme, že ze Zingara se tím stal docela vydatný výlet – ušli jsme asi 18 kilometrů.

Mozaiky, samé mozaiky

Z kulturního pohledu je Sicílie pozoruhodná pozůstatky všech významných civilizací, které kdy ve Středomoří něco znamenaly – od Kartaginců a antických Řeků až po evropské dynastie, jako byli Aragonci a Bourboni, jejichž oslabení nakonec vedlo ke vzniku jednotné Itálie (1861).

Ke zlaté éře Sicílie patřila vláda Normanů, kteří ovládli Sicílii koncem 11. století. Noví pánové, původem z daleké severozápadní Evropy, byli ovšem vnímaví k dědictví svých předchůdců, neváhali přebírat kulturní vzorce Arabů a Byzance a výsledkem jsou jedinečné stavby s výzdobou, která jen těžko hledá v Evropě obdoby. Na normanském dvoře působili tehdy umělci z Orientu a zasloužili se mj. o skvělou výzdobu četných kostelů a paláců: soubor těchto staveb je dnes zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO jako Arabsko-normanské stavby v Palermu, Cefalú a Monreale.

Mozaiková výzdoba v katedrále v Monreale

Byzantští umělci tehdy v interiérech vytvořili skvělou mozaikovou výzdobu, jejíž nejlepšími reprezentanty jsou katedrála v Monreale a Palatinská kaple v Normanském paláci v Palermu.

My ale míříme nejdříve do malého, zvenčí nenápadného chrámu La Martorana v centru Palerma. Z mozaik ze 12. století, které jsou tak jasné jako kdyby je dokončili včera, nás nejvíc zaujala korunovační scéna normanského vládce Rogera II. Kostel spravuje albánská pravoslavná církev, což je dalším důkazem pozoruhodně kosmopolitního prostředí Sicílie.

Mozaikovým králem Sicílie je katedrála v Monreale, malém městě v kopcích nad Palermem. Robustní kostel zvenku připomínající pevnost má uvnitř mozaikovou výzdobu pokrývající plochu přes šest tisíc metrů čtverečních a v biblických scénách nad oblouky oddělujícími hlavní loď od těch postranních se dá číst jak v knize: od stvoření nebe a země přes vyhnání z ráje až po Noemovu archu či stavbu Babylónské věže. Odpoledne tu nejsou skoro žádní návštěvníci, a tak na sebe v klidu necháváme působit jedinečný prostor, který suverénně ovládá přísná vousatá tvář Krista Pantokrátora v apsidě. Další doklad tehdejších silných kulturních vztahů Sicílie s východním Středomořím.

Mozaiková výzdoba v katedrále v Monreale

Do třetice jedeme za mozaikami do Cefalú, malebného přímořského letoviska asi 60 kilometrů od Palerma, v jehož stísněném historickém centru stojí katedrála založená normanským panovníkem Rogerem II. Alabastrová okna propouštějí do románského chrámu jen omezené světlo a propůjčují mozaikám, mezi nimiž opět dominuje žehnající Kristus Pantokrátor, mystický ráz.

Na vápencové vrcholy

Ze sicilských horských masivů tentokrát vynecháváme dominantní Etnu a míříme do druhého nejvyššího pohoří Madonie dosahujícího téměř dvou tisíc nadmořských metrů. Nevelký masiv se zvedá přímo od moře nad Cefalú a působí impozantním dojmem, když nad pásmem horských vesniček a lesů se k nebi tyčí rozeklané vápencové skály.

Našim cílem je zimní středisko Piano Battaglia na úpatí nejvyššího vrcholu Madonie, Pizzo Carbonara (1 979 m). Ano, tady se v zimě lyžuje! My si ale na pomoc tentokrát bereme horská kola a od mořské hladiny dlouho, předlouho stoupáme po úzkých silničkách přes několik malebných obcí, jejichž domy jsou jakoby rozházené po horských svazích, až na nejvyšší průsmyk do výšky 1 650 metrů.

Je to dřina a jsme rádi za poměrně chladné počasí: vedle toho, že není takové horko, přechod studené fronty také vyčistil vzduch a je proto výjimečně dobrá viditelnost. Přes závoje potu tak nejprve pod sebou ostře vidíme vzdalující se pobřeží a časem naopak nahoře nejvyšší vrcholy Madonie.

Na trase Cefalú–Gratteri. Výškové metry přibývaly pomalu. Na dohled poutního kostela Gibilmanna

Bicykly necháváme u chaty Rifugio Marini a posledních 250 výškových metrů jdeme po sjezdovce na vrchol Monte Mufara (1 865 m) pěšky. Od astronomické observatoře, kterou tu vybudovali vzhledem k výjimečně dobrým pozorovacím podmínkám (lokalita je totiž prostá jakéhokoli světelného znečištění), je skvělý výhled odhadem na třetinu ostrova, v blízkém horizontu vidíme i vápencové pustiny nejvyššího masivu Pizzo Carbonara.

Překvapuje nás minimální počet návštěvníků, ačkoli jsme přijeli o víkendu. Piano Battaglia tvoří vedle lanovky a dvou vleků několik horských stavení rádoby alpského stylu, ale o prosperitě se evidentně nedá mluvit, protože některé domy jsou nepoužívané a na jiných je vidět cedule „Se vende“ (Na prodej). A tak si při procházce skrze Piano Battaglia užíváme krásného horského prostředí zasazeného do klasického polje – krasové bezodtoké sníženiny tvořící jakousi krajinnou mísu.

Silné dojmy pak nabízejí i dlouhé sjezdy po jižních svazích Madonie, které nás liduprázdnými údolími dovedou do malebných horských městeček Petralia Sottana a Petralia Soprana. Pak ještě musíme překonat jedno mělké horské sedlo, abychom se nekonečným sjezdem, během něhož klesneme o celých 1 000 výškových metrů, dostali zpět k pobřeží u Cefalú, a zakončili tak 125 kilometrů dlouhý okruh.