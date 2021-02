Žádná auta a kalby lyžařů. Největší atrakcí švýcarské Aletsch Areny je zima

Náklady roční dálniční plaketa 40,- Sfr (920,- Kč) (turistická na kratší dobu bohužel neexistuje)

40,- Sfr (920,- Kč) (turistická na kratší dobu bohužel neexistuje) autovlak jednou stranou 33,- Sfr (759,- Kč)

33,- Sfr (759,- Kč) parkoviště v Mörel cca 80,- Sfr/týden (1 800,- Kč)

cca 80,- Sfr/týden (1 800,- Kč) lanovka Mörel–Riederalp (zpětná) 19,60,- Sfr (450,- Kč), vozík se zavazadly jako 1 osoba

19,60,- Sfr (450,- Kč), vozík se zavazadly jako 1 osoba lyžařská permanentka (podle sezony, cena se snižuje koupí online s časovým předstihem):

dospělí 408,- Sfr/ týden (9 380,- Kč), děti do 16 let 204,- Sfr (4 700,- Kč), 3. dítě zdarma , mladiství do 18 let 347,- Sfr (7 980,- Kč)

(podle sezony, cena se snižuje koupí online s časovým předstihem): 408,- Sfr/ týden (9 380,- Kč), 204,- Sfr (4 700,- Kč), , 347,- Sfr (7 980,- Kč) koupě s předstihem např. 3 dny/ osoba 143,-Sfr (3 289,- Kč)

např. 3 dny/ osoba 143,-Sfr (3 289,- Kč) půjčení saní 8,- Sfr/den (184,- Kč)

8,- Sfr/den (184,- Kč) lanovka na Moosfluh nebo Hohfluh pro trekaře jedním směrem 10,- Sfr (230,- Kč) Tip:

S návštěvnickou kartou (obdržíte v ubytování) 20% sleva na všechny lanovky, vleky, lyžařské permanentky a další sportovní zařízení. Děti do 6 let mají lanovky a vleky zdarma, v sobotu i starší děti a mladiství do 20 let. S jízdenkou VHD další 30% sleva. První dvě hodiny v lyžařské škole pro děti zdarma. Ceny pokrmů pro orientaci:

slaný koláč Cholera se salátem 19,- Sfr (437,- Kč)

hovězí gulášová polévka 10,50 Sfr (242,- Kč)

velký Raclette Burger 15,-Sfr (345,- Kč)

walliský meruňkový koláč 6,- Sfr (138,- Kč)

káva 4,50 Sfr (100,- Kč)

pivo 0,5l 7,- Sfr (161,- Kč)