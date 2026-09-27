Markéta v knize odvážně, otevřeně a bez skrupulí popisuje různé zážitky včetně docela bizarního obchodu za 10 tisíc dolarů. „Jenže ten šek se mi vůbec nepodařilo proměnit,“ směje se vystudovaná fyzioterapeutka s dobrodružnou povahou, jejíž vášní se díky americké cestě stala tantrická filozofie i praxe.
Při čtení vašich zážitků z cesty napříč USA jsem si vás představovala jako odvážnou punkerku bez předsudků, nadšenou sběratelku zážitků ochotnou sdílet se světem i svoji intimitu. Už odmala jste milovala dobrodružství?
Jako dítě právě vůbec. Přestože mám tři sourozence, vyrůstala jsem trochu jako jedináček, protože brácha je starší o deset let, sestra o devět a pak mám o sedm let mladší sestru. Mamka vždycky říkávala, že jsem spíš taková „mouchy, snězte si mě“. Kam mě posadili, tam mě našli. Většinou s knížkou. Místo abych se na rodinných oslavách s někým bavila, přinesla jsem si knížku, uklidila se do rohu a četla si. Všichni říkali, že až budu velká, bude ze mě knihovnice.
Každý si o Americe může myslet, co chce, ale musím říct, že jsem tam mohla být maximálně sama sebou – a přitom se cítila bezpečně.