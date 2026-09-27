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Deset tisíc, když ukážeš prsa. Stopařka o USA i o tom, proč se už nevrátí do Maroka

Pavla Matějů
  20:00

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Markéta Kráčmarová | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Nejezdí po planetě veřejnou dopravou, ale už nejméně deset let se po světě přesouvá hlavně stopem. „Rodičům jsem to řekla nedávno, až když jsem se rozhodla vydat o své nejdelší cestě napříč Spojenými státy americkými knihu,“ říká Markéta Kráčmarová.

Markéta v knize odvážně, otevřeně a bez skrupulí popisuje různé zážitky včetně docela bizarního obchodu za 10 tisíc dolarů. „Jenže ten šek se mi vůbec nepodařilo proměnit,“ směje se vystudovaná fyzioterapeutka s dobrodružnou povahou, jejíž vášní se díky americké cestě stala tantrická filozofie i praxe.

Při čtení vašich zážitků z cesty napříč USA jsem si vás představovala jako odvážnou punkerku bez předsudků, nadšenou sběratelku zážitků ochotnou sdílet se světem i svoji intimitu. Už odmala jste milovala dobrodružství?
Jako dítě právě vůbec. Přestože mám tři sourozence, vyrůstala jsem trochu jako jedináček, protože brácha je starší o deset let, sestra o devět a pak mám o sedm let mladší sestru. Mamka vždycky říkávala, že jsem spíš taková „mouchy, snězte si mě“. Kam mě posadili, tam mě našli. Většinou s knížkou. Místo abych se na rodinných oslavách s někým bavila, přinesla jsem si knížku, uklidila se do rohu a četla si. Všichni říkali, že až budu velká, bude ze mě knihovnice.

Každý si o Americe může myslet, co chce, ale musím říct, že jsem tam mohla být maximálně sama sebou – a přitom se cítila bezpečně.

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