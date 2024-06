Malá Havana v Evropě. Na dovolené v Andalusii se dotknete cizích kontinentů

Může se hodit Přímé lety z Prahy nabízí Smartwings. Let trvá tři a půl hodiny a zpáteční letenka vyjde na zhruba deset tisíc korun. Na návštěvu nejzajímavějších míst Andalusie si vyhraďte zhruba jeden týden. Kromě výše zmíněných míst se vyplatí podniknout výlet do Córdoby (vlakem ze Sevilly za 45 minut) a Granady (cesta 2,5 hodiny, vyplatí se přenocovat). Po regionu lze cestovat vypůjčeným autem nebo po vlakem. Lístek z Málagy do Sevilly vyjde na necelých 700 Kč, ze Sevilly do Cádizu 400 Kč. Na hlavní památky je výhodné koupit si vstupenky předem, abyste se vyhnuli frontám. V Seville doporučuji zakoupit kombinovanou vstupenku na katedrálu, strážní věž Giraldu a královský palác. Výhodné je začít královským palácem, kde bývají ráno menší davy, které míří nejprve do katedrály. Součástí poznání Andalusie je návštěva večerního flamenca. Lístky seženete na místě. V hlavní sezoně je lepší si je zamluvit předem. V Andalusii se večeří pozdě, většina podniků otevírá v 19 hodin, mezi 14 a 17 hodinou drží obchody i restaurace siestu a jsou zavřené. Místo v restauraci je vždy lepší především ve večerních hodinách zarezervovat. Pozor na kapsáře! Jsou všudypřítomní a jejich techniky jsou tak vybroušené, že přijdete o mobil nebo peněženku, ani nevíte jak.