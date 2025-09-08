Co nejhoršího se na dovolené stalo vám? Reklama cestovky jako virální hit

Klára Lyons
Z reklamy nízkonákladové britské cestovní kanceláře Jet2 se téměř přes noc stala virální senzace. Rozhodně však z jiného důvodu, než by si společnost přála. Proč slogan „Nic se nevyrovná dovolené s Jet2“ bourá sociální sítě a jak na svou nečekanou slávu společnost zareagovala?
Reklama, co nešla podle plánu

Společnost Jet2 se od svého založení v roce 2007 stala největším britským tour operátorem nabízejícím cestovní balíčky s lety a ubytováním. Díky svému nepřehlédnutelnému červenému brandingu, optimistickému personálu a hladkému provozu se tiše stala favoritem mezi britskými rekreanty. Během letošního roku se však výsadní status společnosti nečekaně rozšířil daleko za hranice Velké Británie díky jednomu jedinému spotu.

Všechno to začalo reklamou, která se začala vysílat na začátku roku 2024. Veselá třicet sekund dlouhá sekvence prezentuje balíčkové zájezdy se slevou „50 liber na osobu – to je sleva 200 liber pro čtyřčlennou rodinu“.

V původním videu se rodina (samozřejmě čtyřčlenná) s nadšením vrhá do odbavovací přepážky Jet2, radostně nastupuje do letadla Jet2, plácá si s palubním personálem při vystupování a pokračuje v užívání si své bezchybné dovolené. Samozřejmě se slevou o neuvěřitelných 1 400 korun na osobu a za doprovodu melodie z písně zpěvačky Jess Glynneové z roku 2015 „Hold My Hand“. Na konci se na obrazovce objeví dnes již ikonický slogan „Nic se nevyrovná dovolené s Jet2“.

Zatímco deklarovaná sleva už dávno vypršela, znělka se satirickým podtextem se dál šíří internetem. Přestože společnost po nějaké době znělku na sociálních sítích vymazala, chytlavá melodie se stala virální a doposud se stala soundtrackem pro víc než milion videí na TikToku. Na oblíbené sociální síti doprovází záběry z dovolené, které tak trochu nešly podle plánu, včetně zatčení na palubě letu Jet2, páru souložícího na hotelovém balkónu nebo hostů spících na lehátkách u bazénu, aby si je nikdo nemohl zarezervovat.

