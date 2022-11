Zimní Alpy nejen na sjezdovce. Staňte se kopilotem rolby nebo musherem

K okouzlujícím vycházkám svádí okolí největšího tyrolského jezera Achensee. Nejlepším způsobem, jak prozkoumat zasněženou krajinu kolem tyrkysově modré vodní plochy, je vyrazit na stezky v údolí přírodního parku Karwendel. Celkem je zde 150 kilometrů dlouhá a překvapivě hustá síť tras. Pěšky nebo na sněžnicích se můžete vydat na horskou salaš Pletzachalm či do horského hostince Falzturn. Takřka pohádkovou atmosféru nabízí hodinová okružní procházka po stezce v odlehlé vesničce Steinberg am Rofan. Leží v nadmořské výšce tisíc metrů a čas tam si můžete užít bez ohledu na denní dobu, i po setmění je totiž osvětlená. Pokud však raději nazujete lyže, můžete okolí Achensee objevovat také na běžkách, naleznete tam 200 kilometrů tratí a na své si přijdou jak příznivci klasického stylu, tak bruslaři.

Přímo na břehu jezera v Maurachu se nachází oblíbený akvapark Atoll Achensee s několika krytými i venkovními bazény a saunovým světem. Hlavní atrakcí je prosvětlený panoramatický bazén. V areálu o rozloze 6500 metrů čtverečních je také boulderingová hala, tělocvična, curlingová dráha a umělé kluziště.

Při objevování okolí překrásného jezera Achensee se však vůbec nemusíte držet při zemi. Jedinečnou příležitost, jak si vychutnat krásu zasněžených vápencových pohoří Rofangebirge a Karwendelgebirge, přinášejí na přelomu února a března Mezinárodní dny letů v horkovzdušném balonu.

Severské dobrodružství ve středu Evropy

Typickou zimní alpskou atmosféru můžete vstřebat také v jedenáctitisícovém městečku St. Johann v Salcbursku, který kromě více než 200 kilometrů sjezdovek nabízí gurmánské zážitky ve vynikajících restauracích a také spoustu zábavy pro všechny generace.

Nádech romantiky mají vyjížďky v kočáru taženém koňmi a hladina adrenalinu vám zase zaručeně stoupne při sjezdu na sáňkách. Osvětlená přírodní dráha v Hahnbaumu je otevřená i večer. Unikátním zážitkem se skandinávským nádechem jsou jízdy na psím spřežení, které od prosince do poloviny února pořádá několikanásobný mistr Evropy i světa v této disciplíně Sepp Brugger (více čtěte zde). Můžete si vyzkoušet, jaké to je, být musherem, nebo se jen nechat vézt.

Gurmánský chrám s výhledem na 60 vrcholů

Příznivci zimní turistiky si na své přijdou v regionu Východní Tyrolsko. Nejlepší adresou je Kartisch v pohoří Tiroler Gailtal, první certifikovaná zimní vesnice v celém Rakousku s několika stezkami různých obtížností od 3 do 10,5 kilometru. Chcete-li do své dovolené v této oblasti vetknout i trochu adrenalinu, neváhejte vyzkoušet sáňkování v údolí Winkeltal.

A co by to bylo za zážitky bez dobrého jídla? Však je také Východní Tyrolsko známé špičkovou gastronomií. Doslova gurmánským chrámem je Adler Lounge v nadmořské výšce 2403 metrů ve středisku Grossglockner Resort Kals-Matrei s výhledem na více než 60 vrcholů.

Za volant rolby jako kopilot

Co nabídnout má v zimní sezoně i oblast Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau mezi Zillertalskými a Kitzbühelskými Alpami. Vedle toho, že je považována za tyrolský lyžařský klenot, se tam nacházejí také krásné trasy vedoucí od horní stanice lanovky na kopci Reither Kogel, například k útulné salaši Norderbergalm. Neméně půvabné turistické stezky směřují od prostřední stanice lanovky Schatzbergbahn.

Pro celý region jsou charakteristické menší horské hostince, chaty a salaše. Kromě klasických sýrových knedlíčků a špeclí si v nich pochutnáte třeba na polévce s preclíky nebo na císařském trhanci z obří pánve. Nevšedním zážitkem v oblasti Reither Kogel je projížďka sněžnou rolbou, usednout do ní můžete jako kopiloti. K dispozici tu mají dvě desetitunové rolby s výkonem přes 500 koní.

Horská romantika v údolí Wildschönau

Lyžařské středisko Alpbachtal Wildschönau je kromě perfektně upravených sjezdových tras proslulé i sáňkařskými drahami. Nejvyhlášenější je ta z Lanerköpflu: vede přes alpské pastviny do Niederau. Start je od prostřední stanice lanovky Schatzbergbahn, kde začínají hned dvě sáňkařské cesty s odlišným stupněm obtížnosti.

Neméně slibný adrenalinový zážitek slibuje celoročně otevřená bobová dráha Alpbachtaler Lauser-Sauser u horní stanice lanovky Wiedersbergerhornbahn. Je dlouhá téměř půldruhého kilometru a jezdci se dolů řítí rychlostí až 42 kilometrů v hodině.

Klid v duši potom naleznete v ideálním výletním cíli, jímž jsou půvabné horské vesničky v údolí Wildschönau. Jako z pohádky vystřižená vesnice Thierbach s kostelem, školou a několika málo usedlostmi je s nadmořskou výškou 1150 metrů nejvýše položenou obcí v celých Kitzbühelských Alpách.

Zasněžené středisko projedete i na segwayi

Nejen lyžařské zážitky slibuje také návštěva střediska St. Johann in Tirol. Atraktivní jsou dobrodružné večerní túry na sněžnicích s průvodcem, v regionu se nacházejí tři sáňkařské dráhy a přímo v St. Johannu je akvapark Panorama Badewelt s vnitřním i venkovním bazénem a saunou, umělé kluziště s půjčovnou bruslí nebo horolezecká stěna.

Na upravených zimních trasách se můžete projet na segwayi, z ptačí perspektivy celou oblast prozkoumáte na lanovém hřišti v Hornparku. Zdejší zipline má celkovou délku přes 530 metrů a sedm stanic. Pokud stále nebudete mít dost, vyzkoušejte tandemový paragliding nebo seskok padákem. To všechno je v St. Johann in Tirol možné.

Salcburk je vždy ta správná volba

A pak je tu samozřejmě Salcburk. Ve čtvrtém největším rakouském městě, jehož historické jádro je od roku 1996 na Seznamu světového dědictví UNESCO, v zimě nuda rozhodně nehrozí.

„Salcburk je vždy krásný a člověk vždy věří, že nejkrásnější je právě teď,“ řekl o regionální metropoli na řece Salzach spisovatel Hermann Bahr. A měl pravdu. Jen málokteré město přináší tolik zimní romantiky. Nejsou to pouze známé památky jako pevnost Hohensalzburg, zámek Hellbrunn, Mozartovo muzeum nebo Obilná ulička, ale také tradiční zimní akce a festivaly.

Jedním z vrcholů sezony jsou na přelomu listopadu a prosince čertovské běhy. Bez populárního průvodu čertů, ďáblů a dalších pekelných postav s kravskými zvony a rachotícími řetězy si Rakušané advent snad ani nedovedou představit.

Tu pravou sváteční atmosféru zažijete na vánočních trzích, které jsou plné řemeslných výrobků a gastronomických specialit. Na konci ledna pak oslavuje Salcburk svého nejslavnějšího rodáka, v den narozenin Wolfganga Amadea Mozarta se už od roku 1956 koná proslulý cyklus koncertů. Mozartův týden si za tu dobu si vybudoval pověst festivalu světové úrovně. Událostí mezinárodního významu je od roku 2001 také Winterfest, jeden z nejlepších festivalů současného cirkusu. Zima je ideálním obdobím pro návštěvu některého z více než dvaceti salcburských muzeí. Stejně jako k návštěvě některé z útulných kaváren nebo nakupování ve staroměstských obchodech.

Článek byl vytvořen ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.