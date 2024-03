Jak na elektronická víza. Usnadní cestu, ale automatický vstup nezajistí

Sto osmdesát devět. Do tolika samostatných států světa (případně některých závislých území) mohou držitelé českých cestovních pasů podle agentury Henley and Partners vycestovat, aniž by se předem museli obtěžovat návštěvou velvyslanectví příslušné země a nechat si vízum vylepit do pasu.

Uvedené číslo řadí české pasy mezi nejsilnější cestovní doklady na světě. Pro srovnání: Šest států na samém čele žebříčku (jsou mezi nimi Francie, Německo či Španělsko) má takto snadný vstup do 194 států světa. Na opačném konci škály jsou Afghánistán a Sýrie (28, respektive 29).

Neznamená to ovšem, že do všech z uvedených 189 zemí a závislých území můžete vyrazit jen tak. Některé státy totiž podmiňují vstup na své území tzv. elektronickou cestovní registrací, pro niž se vžila anglická zkratka ETA (ESTA), případně vyžadují od českých cestovatelů obstarat si tzv. elektronická víza (e-visa).