Od Valletty po Gozo. Malta je rájem potápěčů i milovníků historie

Malá svou rozlohou, ovšem obrovská tím, co nabízí, taková je Malta. Rozprostírá se na sedmi ostrůvcích, obydlené jsou ale jen tři. Slůvko „jen“ by se ovšem hodilo napsat spíš takto, v uvozovkách – na ostrovech Malta, Gozo a Comino se totiž soustřeďuje to nejkrásnější, nejzajímavější a nejpozoruhodnější z celého tohoto státu – a bohatě to stačí k tomu, aby si tam na své přišli cestovatelé všeho druhu.

Milovníky „válecí“ dovolené nadchnou čisté pláže s pozvolným vstupem do moře, dobrodruhy zas uchvátí bohatý podmořský život, pařmeni se vyřádí na klubových diskotékách a party, které snad nikdy nekončí… Jako v nebi se budou cítit i fandové historie a také ti, co si nejvíc odpočinou v náručí panensky čisté přírody.

Město jako pevnost

Největším ze tří obydlených ostrovů je, jak jinak, Malta. Jejím centrem je Valletta, hlavní město celého souostroví, které v roce 1566 založili johanité a pojmenoval jejich velmistr Jean de la Valette. Tato metropole byla původně postavená jako jedna obrovská pevnost a svůj jedinečný historický ráz si uchovala dodnes. Její ulice tvoří pravidelnou síť, přesto se tam dá najít spousta malebných zákoutí, ve kterých se ukrývá celá řada pokladů, například katedrála svatého Jana s nádhernou výzdobou a sbírkou uměleckých děl, kostel Panny Marie z hory Karmel, jehož kupole představuje dominantu města, nebo Palác velmistrů, reprezentační rezidence z období baroka.

Naproti Vallettě, na druhém břehu zátoky Grand Harbour, určitě navštivte Tři města – opevněné trojměstí, které tvoří Birgu (nebo též Vittoriosa), L-Isla (známé také jako Senglea) a Bormla (říká se jí i Cospicua). Příchozím nabízejí nejen nádherné výhledy na Vallettu, ale i další „nálož“ zajímavostí. Dominantou Birgu je barokní katedrála svatého Vavřince a zachovalá pevnost Fort St. Angelo, L-Isla a Bormla mají zase velmi příjemné promenády.

Vesnička Pepka Námořníka

Na jižním pobřeží ostrova najdete asi nejnavštěvovanější místo celé Malty, seskupení mořských jeskyní Blue Grotto. Tuto přírodní krásu byste si neměli nechat ujít a určitě stojí za to investovat pár eur do možnosti zajet si dovnitř lodí.

Pokud vás láká víc historie než příroda, ani v tomhle koutu ostrova nepřijdete zkrátka, stačí vyjet jen kousek od pobřeží směrem na západ a narazíte na Hagar Qim, jeden z nejzachovalejších tamních pravěkých chrámů.

Než opustíte Maltu a zamíříte na další části souostroví, zastavte se na chvilku na samotném západním cípu ostrova, natrefíte tam totiž na dvě perly – první z nich je písčitá pláž Golden Bay, jež je podle samotných Malťanů tím nejhezčím, co jejich země skýtá, druhou Pepkova vesnička (Popeye Village), kterou filmaři zbudovali kvůli snímku Pepek námořník z roku 1980 a nikdy nerozebrali. Dnes je z ní takový rodinný zábavní komplex, kde si užijí nejen děti, ale i vy – v ceně vstupného jsou lehátka u moře i ochutnávka výborného tuzemského vína.

Tanec v ulicích

Jestli stojíte o pravý nefalšovaný klid rušený jen šploucháním vln, vypravte se na Comino. Je nejmenším obydleným ostrovem maltského souostroví a okouzlí vás nádhernou přírodou, půvabnými zátokami i skalními útesy.

V příjemném kontrastu s maltskou „béžovostí“ je poslední ze zdejších obydlených ostrovů, Gozo. Je mnohem zelenější a také klidnější. Má úchvatnou přírodu protkanou sítí tras pro turisty i cyklisty, působivé památky, například prehistorický chrám Ggantija zapsaný na seznamu UNESCO, jedny z nejlepších podmínek pro potápění a šnorchlování v Evropě a romantické plážičky. Gozo je navíc ostrov, kde se můžete seznámit s běžným životem obyčejných, po klidu toužících Malťanů. Aby toho klidu ale nebylo zbytečně moc, v letní sezoně se tam konají vesnické slavnosti s ohňostroji a tancem v ulicích. Malta je zkrátka země tisíce možností...

