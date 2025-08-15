Mayovky byly jeho prvním setkáním s cestopisy. „Divokým Kurdistánem, na ni nezapomenu, byla první knížka tohoto typu, kterou jsem četl. Samozřejmě potom, když jsme se začali chystat na cestu, jsme si velice soustavně vybírali z cestopisné literatury,“ vzpomínal před 30 lety Jiří Hanzelka, když jsme se setkali. „Ale musím říct, že mé sklony a tužby po světě nebyly ničím mimořádným, měla je většina mých kamarádů ve škole.“
Jenomže vy jste je uskutečnil, kdežto oni ne. „Klíč byl asi v tom, že jsme se s Miroslavem Zikmundem začali včas a velice dlouhodobě soustavně připravovat a věděli jsme poměrně hodně o světě, do něhož jsme se potom vypravili.“
Druhý pobyt poznamenala smrt dvou členů výpravy na tropické nemoci, další byl smrtelně zraněn při napadení tábora domorodci. Tento incident ho zlomil a vedl k návratu do Evropy.