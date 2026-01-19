Cestování letadlem má svá nepsaná pravidla – a také zlozvyky, které dokážou spolehlivě vytočit celé letadlo. Internetem se šíří nový pojem: „aisle lice“, v doslovném překladu „uličkové vši“. Nejde o hmyz, ale o pasažéry, kteří vyskočí ze sedadla okamžitě po dosednutí letadla – někdy dokonce ještě dřív, než zhasne kontrolka pásů. Rychle popadnou zavazadla a snaží se procpat dopředu, aby byli mezi prvními venku.
Samo o sobě to není nic nového. Mnozí se chtějí jen protáhnout nebo mají strach, že nestihnou navazující let. Podle letušek a části cestujících se ale z běžného chování stal extrém, který zbytečně komplikuje vystupování.
V říjnu se například na letu společnosti Frontier Airlines po přistání v americkém Baltimoru strhla hádka, když jedna z cestujících zablokovala uličku a odmítla uhnout. Video ukazuje rozčilené pasažéry, kteří se nemohou dostat ven. Nakonec se proti ženě obrátila část letadla a dožadovala se, aby uvolnila průchod.
Podle členů palubního personálu nejde jen o neslušnost, ale i o reálný problém. Americká letuška Cecily Andersonová v článku pro Daily Mail upozornila, že blokování uličky zpomaluje celý proces vystupování z letadla a paradoxně snižuje šanci, že se dotyčný dostane ven rychleji.
Navíc existují jasná pravidla: čeká se na zhasnutí kontrolky pásů, vystupuje se postupně po řadách od přední části letadla. Důvod je prostý – umožnit rychlý odchod těm, kteří opravdu spěchají na přestup.
Právě kvůli narůstajícím stížnostem se do věci vložily i úřady. Například Turecko zavedlo opatření, podle kterého mohou netrpěliví cestující dostat pokutu v přepočtu zhruba 1 500 korun, pokud si odepínají pásy předčasně a stojí ještě během popojíždění letadla.
Na internetu se mezitím rozjela vášnivá debata. „Nevíte, jak je nepříjemné mít něčí zadek u obličeje, když ještě sedíte připoutaní,“ píše jeden uživatel na sociální síti Reddit. Jiný popisuje situaci, kdy se dva muži postavili ještě během brzdění, vytáhli zavazadla a čekali v uličce, přestože letadlo stále jelo po ranveji.
Ozývají se ale i opačné hlasy. Někteří cestující tvrdí, že bez rychlého vstávání by jednoduše nestihli další let. Podle letušek přitom existuje kompromis: vstát ano, ale zůstat u svého sedadla a nepřekážet ostatním. A připravit si věci dopředu. „Nejhorší je, když někdo začne lovit boty a batoh až ve chvíli, kdy má vystoupit,“ dodává letuška Angela McMurrayová.
Jisté je jedno: dokud budou letadla plná lidí, kteří mají pocit, že jejich čas je cennější než čas ostatních, budou se podobné konflikty opakovat.