Vstáváte hned po přistání letadla? Pro ostatní jste „vši“, hrozí vám pokuta

Autor:
  9:00
Zvedáte se ze sedadla hned po přistání letadla, berete batoh a cpete se do uličky, ještě než zhasne ikona zapnutého pásu? Možná si myslíte, že jste praktičtí. Podle části cestujících i letušek jste ale jen „uličková veš“. Nový výraz z internetu vyvolal bouřlivé debaty a některé státy už zvažují, že za takové chování budou padat pokuty.

Vstáváte ze sedadla hned po přistání letadla? Pro ostatní cestující jste „uličkové vši“. V některých zemích vám nově hrozí pokuta. | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Cestování letadlem má svá nepsaná pravidla – a také zlozvyky, které dokážou spolehlivě vytočit celé letadlo. Internetem se šíří nový pojem: „aisle lice“, v doslovném překladu „uličkové vši“. Nejde o hmyz, ale o pasažéry, kteří vyskočí ze sedadla okamžitě po dosednutí letadla – někdy dokonce ještě dřív, než zhasne kontrolka pásů. Rychle popadnou zavazadla a snaží se procpat dopředu, aby byli mezi prvními venku.

Samo o sobě to není nic nového. Mnozí se chtějí jen protáhnout nebo mají strach, že nestihnou navazující let. Podle letušek a části cestujících se ale z běžného chování stal extrém, který zbytečně komplikuje vystupování.

V říjnu se například na letu společnosti Frontier Airlines po přistání v americkém Baltimoru strhla hádka, když jedna z cestujících zablokovala uličku a odmítla uhnout. Video ukazuje rozčilené pasažéry, kteří se nemohou dostat ven. Nakonec se proti ženě obrátila část letadla a dožadovala se, aby uvolnila průchod.

XXXL cestování v letadle. Jak aerolinky zápasí s obézními zákazníky

Podle členů palubního personálu nejde jen o neslušnost, ale i o reálný problém. Americká letuška Cecily Andersonová v článku pro Daily Mail upozornila, že blokování uličky zpomaluje celý proces vystupování z letadla a paradoxně snižuje šanci, že se dotyčný dostane ven rychleji.

Navíc existují jasná pravidla: čeká se na zhasnutí kontrolky pásů, vystupuje se postupně po řadách od přední části letadla. Důvod je prostý – umožnit rychlý odchod těm, kteří opravdu spěchají na přestup.

Právě kvůli narůstajícím stížnostem se do věci vložily i úřady. Například Turecko zavedlo opatření, podle kterého mohou netrpěliví cestující dostat pokutu v přepočtu zhruba 1 500 korun, pokud si odepínají pásy předčasně a stojí ještě během popojíždění letadla.

Vstáváte v letadle hned po přistání?

celkem hlasů: 498

Na internetu se mezitím rozjela vášnivá debata. „Nevíte, jak je nepříjemné mít něčí zadek u obličeje, když ještě sedíte připoutaní,“ píše jeden uživatel na sociální síti Reddit. Jiný popisuje situaci, kdy se dva muži postavili ještě během brzdění, vytáhli zavazadla a čekali v uličce, přestože letadlo stále jelo po ranveji.

Ozývají se ale i opačné hlasy. Někteří cestující tvrdí, že bez rychlého vstávání by jednoduše nestihli další let. Podle letušek přitom existuje kompromis: vstát ano, ale zůstat u svého sedadla a nepřekážet ostatním. A připravit si věci dopředu. „Nejhorší je, když někdo začne lovit boty a batoh až ve chvíli, kdy má vystoupit,“ dodává letuška Angela McMurrayová.

Jisté je jedno: dokud budou letadla plná lidí, kteří mají pocit, že jejich čas je cennější než čas ostatních, budou se podobné konflikty opakovat.

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Top Gear ji proslavil, příroda jí vládne. Tato silnice v Rumunsku je snem řidičů

Transfagarasan je jedna z nejznámějších a nejmalebnějších horských silnic světa...

Legendární Transfagaraš patří k nejslavnějším horským silnicím Evropy. Motorkáře láká technickou jízdou, cestovatele divokou přírodou Karpat a světovou pozornost si získal i díky Top Gearu. Asfalt se...

KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?

Mrchojedy

Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...

Sedm důkazů, že Česko umí světový design. A můžete v něm i přespat

Vinařství Gurdau

Máte rádi architektonické perly, které na první pohled oslní elegantním a jedinečným řešením? Takové, jejichž krása se přirozeně snoubí s působivými panoramaty okolní krajiny? Těchto sedm staveb...

Napadl i na Sahaře. Toto jsou rekordmani, kteří se pyšní extrémní sněhovou nadílkou

Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct....

Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct. Zatímco v Evropě se každou sezonu předhání lyžařská střediska o naměřené centimetry, Japonské Alpy počítají jen celé...

Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů

Zámek Hrádek u Nechanic.

Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....

Vstáváte hned po přistání letadla? Pro ostatní jste „vši“, hrozí vám pokuta

Vstáváte ze sedadla hned po přistání letadla? Pro ostatní cestující jste...

Zvedáte se ze sedadla hned po přistání letadla, berete batoh a cpete se do uličky, ještě než zhasne ikona zapnutého pásu? Možná si myslíte, že jste praktičtí. Podle části cestujících i letušek jste...

19. ledna 2026

Šumava či Bali za 10 tisíc? Cestovka láká na výlet do neznáma, cíl zjistíte na místě

Premium
Cestovní kancelář Vsacan Tour představila unikátní jednorázový zájezd „Cesta do...

Umíte si představit, že vyrazíte na dovolenou, aniž byste věděli, kam jedete? Žádné mapy, žádné seznamy památek, žádné pečlivé plánování. Jen termín, sbalený kufr a slib zážitku, který se začne...

19. ledna 2026

Věříte, že existují? Postavy z legend budete hledat marně, nikdy tu totiž nebyly

Jediní upíři, kteří na vás v podhradí rumunského Branu budou cenit zuby, jsou...

Jediní upíři, kteří na vás v podhradí rumunského Branu budou cenit zuby, jsou prodavači suvenýrů. Hrabě Drákula tu nikdy nežil. Podobně si z balkónu ve Veroně nemohla špitat Julie s Romeem. Takových...

18. ledna 2026

Hrady a zámky rodů Modré krve. Navštivte sídla českých šlechticů

Zámek Hrádek u Nechanic.

Hrady a zámky spojené s českou šlechtou nejsou jen památkami minulosti, ale i ideálními cíli na výlet. Právě na ně se zaměřuje i seriál Modrá krev, jehož čtvrtá série odstartovala letos v lednu....

17. ledna 2026

KVÍZ: Šípy, Uhlíře, Svěráky. Poznáte vtipné názvy českých obcí?

Mrchojedy

Vyznáte se v názvech českých obcí, nebo vás dokážou pěkně zmást? Některá místa znějí, jako by patřila spíš do pohádky, kuchyně nebo seznamu jazykových přesmyček. Otestujte se v kvízu a zjistěte,...

vydáno 17. ledna 2026

Sedm důkazů, že Česko umí světový design. A můžete v něm i přespat

Vinařství Gurdau

Máte rádi architektonické perly, které na první pohled oslní elegantním a jedinečným řešením? Takové, jejichž krása se přirozeně snoubí s působivými panoramaty okolní krajiny? Těchto sedm staveb...

16. ledna 2026

Top Gear ji proslavil, příroda jí vládne. Tato silnice v Rumunsku je snem řidičů

Transfagarasan je jedna z nejznámějších a nejmalebnějších horských silnic světa...

Legendární Transfagaraš patří k nejslavnějším horským silnicím Evropy. Motorkáře láká technickou jízdou, cestovatele divokou přírodou Karpat a světovou pozornost si získal i díky Top Gearu. Asfalt se...

16. ledna 2026

Napadl i na Sahaře. Toto jsou rekordmani, kteří se pyšní extrémní sněhovou nadílkou

Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct....

Kde končí sněhová vánice a začíná světový rekord? Upřímně řečeno, těžko říct. Zatímco v Evropě se každou sezonu předhání lyžařská střediska o naměřené centimetry, Japonské Alpy počítají jen celé...

15. ledna 2026

Tři dny jsem měl ruku v kapse. Čech o luxusní svatbě i kremaci na břehu Gangy

Premium
Čech Dan Tykvart odletěl na svatbu do Indie. Po obřadu procestoval zemi a...

Do Indie se původně chystal jen na svatbu kamaráda, se kterým se seznámil v Česku u piva. Nakonec z toho byla několikatýdenní cesta napříč zemí. Od svatebních rituálů pod Himálajem až po kremace na...

15. ledna 2026

Klid na svahu i v údolí. V korutanském Villachu skočte z lyží rovnou do termálů

Premium
Gerlitzen je ideální hora pro všechny – pouhých 53 km upravených tratí a kromě...

Lyže, nebo wellness? Každoroční zimní dilema v naší partě pomohly vyřešit rakouské Korutany v okolí Villachu: ráno na svah, pak do termálů, večer do města. Jak si pobyt v této destinaci nejlépe užít,...

14. ledna 2026

Na sáňkách do údolí, na degustaci na vrcholky. Rakousko je víc než jen sjezdovky

Advertorial
Zima v Rakousku

Pokud máte pocit, že se musí zimní dovolená točit kolem lyžování, region Schladming-Dachstein vás rychle vyvede z omylu. Ano, je tu 222 kilometrů sjezdovek, ale také chutě, výhledy a zážitky, které...

14. ledna 2026

Plavba za draky se dvěma penisy. Vítejte v ráji, kam vás odveze sám ďábel

Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí...

Pražská zoo proslula chovem komodských draků, známe je všichni. Ale jak žijí doma na ostrově Komodo? Co o nich nevíme? A čím indonéská příroda ohromí ještě víc? Plavba indonéským souostrovím je...

14. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.