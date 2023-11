Dlouho izolovaná Kuba jako by zamrzla v čase. I proto láká davy turistů

První lidé přišli na největší karibský ostrov před 5 až 6 tisíci lety. Rajské časy ukončila španělská kolonizace. Původní obyvatelé byli zotročeni a z velké části vymřeli na zavlečené choroby i následkem zacházení ze strany Evropanů. Nahradily je statisíce Afričanů dovezených na ostrov jako otroci. Součástí Španělské říše zůstala Kuba až do příchodu bouřlivého 20. století, v jehož průběhu v zemi zvítězil komunismus představovaný Fidelem Castrem. „El Comandante“ vládl ostrovu téměř padesát let a izolovaná Kuba jako by se zastavila v čase. Paradoxně i to je jeden z důvodů, proč se stala jedním z největších turistických taháků.