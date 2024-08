Můj život u Pygmejů. Být ženou vnímají jako privilegium, říká antropoložka

Pro tamější kulturu jsou ideálem krásy špičaté zuby. Jak lidé kmene BaYaka, nazývaní též Pygmejové, vnímají krásu?

Když jsem za nimi přijela, poprvé v životě jsem neřešila, jak vypadám. Tamější ženy jsou absolutně sebevědomé, bez ohledu na svůj vzhled. Potkala jsem jednu ženu, která měla přes celou tvář obrovskou jizvu. Ale jí to nevadilo a ani neměla problém najít si muže. Ženy jsou odmalička vychovávány k tomu, aby se cítily dobře ve svém těle a vykonávaly věci prospěšné pro celou komunitu. Tím, že realizují svou úlohu, cítí se naplněné. A když se snaží okouzlit muže, přimíchají jim pro jistotu do jídla nějaké bylinky, po kterých se do nich určitě zamilují.

Plastické operace? Vůbec nechápali, proč by chtěl na sobě někdo něco měnit. Mysleli si o nás, že jsme naprostí blázni, bylo z toho haló v celé vesnici!