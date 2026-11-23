„Hlavním motivem, proč jsem knihu napsal, bylo zavzpomínat si a dát všechny ty příběhy na papír, abych si je v paměti uchoval do konce života,“ říká Schlindenbuch.
Kniha je průřezem vašich cest po Asii za třicet let. Popisujete v ní mimo jiné i to, jak se některé oblasti vlivem turismu časem mění. Bohužel většinou k horšímu. Na kterém místě vám z toho bylo nejvíc smutno?
Třeba na Šrí Lance, kam se jezdí především za krásnou přírodou. Na konci devadesátých let byla oblíbenou batůžkářskou destinací pláž Unawatuna. Zažil jsem ji v době, kdy tam byly všehovšudy tři restaurace a asi šest bungalovů, co nabízely jednoduché ubytování. Pozemský ráj. Majitelé našeho bungalovu celý den seděli v křesílku na pláži a pozorovali vlnící se tyrkysovou vodu. Přejmenovali jsme je na studenty moře.
Jednou jsem udělal tu blbost, že jsem si kousek hašiše hodil do čaje. Zažíval jsem pak šílené stavy, protože se účinná látka dostala do krve a bylo to mnohem silnější. Nástup byl daleko pomalejší, ale o to intenzivnější.