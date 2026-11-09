Nizozemsko patří mezi dvacet nejrozvinutějších ekonomik světa a při procházce čistými a upravenými ulicemi Haarlemu pochopíte proč. Pokud plánujete cestu do Amsterdamu, vyhraďte si čas i na krátkou odbočku. Za necelých dvacet minut vlakem se dostanete do klidnější a elegantní alternativy hlavního města, které se přezdívá Amsterdam’s Little Sister.
Haarlem nebyl bohatým městem náhodou. V 17. století, během nizozemského Zlatého věku, patřil k nejvýznamnějším obchodním křižovatkám v zemi.
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Město tulipánů, kanálů a marihuany. Poznejte Amsterdam v low cost verzi
K prosperitě města přispíval obchod s textilem, významnou roli však hrálo i pivovarnictví. V dobách největšího rozkvětu tu fungovalo kolem dvaceti pivovarů, které k vaření využívaly vodu přímo z místních kanálů.
Ve 30. letech 17. století se Haarlem stal jedním z center takzvané tulipánománie. Zdejší lehké písčité půdy totiž nabízely ideální podmínky pro pěstování tulipánů. Do cibulek tehdy investovali lidé z různých společenských vrstev, od bohatých obchodníků až po ševce a řezníky.
Ceny vzácných cibulek vyletěly do astronomických výšin a za některé z nich bylo možné pořídit i celý měšťanský dům. Haarlem si pověst květinové velmoci uchoval dodnes.
Bohatství je tu patrné na každém kroku. O vysoké životní úrovni svědčí plné kavárny a restaurace, stylově oblečení místní i důraz na kvalitní jídlo. Obyvatelé Haarlemu měli navíc historicky silný smysl pro mecenášství a filantropii. Peníze investovali zpět do města i do péče o slabší. Pomohli tak vytvořit tradici komunitní odpovědnosti za veřejný prostor, která přetrvává dodnes.
Skvělým příkladem jsou takzvané hofjes – skryté, pečlivě udržované vnitrobloky plné zeleně a květin. V Haarlemu jich najdete více než dvacet. Tyto oázy klidu původně vznikaly jako charitativní ubytování pro chudé staré ženy a vdovy.
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Jak přežít Amsterdam. Vyhněte se turistickým pastem a nejděte s davem
Když v průběhu historie převzal ekonomický primát sousední Amsterdam, Haarlem se proměnil v poklidnou a exkluzivní rezidenční oblast. Bohatí amsterdamští měšťané si zde začali stavět svá sídla a tento klidný a elegantní charakter si město uchovává dodnes.
Na rozdíl od rušného Amsterdamu, proslulého divokým nočním životem a čtvrtí červených luceren, působí Haarlem mnohem klidněji. Nizozemská otevřenost je tu patrná i přesto. Najdete tu coffeeshopy a setkáte se s tolerantním přístupem k různým životním stylům. Místní atmosféra je ale především uvolněná a pohodová.
Místní kanály si nejlépe užijete přímo z vodní hladiny. Stačí si půjčit lodičku a otevřou se vám nádherné výhledy na historické domy i větrný mlýn Molen De Adriaan, který dominuje nábřeží.
Po plavbě stačí zamířit do centra, kde na vás čeká spousta útulných kaváren a lokálních obchůdků. Na podzim navíc historické ulice, větrný mlýn a kanály lemované žlutým listím vytvářejí atmosféru jako z Harryho Pottera.