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Amsterdam má konkurenci. Haarlem zbohatl na tulipánové horečce a pivu

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  4:00
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Jen osmnáct kilometrů od rušného Amsterdamu leží Haarlem, jedno z nejlépe udržovaných měst v Nizozemsku. Dodnes si zachovává aristokratickou atmosféru z dob bohatých kupců a umělců. Město zbohatlo na pivu, obchodu i tulipánové horečce. Dnes láká na zachovalou architekturu Zlatého věku a dlážděné uličky.

Nizozemsko patří mezi dvacet nejrozvinutějších ekonomik světa a při procházce čistými a upravenými ulicemi Haarlemu pochopíte proč. Pokud plánujete cestu do Amsterdamu, vyhraďte si čas i na krátkou odbočku. Za necelých dvacet minut vlakem se dostanete do klidnější a elegantní alternativy hlavního města, které se přezdívá Amsterdam’s Little Sister.

Haarlem nebyl bohatým městem náhodou. V 17. století, během nizozemského Zlatého věku, patřil k nejvýznamnějším obchodním křižovatkám v zemi.

Město tulipánů, kanálů a marihuany. Poznejte Amsterdam v low cost verzi

K prosperitě města přispíval obchod s textilem, významnou roli však hrálo i pivovarnictví. V dobách největšího rozkvětu tu fungovalo kolem dvaceti pivovarů, které k vaření využívaly vodu přímo z místních kanálů.

Ve 30. letech 17. století se Haarlem stal jedním z center takzvané tulipánománie. Zdejší lehké písčité půdy totiž nabízely ideální podmínky pro pěstování tulipánů. Do cibulek tehdy investovali lidé z různých společenských vrstev, od bohatých obchodníků až po ševce a řezníky.

Ceny vzácných cibulek vyletěly do astronomických výšin a za některé z nich bylo možné pořídit i celý měšťanský dům. Haarlem si pověst květinové velmoci uchoval dodnes.

Čerstvé květiny v ulicích i na okenních parapetech. Květinová výzdoba je v Haarlemu přirozenou součástí města.

Bohatství je tu patrné na každém kroku. O vysoké životní úrovni svědčí plné kavárny a restaurace, stylově oblečení místní i důraz na kvalitní jídlo. Obyvatelé Haarlemu měli navíc historicky silný smysl pro mecenášství a filantropii. Peníze investovali zpět do města i do péče o slabší. Pomohli tak vytvořit tradici komunitní odpovědnosti za veřejný prostor, která přetrvává dodnes.

Skvělým příkladem jsou takzvané hofjes – skryté, pečlivě udržované vnitrobloky plné zeleně a květin. V Haarlemu jich najdete více než dvacet. Tyto oázy klidu původně vznikaly jako charitativní ubytování pro chudé staré ženy a vdovy.

Jak přežít Amsterdam. Vyhněte se turistickým pastem a nejděte s davem

Když v průběhu historie převzal ekonomický primát sousední Amsterdam, Haarlem se proměnil v poklidnou a exkluzivní rezidenční oblast. Bohatí amsterdamští měšťané si zde začali stavět svá sídla a tento klidný a elegantní charakter si město uchovává dodnes.

Na rozdíl od rušného Amsterdamu, proslulého divokým nočním životem a čtvrtí červených luceren, působí Haarlem mnohem klidněji. Nizozemská otevřenost je tu patrná i přesto. Najdete tu coffeeshopy a setkáte se s tolerantním přístupem k různým životním stylům. Místní atmosféra je ale především uvolněná a pohodová.

Skryté vnitrobloky plné zeleně zvané hofjes. V Haarlemu jich najdete přes dvacet – původně vznikaly jako charitativní bydlení pro chudé staré ženy a vdovy.
Cihlové řadové domy ze 17. století. Typická holandská architektura, která se stala předlohou pro pozdější výstavbu řadových domů v Anglii.
Duhový přechod v ulici Parklaan. Jeden z viditelných symbolů otevřenosti a rozmanitosti Haarlemu.
Historická vila s dekorativní fasádou v rezidenční čtvrti Haarlemu.
42 fotografií

Místní kanály si nejlépe užijete přímo z vodní hladiny. Stačí si půjčit lodičku a otevřou se vám nádherné výhledy na historické domy i větrný mlýn Molen De Adriaan, který dominuje nábřeží.

Po plavbě stačí zamířit do centra, kde na vás čeká spousta útulných kaváren a lokálních obchůdků. Na podzim navíc historické ulice, větrný mlýn a kanály lemované žlutým listím vytvářejí atmosféru jako z Harryho Pottera.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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