Ostrov Gran Canaria je rájem, kde láska a vášeň nemají pravidla. A to pro každého

V jeskyních vytesaných do sopečného tufu dřív ostrované žili a pohřbívali blízké. Výhledy z nich si nezadají s panoramaty Grand Canyonu. | foto: archiv Petra Tůmy

Petr Tůma
  17:00
Najdete tam vše: pláže, leháro, noční zábavu, ale i možnosti pro golf, surfování a potápění, náročné horské treky či silničky pro cyklisty. Navíc ve sceneriích evokujících arizonský Grand Canyon, kaktusově-sukulentové Mexiko nebo žlutavě pouštní Saharu, říká cestovatel Petr Tůma o ostrovu Gran Canaria, své oblíbené surrealistické destinaci.

O Kanárských ostrovech byly popsány a potištěny stohy papíru. Po desetiletí se drží v první desítce nejoblíbenějších dovolenkových destinací, i když jim dnes šlapou na paty módní Spojené arabské emiráty či pro mnohé našince snové Maledivy.

Na rozdíl od nich je na „Kanárech“ vše skutečné a původní. A byť nepatří mezi typickou exotiku, blízkost k Africe a pevné zakotvení v Atlantiku slibují jediné subtropické podnebí Evropy. Proto tam rok co rok míří na pět milionů lidí letecky a nespočet dalších poznává některý z ostrovů během krátké návštěvy, když u něj zakotví obrovité lodě plující z Evropy k Maroku a dál „na jih“.

Původní Guančové žili v jeskyních, nosili šaty z kozích kůží a své mrtvé mumifikovali stejně jako v Egyptě. Španělé je však vyhladili.

