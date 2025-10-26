Ostrov Gran Canaria je rájem, kde láska a vášeň nemají pravidla. A to pro každého

O Kanárských ostrovech byly popsány a potištěny stohy papíru. Po desetiletí se drží v první desítce nejoblíbenějších dovolenkových destinací, i když jim dnes šlapou na paty módní Spojené arabské emiráty či pro mnohé našince snové Maledivy.
Na rozdíl od nich je na „Kanárech“ vše skutečné a původní. A byť nepatří mezi typickou exotiku, blízkost k Africe a pevné zakotvení v Atlantiku slibují jediné subtropické podnebí Evropy. Proto tam rok co rok míří na pět milionů lidí letecky a nespočet dalších poznává některý z ostrovů během krátké návštěvy, když u něj zakotví obrovité lodě plující z Evropy k Maroku a dál „na jih“.
Původní Guančové žili v jeskyních, nosili šaty z kozích kůží a své mrtvé mumifikovali stejně jako v Egyptě. Španělé je však vyhladili.