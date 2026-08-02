Letní dovolená nemusí znamenat jen pláž a čtyřicítky ve stínu. Po dalších horkých týdnech sílí zájem o cesty za příjemnějším klimatem – k jezerům, do hor nebo na sever Evropy. Takzvané coolcation mohou být jedním z velkých cestovatelských témat sezony.
1 Skandinávie
Norsko, Švédsko nebo Finsko jsou sázkou na jistotu. V létě nabízejí příjemné teploty, čerstvý vzduch i osvěžující vánek. Vedle toho lákají na jedinečnou přírodu, hustou síť turistických tras a nespočet jezer či národních parků.
Návštěva norských fjordů patří mezi největší lákadla Skandinávie. Období od června do září je zároveň považováno za nejlepší čas k objevování těchto hlubokých ledovcových zálivů.
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Legendární silnice v Norsku protkaná vodopády. Trollstigen láká i děsí turisty
K nejznámějším patří Geirangerfjord, který návštěvníky okouzluje strmými skalními stěnami a ikonickými vodopády. Od roku 2005 je společně s Nærøyfjordem součástí seznamu světového dědictví UNESCO.
Švédsko láká na zhruba třicet národních parků i rozsáhlou síť turistických tras. Většina z nich se nachází spíše v jižní části země, pokud si však chcete užít chladnější počasí, vydejte se na sever.
Zatímco na jihu mohou teploty v létě přesahovat i 30 stupňů Celsia, za polárním kruhem bývá výrazně chladněji.
Švédské národní parky
Pieljekaise: Nejrozsáhlejší a zároveň jeden z nejkrásnějších švédských parků. Charakteristikou jsou rozlehlé březové lesy. Územím prochází také známá dálková trasa Kungsleden.
Abisko: Na konci stezky Kungsleden leží národní park Abisko. Rozkládá se ve švédském Laponsku a je známý rozsáhlými jezery i mimořádně častým výskytem polární záře.
Třetí skandinávskou destinací je Finsko, země tisíců jezer. Během letní sezony se zde voda ohřívá na příjemných 20 stupňů Celsia, v některých případech i o několik stupňů více. Mezi nejoblíbenější koupací lokality v okolí Helsinek patří Kuusijärvi a Tuusulanjärvi.
Pokud se však vydáte k nejrozsáhlejšímu jezernímu systému, čeká vás přibližně tříapůlhodinová cesta k jezeru Saimaa. Vzhledem k jeho velikosti a členitosti mohou být některé zátoky chladnější a voda poměrně hluboká i blízko břehu.