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Dovolená bez úmorného vedra. Trendem léta jsou chladnější místa a sever Evropy

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Evropa letos hlásí teplotní rekordy, středomořská letoviska jsou opět přeplněná a zdražují. Dovolenou však nemusíte strávit jenom na pláži. Připravili jsme pro vás skvělé alternativy, kde se dá léto strávit v příjemném chladu.
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Návštěva norských fjordů patří mezi největší lákadla Skandinávie. K nejznámějším patří Geirangerfjord, který návštěvníky okouzluje strmými skalními stěnami a ikonickými vodopády.
Norské fjordy jsou krásné, návštěva však dokáže udělat v peněžence průvan. Na snímku Geirangerfjord.
Pieljekaise je nejrozsáhlejší a zároveň jeden z nejkrásnějších švédských národních parků.
Abisko se rozkládá ve švédském Laponsku a je známý rozsáhlými jezery i mimořádně častým výskytem polární záře.
Saimaa je mělké jezero (hloubka do 82 metrů) na jihovýchodě Finska. Leží v nadmořské výšce 76 metrů. Celková rozloha soustavy spojených jezer je 4 377 km², což ho řadí na 4. místo v Evropě po ruských jezerech Ladožském, Oněžském a švédském jezeru Vänern.
24 fotografií

Letní dovolená nemusí znamenat jen pláž a čtyřicítky ve stínu. Po dalších horkých týdnech sílí zájem o cesty za příjemnějším klimatem – k jezerům, do hor nebo na sever Evropy. Takzvané coolcation mohou být jedním z velkých cestovatelských témat sezony.

1 Skandinávie

Norsko, Švédsko nebo Finsko jsou sázkou na jistotu. V létě nabízejí příjemné teploty, čerstvý vzduch i osvěžující vánek. Vedle toho lákají na jedinečnou přírodu, hustou síť turistických tras a nespočet jezer či národních parků.

Návštěva norských fjordů patří mezi největší lákadla Skandinávie. Období od června do září je zároveň považováno za nejlepší čas k objevování těchto hlubokých ledovcových zálivů.

Legendární silnice v Norsku protkaná vodopády. Trollstigen láká i děsí turisty

K nejznámějším patří Geirangerfjord, který návštěvníky okouzluje strmými skalními stěnami a ikonickými vodopády. Od roku 2005 je společně s Nærøyfjordem součástí seznamu světového dědictví UNESCO.

Švédsko láká na zhruba třicet národních parků i rozsáhlou síť turistických tras. Většina z nich se nachází spíše v jižní části země, pokud si však chcete užít chladnější počasí, vydejte se na sever.

Zatímco na jihu mohou teploty v létě přesahovat i 30 stupňů Celsia, za polárním kruhem bývá výrazně chladněji.

Švédské národní parky

Pieljekaise: Nejrozsáhlejší a zároveň jeden z nejkrásnějších švédských parků. Charakteristikou jsou rozlehlé březové lesy. Územím prochází také známá dálková trasa Kungsleden.

Abisko: Na konci stezky Kungsleden leží národní park Abisko. Rozkládá se ve švédském Laponsku a je známý rozsáhlými jezery i mimořádně častým výskytem polární záře.

Třetí skandinávskou destinací je Finsko, země tisíců jezer. Během letní sezony se zde voda ohřívá na příjemných 20 stupňů Celsia, v některých případech i o několik stupňů více. Mezi nejoblíbenější koupací lokality v okolí Helsinek patří Kuusijärvi a Tuusulanjärvi.

Pokud se však vydáte k nejrozsáhlejšímu jezernímu systému, čeká vás přibližně tříapůlhodinová cesta k jezeru Saimaa. Vzhledem k jeho velikosti a členitosti mohou být některé zátoky chladnější a voda poměrně hluboká i blízko břehu.

Návštěva norských fjordů patří mezi největší lákadla Skandinávie. K nejznámějším patří Geirangerfjord, který návštěvníky okouzluje strmými skalními stěnami a ikonickými vodopády.
Norské fjordy jsou krásné, návštěva však dokáže udělat v peněžence průvan. Na snímku Geirangerfjord.
Pieljekaise je nejrozsáhlejší a zároveň jeden z nejkrásnějších švédských národních parků.
Abisko se rozkládá ve švédském Laponsku a je známý rozsáhlými jezery i mimořádně častým výskytem polární záře.
24 fotografií


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Témata: jezero

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