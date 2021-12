Rozťaté jablko, ďáblovy kuličky i jehly v moři. Kde se vzaly nejbizarnější skály

Split Apple Rock, Nový Zéland. Jak se tohle přihodilo? Uhodil do balvanu blesk? Ťal do skály jakousi laserovou sekerou mimozemšťan? Nebo prostě žula lupla roztahováním zmrzlé dešťové vody v puklinách tak dokonale, že připomíná čistě rozkrojené jablko? Dosaďte si klidně vlastní představu, fantazii se meze nekladou, každopádně spatřit tenhle div zblízka vyžaduje jistou kuráž: buď si vypůjčit mořský kajak a vyplout do vln Pacifiku v Tasmanově zátoce na severu novozélandského Jižního ostrova, nebo se za odlivu pěšky brodit mořem a pohlídat si čas přílivu. | foto: Getty Images