Dva manželské páry si nedávno vyjely k Baltu. Dámy jsou aktivní na sociálních sítích, takže své přátele zásobují spoustou snímků z cest. Muži jsou smířeni s tím, že na dovolených fungují jako jejich fotografové. A tak fotili cestou přes Polsko na různých místech, například u restaurace poblíž nádraží v jednom menším městečku, kde se zastavili na oběd.

„Byla to hezká budova s věžičkou a zahrádkou plnou květin. Holky si zapózovaly, všimli jsme si, že na nás nějaký nádražák mával, tak jsme mu taky zamávali, při jídle jsme se dohadovali, co to jeho mávání mělo znamenat, a došli jsme k závěru, že mával někomu jinému a nás teď má za pitomce. Za pitomce nás měl, ovšem z jiného důvodu,“ vypráví jeden z mužů.