Šumava či Bali za 10 tisíc? Cestovka láká na výlet do neznáma, cíl zjistíte na místě

Cestovní kancelář Vsacan Tour představila unikátní jednorázový zájezd „Cesta do neznáma", ve kterém účastníci dopředu neznají destinaci ani přesný program.

Dominika Hovadová
Umíte si představit, že vyrazíte na dovolenou, aniž byste věděli, kam jedete? Žádné mapy, žádné seznamy památek, žádné pečlivé plánování. Jen termín, sbalený kufr a slib zážitku, který se začne odkrývat až cestou. Právě na tomto principu stojí „cesty do neznáma“ – trend, který si získává stále více příznivců i v Česku.

Zatímco většina cestovatelů plánuje dovolenou do posledního detailu, roste skupina lidí, která se vědomě vzdává kontroly. Nevědí, jestli skončí v horách, u moře nebo ve městě, které by je jinak ani nenapadlo navštívit. Cílem není „vidět co nejvíc“, ale zažít moment překvapení a nechat se vést samotnou cestou. Pro někoho noční můra, pro jiného vysněný únik od každodenního rozhodování.

Zajímavostí je i omezená dostupnost. Cesta do neznáma není pilotní projekt s nejistým pokračováním, ale jednorázový zájezd. Uskuteční se pouze jednou.

Nádraží Praha Vršovice

