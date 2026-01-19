Zatímco většina cestovatelů plánuje dovolenou do posledního detailu, roste skupina lidí, která se vědomě vzdává kontroly. Nevědí, jestli skončí v horách, u moře nebo ve městě, které by je jinak ani nenapadlo navštívit. Cílem není „vidět co nejvíc“, ale zažít moment překvapení a nechat se vést samotnou cestou. Pro někoho noční můra, pro jiného vysněný únik od každodenního rozhodování.
Zajímavostí je i omezená dostupnost. Cesta do neznáma není pilotní projekt s nejistým pokračováním, ale jednorázový zájezd. Uskuteční se pouze jednou.