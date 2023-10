Léto je pryč. Češi si ho prodlužují v Thajsku, Vietnamu či na Srí Lance

Emiráty jsou stálicí Spojené arabské emiráty už patří mezi dovolenkové stálice. Není divu, nabízejí více než osm stovek hotelů všeho druhu, od těch nejlevnějších až po ultraluxusní. Je to přitom, co se exotiky týče, jedna z nejlevnějších dovolených. Z Vídně a Budapešti se sem dá dostat za neuvěřitelné tři tisíce korun. Emiráty jsou navíc ideální zastávkou v rámci programu multicity, kdy zde lze v rámci jedné letenky na pár dní zastavit a pak pokračovat dál na Srí Lanku, Maledivy či do Thajska. Do země bude nově směřovat i přímý charterový let z Prahy do Abú Zabí. Týdenní dovolená v pětihvězdičkovém hotelu u nejkrásnější pláže zdejšího ostrova Saadiyat začíná na sedmnácti tisících na jednoho. Pro více informací o dovolené ve Spojených arabských emirátech si přečtete: S partou i s rodinou. Emiráty jsou mezi českými výletníky stále oblíbenější.