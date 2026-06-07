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Cesta kolem světa: Pacifické úsměvy. Po Tahiti máme to nejlepší za sebou

Seriál
Tichomořské ostrovy provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. Na ostrovech Rarotonga a Tahiti nás provázely až kýčovité – přece však reálné – scenérie i mimořádně přívětiví obyvatelé. Pozor jsme si museli dávat jen na slunce, které umí být pár stupňů pod rovníkem opravdu intenzivní.
Rarotongu provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem...

Rarotongu provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit. | foto: Profimedia.cz

Na shledanou, zase někdy příště. Na letišti v Aucklandu.
Bouřka vykouzlila na letišti v Aucklandu před odletem na Rarotongu pěknou duhu....
Palubní obrazovka v airbusu společnosti Air New Zealand na trase Auckland –...
Rarotongu provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem...
42 fotografií

Jen pár sekund poté, co nás ve tři hodiny ráno z pohodlného „bivaku“ na měkké trávě pár desítek metrů od letiště na ostrově Rarotonga začala vyhánět prudká tropická přeháňka, zazvonil telefon. Někdo z Česka, kde v tu chvíli byly také tři hodiny (ovšem odpoledne), se nám pokoušel dovolat.

Když se něco takového přihodí za hluboké tmy na opačném konci světa, kdy spěšně sbíráte v lijáku své věci a spěcháte pod nejbližší střechu, budete si to pamatovat. Přivítání na Cookových ostrovech jsme si představovali přece jen trochu jinak.

Země, kde dneska je včera

Pobyt na Rarotonze, největší části Cookových ostrovů, ale brzy přebily jiné dojmy, veskrze pozitivní. Jen s tím časem jsme se museli chvíli srovnávat. Čtyřhodinový let na trase Auckland – Rarotonga totiž znamenal překročení datové hranice východním směrem, a posouvali jsme datum o jeden den zpět.

Udělali jsme tedy to, co Verneův hrdina Phileas Fogg z románu Cesta kolem světa za osmdesát dní podle romanopisce nevěděl – a proto si při návratu do Londýna myslel, že prohrál sázku.

Patnáct střípků z ráje. Kde na Cookových ostrovech najdete tu největší nádheru

Od chvíle, kdy se následujícího (vlastně minulého) dne po příletu na Rarotongu rozednilo, začal ostrov naplňovat pověst, jakou jsme v našich představách měli. Nevelký kus země o obvodu asi 35 kilometrů je prakticky celý obklopen nádhernými písečnými plážemi, které ve vzdálenosti několika desítek až stovek metrů lemuje korálový útes. O něj se bez přestání rozbíjejí vlny a z dálky je tak neustále slyšet typické „tropické hučení“.

Pláže jsou vesměs stíněné palmami, proto se na nich vždy najde místo kryté od žhavého tropického slunce. Není třeba se obávat, že by na nás nezbylo místo: návštěvníků bylo na ostrově minimum a stávalo se, že jsme po písku šli či jeli na kole i několik kilometrů a potkali jen pár jednotlivců. Kde to na světě zažijete?

Džungle, co se nedá snadno

Kolem Rarotongy se dá na řadě míst hezky šnorchlovat a někde i surfovat, případně pokoušet paddleboard, jen je třeba dorazit ve správný čas. Tedy za přílivu. Zkoušíme to i my a když se slunce začne klonit k obzoru, pospícháme na vyhlídku nazvanou příznačně Black Rock, tedy Černá skála, na severozápadním pobřeží ostrova.

Z jednoho z mála alespoň trochu vyvýšených míst u pobřeží je epochální výhled na sluneční kotouč nořící se do nekonečných dálav Pacifiku. Toto je alespoň pořádný západ slunce, mihne se v hlavě sekvence z cestopisné knihy Galimatyáš v Tichomoří od Heyerdahlova souputníka Bengta Danielssona. I tato literatura nás ostatně k výletu kolem planety inspirovala.

Před západem slunce se na obzoru objevilo pár oblaků. Pohled ze skaliska Black Rock na západním pobřeží Rarotongy.

Následující den vyrážíme na tzv. Cross Island Trek, tedy na pěší stezku vedoucí vnitrozemím ostrova od jižního pobřeží k severnímu. Po prvních dvou kilometrech široké prašné cesty bereme zavděk chladivým vodopádem Papua Waterfall, osvěžující pocit ovšem dlouho nevydrží. Záhy nás pohltí dusná a horká džungle, v níž se stezka místy ztrácí a posléze přes věčně vlhké kořeny hustého stromoví šplhá vzhůru tak strmě, že musíme zapojit všechny končetiny.

Mýtickou skálu nazvanou Te Rua Manga (anglicky Needle, tedy Jehla) nám neproniknutelná džungle dovolí spatřit až na poslední chvíli. Nakonec se dostáváme až ke kolmé stěně mohutného skalního monolitu, který majestátně trčí nad zeleným „mořem“. Dobře rozumíme tomu, proč byl tento skalní útvar pro původní obyvatele Cookových ostrovů posvátný.

Cesta kolem světa: sledujte celý seriál

Redaktor iDNES.cz vyráží na sedmitýdenní expedici napříč kontinenty, kulturami i klimatickými pásmy. Postupně vás zavede od Indie přes jihovýchodní Asii a Oceánii až po Tichomoří a Spojené státy.

V jednotlivých dílech nabídne nejen autentické zážitky z cest, ale i praktické tipy, zákulisí plánování a momenty, které žádný itinerář nepředvídá. Sledujte cestu kolem světa krok za krokem – pokaždé z jiné části planety.

Ostatně něco z této aury doléhá i na nás. Už hodně dlouho totiž neslyšíme jiné zvuky než občasné zaskřehotání jakýchsi ptáků vysoko v korunách stromů nad námi a od vodopádu jsme nikoho nepotkali. Slunce je níž a níž a dochází nám, že jsme trasu poněkud podcenili – něco přes dva kilometry od vodopádu k Jehle jsme šli (tedy prodírali se džunglí) skoro dvě hodiny.

Spěšně proto sestupujeme severním svahem po stezce místy připomínající strmou bahnitou skluzavku a když se dostáváme na silničku, po chvíli zázračně stopujeme bodrého domorodce na skútru. Chlápek nás ochotně nabírá a asi pětkrát se omlouvá, že nás bude muset vysadit už na okraji městečka, protože kdyby si policisté všimli, že nemáme helmy, byla by z toho pokuta.

Tahiti, vrchol expedice

„Tahiti je víc komercionalizované. Ale bude se vám tam líbit, na to vemte jed.“ Tak zněla jedna z posledních vět naší domácí na Rarotonze, než naložila naše batohy do auta odvezla nás na letiště. Po dvou a půl hodinách letu jsme byli na Tahiti.

Vyplnila se jen část tohoto sdělení – naštěstí ta druhá. Ano, na Tahiti budeme dlouho vzpomínat i chtít se tam jednou vrátit. Zato komercionalizace jsme si, naštěstí, žádné nevšimli. Zde je pár příkladů.

Bydleli jsme v resortu na jihovýchodní straně ostrova, kde kromě nás byl v bungalovech ubytovaný už jen jeden francouzský pár. Nejbližší restaurace či obchod byly vzdálené sedm kilometrů, zato na pláž jsme to měli 30 metrů.

Nejkrásnější na Zemi. Pět míst, která musíte alespoň jednou za život navštívit

Cestou k jednomu z nejznámějších tahitských vodopádů Tapatea jsme nepotkali vůbec nikoho. Brzy jsme pochopili proč – „cesta“ se záhy změnila v úzkou pěšinu a ta v nekonečné přelézání velkých kamenů přes hřmící říčku tam a zase zpátky. Celkem jsme se tam v nesnesitelném parnu mořili čtyři hodiny.

Když jsme dojeli na bicyklech do „proslulé“ lokality Teahupo’o, kde se během pařížské olympiády v roce 2024 konaly soutěže ve windsurfingu, našli jsme na tamější pláži za krásného počasí pouze tři domorodé rodiny. Teprve asi po hodině dorazila autem malá skupina cizinců. V restauraci jsme byli sami.

Ve velkolepé tržnici v Papeete, kde bylo k mání především zboží denní potřeby (a jen pár stánků nabízelo proslulé černé perly pro turisty), jasně převažovali místní. Několik málo milionářských paniček, které přijely z Paříže, se od pestrobarevného domorodého davu zřetelně odráželo, aniž by však celek nějak výrazně rušilo.

Na shledanou, zase někdy příště. Na letišti v Aucklandu.
Bouřka vykouzlila na letišti v Aucklandu před odletem na Rarotongu pěknou duhu. Startují odtud letadla do celého světa – kromě Evropy.
Palubní obrazovka v airbusu společnosti Air New Zealand na trase Auckland – Rarotonga. Datová hranice je „na dohled“.
Rarotongu provází pověst ráje na zemi a my jsme tomu mohli během cesty kolem světa jen přisvědčit.
42 fotografií

Nádherné pláže s černým pískem, věčné šumění palem a pohledy na ostře řezané kontury tahitských hor porostlých neprostupnou džunglí dohromady vytvářely magickou atmosféru. Výrazným bonusem byl i přirozeně přátelský charakter místních lidí, kteří rozdávali upřímné úsměvy na všechny strany.

Jediným minusem pobytu na Tahiti byla cenová hladina – Francouzská Polynésie patří mezi nejdražší oblasti světa. To jsme sice věděli předem, některé sumy přesto překvapily i otrlé. Třeba účet za oběd pro dva v bufetu (nikoli v restauraci, které se tam vyskytují jen zřídka) se v přepočtu blíží tisícikoruně, toastový chléb vyjde na víc než stovku a kilo ovoce běžně stojí kolem dvou stovek. Suma sumárum, v porovnání s cenami třeba v Indonésii jsme za některé položky platili až desetinásobek. I to je užitečná lekce z dlouhé cesty.

Paul Gauguin, jehož plátna z Tahiti dodnes plní sály elitních světových galerií, měl pravdu v tom, že na Tahiti se nedá přijet jen jednou, napadlo nás na letišti v Papeete. Když jsme čekali na odlet z Tahiti směrem do USA, v duchu jsme tušili, že nás v Americe sice ještě čeká plno zážitků, ale vrchol expedice máme právě za sebou.

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