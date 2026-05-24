Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cesta kolem světa: Ledovce a stáda ovcí. Nový Zéland dělá čest své pověsti

Seriál
Začínající podzim vykouzlil na novozélandské krajině nebývalé scenérie. Dole v údolích hrají desítky tónů zelené barvy, vidíme tisícihlavá stáda ovcí a mezi tím často skupiny malebných topolů. Nad tím se zvedají vysoké hory zhruba od 2 000 metrů poprášené sněhem, celek dotváří hladiny temně modrých jezer.
Jezero Tekapo patří k těm větším na Novém Zélandu, má asi 83 čtverečních...

Jezero Tekapo patří k těm větším na Novém Zélandu, má asi 83 čtverečních kilometrů. | foto: Profimedia.cz

Lake Tekapo se nachází v oblasti takzvané mezinárodní temné oblohy. To proto,...
Kostel Dobrého pastýře (Church of the Good Shepherd) na břehu jezera Tekapo na...
Majestátní Mount Cook je s výškou 3 724 metrů nejvyšší horou Nového Zélandu.
Ikonický pohled na nejvyšší horu Nového Zélandu Mount Cook
15 fotografií

Na novozélandskou půdu jsme dosedli ve městě Christchurch, největším sídle Jižního ostrova, krátce před půlnocí. A tak právě Christchurch byl prvním místem, se kterým jsme se tady alespoň letmo seznámili.

Město samotné není nějak zvlášť malebné, má asi 400 tisíc obyvatel a zcela mu dominuje moderní zástavba. Důvod je ten, že město bylo několikrát zničeno zemětřesením. Poslední velké otřesy tu proběhly v roce 2011.

A tak přicházíme mimo jiné k památníku asi 190 obětí, které tuto poslední katastrofu nepřežili. Zaujalo nás, že nejméně polovina z nich byli lidé pocházející často z dalekých oblastí, jako je Indie, Ceylon nebo třeba Malajsie.

Drogy a města plná bezdomovců. Češka odhaluje stinné stránky Nového Zélandu

Kousek za městem je přístav Lyttelton, kam kolem roku 1860 dorazili první kolonisté z Británie. K tomu, aby se dostali do úrodné planiny, kde leží dnešní město Christchurch, museli překonat asi 300 metrů vysoký horský hřbet. Dnes po jejich stopách vede turistická trasa, kterou procházíme i my. Z vršku je pěkný výhled jak na moře, tak na město samotné.

Informační tabule seznamují návštěvníky s tím, jak to tehdejší kolonisté měli těžké. Museli úplně všechny zásoby, které s sebou přivezli, přenášet přes kopce s pomocí koní nebo mul. Byly to malé skupiny osadníků, žádná tisícihlavá migrace. Připlouvali na lodích po desítkách z daleké Anglie a nakonec tato první vlna imigrace čítala jenom nízké stovky lidí.

Kvůli městům se ale na Jižní ostrov Nového Zélandu nejezdí. A tak jsme se v Christchurchi dlouho nezdrželi a hned následující den vyrážíme do vnitrozemí, do novozélandských hor.

Jezero Tekapo má temné noci

První naší delší zastávkou je lokalita Lake Tekapo ležící u stejnojmenného jezera. To patří k těm větším na Novém Zélandu, má asi 83 čtverečních kilometrů. Je to impozantní vodní plocha, kterou nelze celou přehlédnout z jednoho místa. U jeho jižního břehu leží docela malé turistické středisko, které se jmenuje stejně, tedy Lake Tekapo. Je to v podstatě seskupení několika restaurací, obchodů a turistických kanceláří.

Potkáváme tu velké množství turistů z Asie, především z Číny, kteří většinou přijedou, vystoupí z autobusu nebo z auta na půl hodinky, prohlédnou si okolí a jedou zase dál.

Lake Tekapo se nachází v oblasti takzvané mezinárodní temné oblohy. To proto, že v této oblasti není skoro žádné světelné znečištění a vyskytuje se tu jen minimum prachových částic, takže jsou velmi dobré podmínky pro pozorování hvězd.

My to chceme pojmout přece jen důkladněji a naším cílem je asi 300metrový kopec nad západním břehem jezera. Je zajímavý jednak tím, že je z něj bezvadný výhled, kam až oko dohlédne, a také tím, že je tam umístěno několik astronomických observatoří.

Lake Tekapo se totiž nachází v oblasti takzvané mezinárodní temné oblohy. To proto, že v této oblasti není skoro žádné světelné znečištění a vyskytuje se tu jen minimum prachových částic, takže jsou velmi dobré podmínky pro pozorování hvězd. To si ostatně následující noci ověříme na vlastním kůži.

Pod nejvyšší horou

Novozélandské nebo též Jižní Alpy dosahují největší výšky vrcholem Mount Cook, domorodým názvem Aoraki. S nadmořskou výškou 3 764 metrů se jedná už o pořádný kopec.

Prvním osídlencům z Evropy ta krajina zřejmě připomínala evropské Alpy a podobnosti tu samozřejmě jsou. Celkově se ale dá říci, že horská údolí na Novém Zélandu jsou daleko širší, než je běžné v evropských Alpách. Bývají také delší a vzhledem k tomu, že je tu velmi nízká hustota zalidnění, jsou dodnes poměrně málo zpřístupněná.

My přijíždíme večer z jihu pod nejvyšší horu Mount Cook. Je to dlouhá cesta podél dalšího krásného jezera. Siluetu nejvyššího kopce vidíme dlouhé desítky minut před sebou a nakonec skončíme jízdu až na nejvzdálenějším parkovišti, kam se dá dojet. Nocujeme tentokrát lidově řečeno na divoko, tedy v chatce, která normálně slouží turistům, kteří sem přijdou během dne třeba na piknik.

Málem mě umlátili ve veřejné sprše, líčí mladý Čech začátky na Novém Zélandu

Večer, kdy už je úplná tma, se díváme na tisíce nebo možná miliony hvězd nad námi. A znovu si připomínáme, že jsme v oblasti, kde se dají pozorovat nebeské objekty tak dobře, jako málokde jinde na planetě Zemi. Noc je ale proklatě studená, do chatky táhne, tak jsme docela rádi, když se rozední.

Rychle se dáváme na pochod směrem k Tasmanovu ledovci, který stéká z úbočí hory Mount Cook do dnes docela velkého jezera, které též nese jméno Abela Tasmana. Jsou to nadmořské výšky kolem tisíce metrů, to znamená, že na vrcholy zbývá ještě pěkný kus. Ale i tady na úpatí dostáváme lekci o tom, že příroda umí být mocná a drsná.

Cesta kolem světa: sledujte celý seriál

Redaktor iDNES.cz vyráží na sedmitýdenní expedici napříč kontinenty, kulturami i klimatickými pásmy. Postupně vás zavede od Indie přes jihovýchodní Asii a Oceánii až po Tichomoří a Spojené státy.

V jednotlivých dílech nabídne nejen autentické zážitky z cest, ale i praktické tipy, zákulisí plánování a momenty, které žádný itinerář nepředvídá. Sledujte cestu kolem světa krok za krokem – pokaždé z jiné části planety.

Podle mapy bychom měli jít po stezce, která pokračuje dál mnoho kilometrů dlouhým údolím. Zřejmě při nějaké nedávné povodni však steklo z bočního svahu více vody, než je obvyklé, a eroze vyryla hlubokou strž, kterou nedokážeme přejít. Po stezce je veta. Vracíme se tak a alespoň ještě vybíháme na vyhlídkový vrcholek, ze kterého je dobře vidět celé jezero. Vidíme tam také schéma, které ukazuje, jak moc Tasmanův ledovec od roku 1990 ustoupil.

Kvůli ústupu ledovce je Tasmanovo jezero dnes přibližně dvojnásobně velké, než bylo před těmi 36 lety a úbytek ledu pokračuje. Tání ledovců tedy není pouze doménou evropských Alp nebo některých jiných pohoří v Eurasii, ale i tady na dalekém Novém Zélandu.

Wanaka, život mezi vodami

Další zastávkou, kde se zdržujeme dva dny, je horské středisko Wanaka, velmi krásné místo a docela malé městečko položené na břehu velkého stejnojmenného jezera. Celá oblast je jen spoře osídlena. Wanaku samotnou tvoří seskupení nízkých budov, které jsou roztažené v délce asi tří kilometrů podél jezera.

Lidí tu natrvalo moc nežije, ale v turistické sezoně přijíždí docela dost návštěvníků, kteří vyrážejí do národního parku Aspiring, jenž přiléhá k jezeru, anebo na některé z blíže přístupných vrcholů. Variantu B volíme i my. Vystupujeme na dva kopce nad Wanakou a těžíme z toho, že noci jsou sice chladné, ale dny jasné a zejména dopoledne je viditelnost nadmíru výborná.

Nejkrásnější stezky druhé strany světa. Užijte si výhledy Nového Zélandu

Jako náročnější cíl volíme kopec, který se jmenuje Isthmus Peak. To by se dalo přeložit jako Hora na šíji. Myslí se šíje tentokrát nikoliv mezi oceány, jako je třeba Panamská šíje, ale úzký pruh země mezi dvěma jezery.

Není to kopec úplně pro každého, převýšení od parkoviště dělá více než tisíc metrů. Jdeme nahoru asi dvě hodiny a čtyřicet minut a s každou desítkou metrů, kterou vystoupáme, se vyhlídky na obě jezera vylepšují. Nakonec dosáhneme nadmořské výšky 1 390 metrů, kde je velmi větrno. Doprovází nás jen hrstka turistů, takže si výhledy na fantastickou krajinu o perimetru odhadem 200 kilometrů užíváme dlouhé minuty.

Jezero Tekapo patří k těm větším na Novém Zélandu, má asi 83 čtverečních kilometrů.
Lake Tekapo se nachází v oblasti takzvané mezinárodní temné oblohy. To proto, že v této oblasti není skoro žádné světelné znečištění a vyskytuje se tu jen minimum prachových částic, takže jsou velmi dobré podmínky pro pozorování hvězd.
Kostel Dobrého pastýře (Church of the Good Shepherd) na břehu jezera Tekapo na jižním ostrově Nového Zélandu je malý anglikánský kostel postavený v roce 1935 jako pamětní kostel na památku raných osadníků. Je jednou z nejfotografovanějších budov v zemi.
Majestátní Mount Cook je s výškou 3 724 metrů nejvyšší horou Nového Zélandu.
15 fotografií

Cestou jsme si všimli, že mnozí novozélandští turisté pojímají výstup na vrchol trochu jako sportovní cvičení. Jsou tu borci, kteří i nahoru skoro běží a téměř všichni, kdo se na výstup vydají, mají velmi kvalitní outdoorové vybavení. Je vidět, že se tu pohybuje hodně lidí, pro které je outdoor tak trochu způsob života.

Z Wanaky míříme zpátky na letiště v Christchurch. Na Novém Zélandu se ještě zastavíme alespoň dva dny v jeho největším městě Aucklandu, tedy na Severním ostrově, což vyžaduje letecký přesun. Pak už se vydáme dál na východ do téměř nekonečných dálav Tichého oceánu na Cookovy ostrovy a do Francouzské Polynésie.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte světová letiště podle kódů i kuriozit? Otestujte se v cestovatelském kvízu

Čtyřicetimetrový vnitřní vodopád Jewel Rain Vortex na letišti Changi v...

Letiště nejsou jen místa, kde čekáme na kufr nebo hledáme správný gate. Některá mají ikonické kódy, jiná slavná jména, neobvyklé terminály nebo ranveje, které se zapsaly do historie cestování....

Meteora jsou kláštery mezi nebem a zemí. Krásnější západ slunce neuvidíte

Nad krajinou severního Řecka se tyčí obří skalní věže. Meteora kombinuje...

Nad krajinou severního Řecka se tyčí obří skalní věže. Meteora kombinuje dramatickou přírodu, pravoslavnou spiritualitu i historii plnou odvahy. Návštěvníky sem lákají nejen unikátní kláštery...

Asia Express 2026: Cestu po Asii nejlépe zvládla Jelýtka, Zrádci brali stříbro

Cestovatelskou reality show Asia Express vyhrála dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec...

Česká verze celosvětově úspěšné reality show Asia Express má za sebou finále. Cestu s jedním dolarem na den přes Laos, Kambodžu a Thajsko nejlépe zvládla dvojice Jelýtka, tedy Vavřinec Hradilek a...

Vesnice uvnitř pravěkého monumentu. V Avebury si odpočinete od davů

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen...

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen málokde na světě existuje vesnice, která by byla tak těsnou součástí několik tisíc let staré památky. Procházka Avebury...

Dobrovolně za mříže. Brněnská káznice na Cejlu odhaluje děsivou minulost

Základní kámen moravskoslezské trestnice byl položen v roce 1772.

Chcete-li se dobrovolně dostat za katr, máte jedinečnou příležitost v Brně. Bývalá káznice na Cejlu patří k nejpůsobivějším a zároveň nejtemnějším místům ve městě. Návštěvníci mohou projít autentické...

Cesta kolem světa: Ledovce a stáda ovcí. Nový Zéland dělá čest své pověsti

Jezero Tekapo patří k těm větším na Novém Zélandu, má asi 83 čtverečních...

Začínající podzim vykouzlil na novozélandské krajině nebývalé scenérie. Dole v údolích hrají desítky tónů zelené barvy, vidíme tisícihlavá stáda ovcí a mezi tím často skupiny malebných topolů. Nad...

24. května 2026

Do Německa za Vikingy. Reportér okusil atmosféru severu i rybářské vesničky

Premium
Vládli tu Vikingové, potkávali se tu obchodníci a mořeplavci. To vše zůstalo...

Vládli tu Vikingové, potkávali se tu obchodníci a mořeplavci. To vše ve Šlesvicku zůstalo v lidech, v architektuře, v kráse. A také je tu klid, příroda a luxusní matjesy, popisuje reportér magazínu...

23. května 2026

Město bohů bez úpalu. Na jaře ukazují Athény svou nejkrásnější tvář

Náměstí Monastiraki v Aténách

Kolébka evropské civilizace, kraj starověkých mýtů, místo, kde se rodili bájní hrdinové i proslulí filozofové a lidské osudy určovaly rozmary bohů. To všechno je Řecko, to všechno jsou Athény....

23. května 2026

Saská metropole šlape na paty Berlínu. Lipsko inspirovalo sametovou revoluci

Pohled na Lipsko z ptačí perspektivy

Největší město Saska si v posledních letech vysloužilo přezdívku „Hypezig“. Lipsko se stalo magnetem pro studenty i umělce, kteří utíkají před drahým Berlínem. Přestože Lipsko nabízí moderní a...

23. května 2026

Japonsko bez chrámů a zenových zahrad. Kojima je hlavním městem denimu

Centrem všeho dění je ulice Kojima Jeans Street. Na relativně krátkém úseku se...

Na jihu japonské prefektury Okajama, při pobřeží Vnitřního moře Seto, leží město, které si vydobylo velmi specifickou pověst. Kojima není obyčejnou turistickou destinací s chrámy a zahradami na...

22. května 2026  8:30

Vesnice uvnitř pravěkého monumentu. V Avebury si odpočinete od davů

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen...

Uvnitř kamenného kruhu stojí domy, zahrady i tradiční anglický hostinec. Jen málokde na světě existuje vesnice, která by byla tak těsnou součástí několik tisíc let staré památky. Procházka Avebury...

22. května 2026

Maďarsko není jen Budapešť. Navštivte Montmartre Dunaje i hlavní město Balatonu

Ostřihom (neboli Esztergom) se pyšní velkolepou bazilikou, která je největším...

Za perlu této země je považovaná Budapešť, která každoročně okouzlí tisíce turistů. Skutečné poklady Maďarska však často čekají až za hranicemi slavné metropole. Stačí sednout do vlaku nebo auta a...

21. května 2026  8:30

KVÍZ: Poznáte světová letiště podle kódů i kuriozit? Otestujte se v cestovatelském kvízu

Čtyřicetimetrový vnitřní vodopád Jewel Rain Vortex na letišti Changi v...

Letiště nejsou jen místa, kde čekáme na kufr nebo hledáme správný gate. Některá mají ikonické kódy, jiná slavná jména, neobvyklé terminály nebo ranveje, které se zapsaly do historie cestování....

vydáno 21. května 2026

Divocí býci, malebná města a dechberoucí zeleň. Poznejte hrdinské ostrovy Azory

Premium
Erbovní květinou Azor je krásná modrá hortenzie.

„Rudá krajina připomínající Mars, býci v ulicích a pochoutka dušená na rozžhaveném dřevě – to jsou jen tři ingredience, kterými vám Azorské ostrovy okoření vaše zážitky. Přidejte větrné mlýny jako z...

20. května 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Hurvínek M131.1448 ČD Nostalgie ve stanici Lednice

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  20. 5. 19:49

Toužíte po klidu a odpočinku? Kapverdy vás potěší počasím i výhodnou cenou

Pokud toužíte po exotické dovolené bez davů turistů, odleťte na Kapverdy. Tuto...

Pokud toužíte po exotické dovolené bez davů turistů, odleťte na Kapverdy. Tuto africkou zemi můžete navštívit po celý rok, vždy se zárukou krásného, slunečného počasí. Všechny místní ostrovy jsou...

20. května 2026  8:30

Dobrovolně za mříže. Brněnská káznice na Cejlu odhaluje děsivou minulost

Základní kámen moravskoslezské trestnice byl položen v roce 1772.

Chcete-li se dobrovolně dostat za katr, máte jedinečnou příležitost v Brně. Bývalá káznice na Cejlu patří k nejpůsobivějším a zároveň nejtemnějším místům ve městě. Návštěvníci mohou projít autentické...

20. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.