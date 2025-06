Co vše je zapotřebí vědět, než se vydáte za letním dobrodružstvím k našim severním sousedům? Přinášíme komplexního průvodce, který vám pomůže se připravit na cestu, vyhnout se nepříjemnostem a užít si bezstarostnou dovolenou.

Nejvhodnější období pro letní dovolenou v Polsku je tradičně od června do srpna, kdy se můžete těšit na stabilní počasí a příjemné teploty kolem 20 až 25 °C. Pro klidnější cestu se vyhněte přesunu během polských státních svátků a víkendů, kdy bývají dálnice plné aut.

Białogóra je kouzelná. A protože k ní z města musíte vážit dvoukilometrovou cestu po svých (i když si můžete půjčit kolo anebo kývnout na koňské taxi), většinou tu není ani noha. Na pláž navazuje i malá přírodní rezervace. Dębki nedaleko Gmina Krokowa jsou pláží, které vás zbaví každé depky. Tuhle mnemotechnickou pomůcku jsme si vymysleli, aby vám název nevypadl z paměti. Je totiž jedním ze střežených tajemství, které si Poláci nechávají pro sebe. Servis je tu sice minimální, zato turisté téměř žádní.

Kam do Polska vyrazit?

Polsko nabízí rozmanité možnosti pro letní dovolenou. Pokud toužíte po písečných plážích a přímořské atmosféře, vydejte se do oblíbených destinací jako Gdaňsk, Sopoty a Gdyně. Najdete zde také okouzlující historická centra a moderní přístavy.

Hledáte pláž klidnou, romantickou? Pak s jistotou můžete vsadit na Jelitkowo. Leží na půl cesty mezi Sopoty a Gdaňskem. Polovina pláže je svými atrakcemi spíše pro rodiny s dětmi, ale za ústím potoka Oliwski už začíná její sekce „pro dospělé“. Sopoty, ležící napůl cesty mezi Gdyní a Gdaňskem, se počítají k nejlepším plážím celého Baltského moře. Pokud toužíte po srovnání, kvalitou se prý vyrovnají třeba těm v kalifornském San Francisku. Pokud hledáte nejen koupání, ale i sportovní vyžití, jste tu dobře. O plážích Gdynia Orlowo a Redlowska se říká, že jsou populárnější než město Gdyně, nedaleko kterého leží. Jejich relativně úzké písčité pobřeží má charakter příměstské promenády, na kterou navazují skalní výchozy a útesy překryté nedalekým lesem. Krása.

Příznivci pěší turistiky a dechberoucích výhledů zase ocení Tatry a Krkonoše na jihu Polska. Pro ty, kteří dávají přednost poznávání místní historie a touží po kulturních zážitcích, jsou skvělou volbou města Krakov, Varšava nebo Vratislav, která lákají na památky, muzea, ale i živou kulturní scénu.

Polský Krkonošský národní park asi nepřekvapí. Ani to, že jeho vrcholem je „naše“ Sněžka. Na polské straně ovšem leží více rašelinišť, nachází se tu nádherné vodopády (například sedmadvacet metrů vysoká Kamieńczyka) a celé to propojuje 112 kilometrů značených turistických tras. Tatry pohledem z Polska: Ganok (2465 m), Vysoka (2559 m) a Rysy (2501 m). Snímek z 31. ledna 2025

Jaké doklady jsou pro cestu do Polska zapotřebí?

Pro bezproblémový vstup do Polska postačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud cestujete autem, nezapomeňte na platný řidičský průkaz, technický průkaz vozidla a zelenou kartu, tedy mezinárodní doklad o pojištění.

Jaké jsou ceny v Polsku a kolik může stát samotná cesta autem?

Jednou z největších výhod dovolené v Polsku jsou obecně nižší ceny oproti České republice. To platí pro potraviny, ubytování, ale i služby.

V Polsku také o něco levněji natankujete pohonné hmoty. Určitě se vám tedy vyplatí natankovat plnou nádrž až za hranicemi. Viz tabulku aktuálních cen nafty a benzínu.

Země Natural 95 (EUR) Natural 95 (místní měna) Nafta (EUR) Nafta (místní měna) Česká republika € 1,36 Kč 33,80 € 1,31 Kč 32,40 Polsko € 1,35 zł 5,77 € 1,33 zł 5,71

Čerpací stanice největší polské rafinerské společnosti ve Vratislavi. (7. června 2018)

Polsko nepoužívá dálniční známky, ale na určitých úsecích dálnic má systém mýtného. Poplatky se liší podle úseků a kategorie vašeho auta. Pro vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny je v Polsku zpoplatněná jen malá část dálnic. Konkrétně se jedná o dálnici A1 v úseku Rusocin (Gdaňsk) – Nowa Wieś (Toruń) (152 km), dálnice A2 v úseku Świecko – Konin (255 km) a dálnice A4 v úseku Katowice – Kraków (82 km). Platit můžete hotově, kartou, nebo pro rychlejší průjezd využít elektronické systémy.

Trasa k Baltu: možností je celá řada, záleží i odkud pojedete

Česko s Polskem sdílí takřka 800kilometrovou hranici. Délka polského pobřeží je pak podobná. Možných tras je tak celá řada. Záleží, odkud kam pojedete. Jiné trasy se nabízí pro cestu z Prahy a západních částí republiky a jiné pro cestu z Moravy a Slezska. Na následujících řádcích se podíváme aspoň na ty nejrychlejší.

Z Prahy přes Německo

Z hlavního města je velká část pobřeží nejrychleji dostupná při trase přes Německo, protože vede celou dobu po dálnicích. Začíná na české dálnici D8, po které se vydáme směr Ústí nad Labem a německá hranice.

Za ní pokračujeme po dálnici A17 k Drážďanům (Dresden), kde se trasa při objíždění města napojí na dálnici A4. Z té ovšem brzy uhneme na dálnici A13 směr Berlín (Berlin). Německé hlavní město objedeme po dálnici A10, ze které odbočíme na A11 směr Štětín (Szczecin) a polská hranice.

V Polsku cesta pokračuje po rychlostní silnici S3 až k městu Goleniów. Zde se trasy začínají rozcházet podle cíle. Pokud chceme do Mezizdrojů (Międzyzdroje) či Svinoústí (Świnoujście), pokračujeme po rychlostní silnici S3. Do Kolobřehu (Kołobrzeg) či okolí Košalínu (Koszalin) pokračujeme po rychlostní silnici S6.

Z Prahy do Gdaňsku a Sopot

Jiná trasa se vyplatí, pokud bychom z Prahy vyrazili do Gdaňsku (Gdańsk) a jeho okolí. Tam se nejrychleji dostaneme cestou kolem Poznaně (Poznań). Začátek může mít dvě podoby. Buď můžeme vyrazit po dálnici D8 k Drážďanům, kde ale neodbočíme na Berlín a po dálnici A4 pojedeme na polskou hranici, odkud pokračujeme dál po polské dálnici A4. Alternativně můžeme z Prahy vyjet po dálnici D10 přes Liberec až do Chrastavy a dál na hraniční přechod Hrádek nad Nisou. Odtud pak po okresní silnici až do Zhořelce (Zgorzelec), kde se napojíme rovněž na dálnici A4.

Po dálnici A4 cesta pokračuje až k Lehnici (Legnica), kde odbočíme na silnici S3. Z té ovšem sjedeme za městem Lubin a po běžných silnicích pokračujeme směrem k Lešnu (Leszno), kde se napojíme na rychlostní silnici S5. Po ní pokračujeme kolem Poznaně až k dálnici A1, která nás již dovede do Gdaňsku.

Z Ostravy do Gdaňsku

Pokud zvolíme za začátek cesty Ostravu, je cesta do Gdaňsku přímočará. Z Ostravy vyrazíme po dálnici D1 na polskou hranici, za kterou pokračuje dálnice A1, která vede bez přerušení až do Gdaňsku.

Z Ostravy do Mezizdrojů

Pokud bychom z Ostravy vyráželi do letovisek v západní části pobřeží, je začátek trasy stejný. U Hlivic (Gliwice) ovšem odbočíme na dálnici A4, po které budeme pokračovat až k městu Lehnice (Legnica). Zde se napojíme na rychlostní silnici S3, která nás dovede až k cíli.

Tato trasa je rychlejší, i pokud je naším cílem Kolobřeh (Kołobrzeg), Košalín (Koszalin) a jejich okolí.

Trasa do polských Tater

Tatry má většina z nás spojené se Slovenskem. Za návštěvu ovšem stojí i jejich polská strana. K ní se nejrychleji dostaneme po polské dálnici A4, ze které u Krakova (Krakow) sjedeme směrem na Zakopané (Zakopane).

Kde se zastavit cestou do Polska: německá jezera i polská města

Ne každému se chce absolvovat cestu na jeden zátah, jen se zastávkou na řízek s chlebem a kafe na parkoviště u benzínky. I po cestě se dá zažít řada dobrodružství.

Lužická jezera – Malebnou krajinu Lužických jezer najdeme při krátké zajížďce, pokud cestujeme přes Německo. Nejlepší je prozkoumat ji na kole. To si navíc na místě snadno půjčíte. Kouzelný je i zážitek z loďky. I tu si lze půjčit, k řízení navíc stačí řidičský průkaz.

Poznaň – Za návštěvu stojí i malebná historická Poznaň. Nevynechte náměstí hlavního města s barevnými kupeckými domy. Návštěvníka zaujmou tím, jak jsou úzké. To má přitom prozaický důvod. Majitelé dříve platili daň podle šířky průčelí a počtu oken.

Krakov – Pokud míříte do polských Tater, stojí za zastávku i Krakov. Centrum města se dostalo na seznam UNESCO už v roce 1973. Návštěvníky se zájmem o historii určitě uchvátí i procházka bývalým židovským ghettem nebo návštěva muzea v továrně Oskara Schindlera.

Varšava – Hlavní město Polska představuje při řadě cest větší zajížďku. Město se stalo obětí nacistického běsnění na konci války. Poláci si ovšem svou hrdost vzít nenechali a po válce Staré Město podle původních plánů přesně rekonstruovali.

Varšava

Nebojte se sjet z dálnice a prozkoumávat menší městečka. Často v nich najdete příjemné kavárny, pekařství nebo malebná náměstí, kde si při dlouhé cestě odpočinete.

Vždy si před cestou zkontrolujte aktuální dopravní situaci a případné uzavírky.

Na co si dát cestou do Polska pozor?

Pojďme se podívat na polské dopravní předpisy. Neměly by vás překvapit, jsou podobné jako u nás. V obci se v Polsku jede maximálně 50 km/h, mimo obec 90 km/h, na rychlostních silnicích 100 až 120 km/h a na dálnicích 140 km/h.

V autě musíte mít jako povinnou výbavu reflexní vestu pro každého cestujícího a výstražný trojúhelník. Lékárnička sice povinná není, ale doporučuje se ji mít.

Alkohol za volant nepatří ani v Polsku. Tato silně věřící země má přísnou toleranci alkoholu v krvi, maximální povolená hladina je 0,2 ‰. Překročení tohoto limitu může vést k vysokým pokutám, odebrání řidičského průkazu, ale dokonce i k zabavení vozidla.

Při návštěvě Vratislavi rozhodně nesmíte vynechat její historické centrum.

Chystáte se do Polska s domácími mazlíčky, třeba s dětmi?

Polsko nabízí rodinám s dětmi mnoho atrakcí. Najdete zde zoologické zahrady, aquaparky, ale i zábavní parky. Také na odpočívadlech na dálnici bývají hřiště, kde se děti protáhnou a vy si v klidu vypijete kávu.

Děti do 150 centimetrů výšky musí být v Polsku přepravovány v autosedačce nebo na podsedáku.

Pokud vezete třeba pejska, musí mít platný pas zvířete v zájmovém chovu a platné očkování proti vzteklině a musí být označen mikročipem.

Pojistka pro váš klid: cestovní pojištění

I když je Polsko hned za humny, je vhodné si sjednat cestovní pojištění. Pokryje případné lékařské výlohy, ztrátu zavazadel nebo další nečekané události, které by mohly vaši dovolenou znepříjemnit.

Přejeme krásnou dovolenou!