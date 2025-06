Nejlepší období pro cestu autem do Itálie závisí na tom, co od své dovolené očekáváte. V létě jsou v Itálii vysoké teploty, davy turistů a plné silnice, zejména o víkendech. Itálie je oblíbenou destinací pro odpočinkovou dovolenou na písečných plážích. Na jihu země si užijete dovolenou u moře i na začátku podzimu.

Na jaře a na podzim nepanují taková horka a turistický ruch je výrazně menší než v hlavní sezoně. Oceníte to jak na silnicích, tak při objevování okouzlujících památek.

Jaké krásy Itálie vás lákají? Ferraty, nebo klidná dovolená na pláži?

Itálie nabízí nespočet nádherných destinací. Jmenujeme jen několik tipů:

Benátská riviéra (např. Caorle, Bibione, Lignano Sabbiadoro): Široké písčité pláže s pozvolným vstupem do moře lákají především rodiny s dětmi.

Toskánsko (např. Florencie, Siena nebo Pisa): Pro milovníky umění, historie, dobrého vína a malebných výhledů do krajiny.

Amalfinské pobřeží: Dechberoucí scenérie, strmé útesy a malebná městečka jako Positano nebo Amalfi lákají na romantickou dovolenou ve dvou.

Sicílie: Největší ostrov ve Středozemním moři nabízí antické památky, nádherné pláže a sopečné krajiny.

Dolomity: Příznivci horské turistiky si přijdou na své v Dolomitech, vápencovém pohoří v jižní části Alp.

Lago di Garda: Největší italské jezero ledovcového původu nabízí čisté pláže, oblíbené turistické stezky a dechberoucí horské scenérie. Doporučujeme navštívit také nedalekou Veronu.

O Lago di Garda se v dobrém říká, že je miniaturou Itálie. Co si pod tím představit? Čtyři tisíciletí slavné historie, pestrost krás přírody i palácových zahrad, smetánku z celé Evropy, vše na jednom místě. Jen je tu krapet draho.

Jaké doklady jsou zapotřebí pro cestu do Itálie?

Ještě více než plavky jsou pro cestu do Itálie důležité platné doklady. I kdybyste se cestou rozhodli navštívit i Švýcarsko, všechny země, kterými projedete, jsou součástí Schengenského prostoru, kde nejsou systematicky prováděny kontroly. Nicméně je vždy potřeba být připraven.

Každý dospělý i dítě, bez ohledu na věk, musí mít platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pro automobil, který vás tam poveze, potřebujete řidičský průkaz platný v ČR, malý technický průkaz a zelenou kartu, tedy mezinárodní doklad o povinném ručení.

Cena cesty do Itálie v roce 2025. Pojďme na konkrétní čísla

Významnou část rozpočtu tvoří pohonné hmoty a poplatky za využívání silnic.

Země Natural 95 (EUR) Natural 95 (místní měna) Nafta (EUR) Nafta (místní měna) Česká republika € 1,36 33,80 Kč € 1,31 32,40 Kč Německo € 1,72 € 1,54 Rakousko € 1,49 € 1,47 Itálie € 1,69 € 1,59 Švýcarsko € 1,88 1,77 CHF € 1,96 1,84 CHF

Aktuálně vychází pohonné hmoty nejvýhodněji u nás, druhé nejlevnější potkáte cestou v Rakousku a do Itálie je vhodné vjet s plnou nádrží.

Na jaké poplatky za cestu do Itálie se připravit?

V Rakousku budete potřebovat dálniční známku, jednodenní vás vyjde na 9,30 eur. Na týdenní dovolenou, tedy i na cestu zpět, se ale více vyplatí 10denní za 12,40 eur.

Pokud pojedete přes Německo, vozidla o hmotnosti do 3,5 tuny jsou zde od dálničních poplatků osvobozena. Můžete tak dálnice využít zdarma. Pozor ale na emisní zóny v městských centrech, pro vjezd do center některých měst potřebujete tzv. emisní plaketu.

Jak už bylo zmíněno, do Švýcarska potřebujete roční dálniční známku za 40 CHF (1 050 Kč). Na kratší časový úsek se známky nenabízejí.

V Itálii se platí mýtné na základě ujeté vzdálenosti. Mýtné brány najdete vždy na vjezdech a výjezdech z dálnic a cena se liší podle trasy. Například cesta mezi městy Milán a Řím (563 km) vás vyjde na přibližně 43,70 eur. Platit můžete hotově, kartou nebo systémem Telepass, jestli ho máte.

Orientační náklady na cestu autem z České republiky například do Caorle a zpět vyjdou na přibližně 4 860 až 7 600 Kč. Počítáme do toho dálniční známky a mýtné 860 až 1 600 Kč při cestě přes Rakousko a pohonné hmoty mezi 4 000 až 6 000 Kč (dle spotřeby vozu). Tento odhad nezahrnuje další možné náklady jako cestovní pojištění, parkování nebo jídlo na cestě. Vždy je dobré mít rezervu na neočekávané výdaje.

Ceny potravin v Itálii 2025 Kategorie Položka Cena (EUR) Cena (Kč) Základní potraviny Chléb (500g) 1,50-2,00 38-50 Mléko (1 litr) 1,20-1,50 30-38 Vejce (12 ks) 3,00-4,00 75-100 Rýže (1 kg) 2,00-2,50 38-50 Těstoviny (1 kg) 1,50-2,00 38-50 Maso a ryby Kuřecí prsa (1 kg) 7,00-9,00 175-225 Hovězí maso (1 kg) 12,00-15,00 300-375 Ryby (1 kg) 10,00-15,00 250-375 Ovoce a zelenina Jablka (1 kg) 2,00-3,00 50-75 Banány (1 kg) 1,50-2,00 38-50 Rajčata (1 kg) 2,00-3,00 50-75 Brambory (1 kg) 1,00-1,50 25-38 Cibule (1 kg) 1,50-2,00 38-50 Mléčné výrobky a sýry Sýr (1 kg) 8,00-12,00 200-300 Jogurt (500 g) 1,50-2,00 38-50 Nápoje Voda (1,5 litru) 0,50-1,00 13-25 Láhev vína (střední kvalita) 5,00-10,00 125-250 Pivo (0,5 litru, místní) 1,00-2,00 25-50

V turisticky exponovaných oblastech, jako jsou velká města nebo přímořská letoviska, jsou ceny samozřejmě vyšší.

Trasa autem do Itálie

Jak jistě každý ví, všechny cesty vedou do Říma. Itálii tedy nemůžete minout. Jisté potíže ale čekají řidiče, kteří se chystají přes Brennerský průsmyk. Průjezd je momentálně ztížen rekonstrukcí mostu Lueg na dálnici A13. Čekejte výrazná dopravní omezení a časté kolony, které se mohou táhnout až do Německa. Proto je dobré zvážit jiné trasy.

Brennerská dálnice je jedním z hlavních tahů, který spojuje Rakousko s Itálií. Jen v roce 2022 tu projelo 16,58 milionu osobních a 2,73 milionu nákladních automobilů. Teď nejspíš budou muset jet jinudy.

Východní trasa pro návštěvu východního pobřeží Itálie

Z východní části České republiky se vydejte do Rakouska, přes Salzburg a pokračujte na jih přes Villach (A10). Tato trasa se vyhýbá Brennerskému průsmyku a zavede vás na Benátskou riviéru, do Rimini nebo Emilia-Romagna.

Západní trasa, která je vhodná pro cestu na západní pobřeží Itálie...

... například do Toskánska, Ligurie nebo Říma, vede z České republiky přes Německo (Mnichov) a dále přes Švýcarsko (A96, A13). Je sice delší, ale v době dopravních komplikací na Brenneru může být rychlejší a plynulejší. Nezapomeňte si ale pořídit švýcarskou roční dálniční známku. Stojí 40 CHF, tedy přibližně 1 050 Kč.

Kde zastavit cestou do Itálie?

Dlouhá cesta autem si žádá přestávky. Využijte je k odpočinku i poznávání. Cestou tak můžete navštívit třeba Salzburg v Rakousku, rodné město skladatele Amadea Mozarta s krásným historickým centrem a pevností Hohensalzburg. Nebo v Innsbrucku můžete obdivovat proslulou Zlatou střechu. V Itálii se stavte na oběd ve Veroně, městě lásky s Juliiným balkonem a impozantním amfiteátrem Arena di Verona.

Známý dóm v Salzburgu je z let 1624-1628, navrhl ho Santino Solari. Štuková výzdoba je dílem Giuseppe Bassarina a vznikla někdy kolem roku 1628.

Dopravní předpisy vás v Itálii nepřekvapí

Na co si dát cestou do Itálie pozor? Rychlostní limity jsou podobné jako u nás. Tedy na dálnici 130 km/h, v dešti však 110 km/h. Na silnici 1. třídy mimo obec 90 km/h a v obci 50 km/h.

Mezi povinnou výbavu patří výstražný trojúhelník, reflexní vesta a v zimních měsících a horských oblastech zimní pneumatiky nebo sněhové řetězy. Doporučuje se také lékárnička a hasicí přístroj.

Itálie - Silnice na Passo dello Stelvio, 2758 m.n.m.

Alkohol za volantem v Itálii můžou jen někteří, a to jen lehce degustovat

Řidiči mladší 21 let a řidiči s praxí do tří let mají nulovou toleranci alkoholu v krvi. Ostatní řidiči mají maximální povolenou hranici v alkoholu v krvi do do 0,5 ‰.

Jak přežít cestu s dětmi

Cestování s dětmi vyžaduje schopnost plánování na úrovni vrcholového managementu a pevné nervy.

Vhodné bývá vyrazit na cestu večer, aby ji děti mohly v nejlepším případě celou prospat. Vyhnete se také největším zácpám, zejména v letních měsících a o víkendech.

Připravte dětem také dostatek zábavy, například knížky, hračky a tablety s pohádkami. A spoustu svačinek. Protože když potřebujete, aby spaly, tak zpravidla nespí.

Počítejte s častějšími krátkými zastávkami pro protažení a odpočinek. A každou chvilku budou potřebovat čůrat. Jakmile zastavíte, už se jim chtít nebude. To až po opětovném rozjezdu.

Pro rodiny s dětmi jsou ideální cílovou destinací letoviska s pozvolným vstupem do moře a bohatou nabídkou aktivit, třeba Bibione, Lignano Sabbiadoro nebo Rimini.

Cesta s domácími mazlíčky

Pokud s sebou berete čtyřnohého parťáka, nezapomeňte na mikročip, platné očkování proti vzteklině (musí být provedeno alespoň 21 dní před cestou) a evropský pas zvířete.

Cestovní pojištění

Nikdy nepodceňujte cestovní pojištění. Náklady na léčbu v zahraničí mohou být astronomické. Zvažte pojištění léčebných výloh v dostatečné výši, doporučuje se alespoň 5 milionů korun. Dále zvažte připojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění nebo pojištění storna cesty.

Šťastnou cestu a jeďte opatrně!