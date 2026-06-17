Dovolená v Chorvatsku neodmyslitelně patří k létu mnoha z nás. Podle údajů ministerstva zahraničí sem loni vycestovalo zhruba 800 tisíc Čechů. Mnozí z nich zvolili cestu autem, která nabízí svobodu zastavit se cestou kdykoliv a kdekoliv – třeba v alpských údolích nebo malebných vesničkách. Aby vás na trase nepřekvapilo nic kromě krásného výhledu, připravili jsme pro vás přehled praktických informací a tipů, díky kterým zvládnete přípravy i samotnou jízdu v klidu.
Cestování s dětmi: nezapomeňte na doklady
Děti do 15 let musí mít na cestu do Chorvatska vlastní platný doklad – tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Tato povinnost se týká i těch nejmenších: kojenců, batolat, předškoláků i školáků. Zapsání dítěte v pasu nebo občanském průkazu rodiče nestačí.
Jaké doklady nezapomenout na cestu autem do Chorvatska?
Pokud cestuje s dítětem jen jeden z rodičů, prarodiče nebo třeba rozvedený rodič, není potřeba písemný souhlas druhého zákonného zástupce. Stačí platný doklad dítěte.
Cestování se psem: co musíte splnit
Váš čtyřnohý společník se může osvěžit v moři a proběhnout po pobřeží s vámi. V Chorvatsku najdete řadu pláží, hotelů i soukromých apartmánů, kde jsou psi vítáni. Nezapomeňte ale na mikročip (nebo tetování provedené před 3. 7. 2011), evropský pas zvířete (vystavuje veterinář), očkování proti vzteklině a cestovní pojištění pro psa.
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Cena za cestu do Chorvatska autem. Roadtrip k moři něco stojí
Výpočet ceny za cestu do Chorvatska se odvíjí od toho, odkud vyjíždíte, kam přesně míříte, jakou trasu zvolíte i podle typu vozu a jeho spotřeby. Kromě nákladů na pohonné hmoty je třeba započítat dálniční známky a mýtné. Celková cena za cestu tam i zpět se tak může pohybovat přibližně mezi 9 až 16 tisíci korunami.
- Poplatky za cestu do Chorvatska
Dálniční známky na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku i Maďarsku lze pohodlně koupit online. Jednodenní se vám vyplatí, pokud se budete vracet za více než 10 dní.
- Aktuální ceny dálničních známek
|Země
|Jednodenní
|Týdenní
|10denní
|Měsíční
|Rakousko
|9,60 eur
|-
|12,80 eur
|-
|Slovensko
|8,10 eur
|-
|10,80 eur
|17,10 eur
|Slovinsko
|-
|Osobní vozy:
16 eur
Dodávky:
32 eur
|-
|Osobní vozy:
32 eur
Dodávky:
64,10 eur
|Maďarsko
|Osobní vozy:
HUF 5 550
Dodávky:
HUF 7 890
|-
|Osobní vozy:
HUF 6 900
Dodávky:
HUF 10 040
|Osobní vozy:
HUF 11 170
Dodávky
HUF 15 820
V Chorvatsku se dálniční známky nepoužívají – místo toho se platí mýtné podle trasy a kategorie vozidla. Pokud jedete standardním osobním automobilem, zaplatíte na mýtné bráně cca 7 eur na 100 kilometrů. Platit lze v hotovosti i kartou. Přesnou cenu mýtného na konkrétní trase si můžete snadno spočítat pomocí online plánovače, který je dostupný i v angličtině.
Trasa autem do Chorvatska. Kilometry, kafe z pumpy a moře na konci
Jak dlouho trvá cesta do Chorvatska? Záleží samozřejmě na tom, odkud vyrážíte a kam přesně míříte. Například z Brna do Novigradu dorazíte přibližně za 7 hodin.
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Uvedené časy jsou pouze orientační a nezahrnují přestávky na odpočinek, tankování ani možné dopravní komplikace.
- Do Chorvatska přes Brno
Nejčastěji využívanou a nejrychlejší trasou z Česka do Chorvatska je cesta přes Mikulov, Vídeň, Graz a Maribor. Navíc tady minete zpoplatněné rakouské tunely. Z Brna do Splitu měří tato trasa přibližně 900 kilometrů a bez přestávek a za ideálních podmínek trvá 9,5 hodiny.
Pokud vyrážíte z Prahy a chcete se vyhnout dálnici D1, můžete zvolit alternativní trasu přes Jihlavu a následně se napojit na výše zmíněnou trasu směrem na Vídeň.
- Přes České Budějovice na Istrii
Tato trasa je vhodná zejména pro ty, kdo míří na Istrii. Vede přes České Budějovice, Salzburg a dále směrem na slovinskou Lublaň. Cestou projíždíte zpoplatněnými rakouskými tunely, které lze objet po horských silnicích – potom ovšem počítejte s časovou rezervou.
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Z Prahy tak do istrijského města Pula dorazíte po zhruba 10 hodinách jízdy, během nichž urazíte přibližně 861 kilometrů.
- Do Chorvatska přes Maďarsko
Tuto trasu ocení zejména dovolenkáři z Moravy. Z Brna se vydejte přes Bratislavu do maďarského města Mosonmagyaróvár, odkud pokračujte směrem na Lendavu. Vyhněte se dálnicím v Maďarsku a celému Slovinsku. Přes Záhřeb se pak dostanete až do Splitu. Celková délka trasy je přibližně 910 kilometrů a při plynulé jízdě ji zvládnete za 10 hodin.
Kde natankovat cestou do Chorvatska, aby vás to nezruinovalo?
Rozhodně se vyplatí natankovat plnou nádrž ještě doma. Ceny pohonných hmot jsou v Česku příznivější než ve většině států, kterými projíždíte na cestě k Jadranu. Vyplatí se tak natankovat plnou nádrž na poslední čerpací stanici před hranicemi s Rakouskem.
Natankovat se vyplatí i před vjezdem do Chorvatska. Ceny pohonných hmot jsou ve Slovinsku podobné jako v Česku. Po přejetí poslední hranice a s blížícím se mořem se pak zvyšují.
Všeobecně platí, že pokud nechcete za tankování zbytečně připlácet, vyplatí se plánovat zastávku trochu dopředu a sjet z dálnice.
Kde se zastavit cestou do Chorvatska, když chcete víc než „kafe a záchod“
Ačkoli se dá cesta do Chorvatska zvládnout i bez přespání, doporučujeme dělat si pravidelné zastávky kvůli bezpečnosti i pohodlí. Pokud si chcete přestávky zpříjemnit, nabízí se řada zajímavých míst, která stojí za krátkou zastávku nebo i přenocování.
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- Pokud pojedete přes Graz, můžete si udělat zajížďku na hrad Riegersburg, který se nachází zhruba 40 kilometrů východně od Grazu. Tento středověký hrad ve vlastnictví rodu Lichtenštejnů se tyčí na sopečné skále a nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Kromě toho je v blízkosti i proslulá čokoládovna Zotter, která potěší malé i velké cestovatele.
- Při cestě přes Bratislavu se můžete stavit ve starém lázeňském městě Győr, česky Ráb, které zaujme barokní atmosférou a klidným historickým centrem. Jen pár kilometrů za maďarskou hranicí, v severním Chorvatsku, pak stojí za návštěvu městečko Varaždín se spoustou barokních paláců a hradem.
- I trasa přes České Budějovice nabízí atraktivní místa k zastavení. Můžete se stavit třeba na romantickém vodním zámku Anif, který stojí na jih od Salzburgu. Skvělou volbou k osvěžení je pak jezero Mondsee, známé jako Měsíční jezero. V letních měsících má voda až 26 °C – ideální pro příjemné osvěžení řidiče i posádky.
Dodržujte cestou do Chorvatska dopravní předpisy, ať si dovolenou nepokazíte hned za hranicemi
Rychlostní limity jsou v tranzitních zemích do Chorvatska stejné jako v Česku. Výjimkou jsou rychlostní silnice v Maďarsku a Chorvatsku, kde platí limit 110 km/h.
Tolerance alkoholu
V Chorvatsku je za volantem povolený limit alkoholu v krvi 0,5 promile, což zhruba odpovídá jednomu velkému pivu – samozřejmě v závislosti na tělesné konstituci řidiče.
Věděli jste, že Česko patří mezi několik málo evropských zemí, kde platí nulová tolerance alkoholu za volantem?
Denní svícení není v Rakousku pro osobní automobily povinné, potkávací světla však musíte zapnout při snížené viditelnosti a ve všech tunelech. Motocykly musí svítit celoročně bez výjimky.
V Maďarsku je denní svícení povinné pouze mimo obec. Naopak Slovensko a Slovinsko vyžadují celodenní svícení po celý rok, stejně jako Česká republika.
V Chorvatsku je denní svícení pro osobní vozy povinné pouze v zimním období – tedy od poslední říjnové neděle do poslední březnové neděle. Motorky musí svítit celoročně.
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Ceny v Chorvatsku: Za výhled na moře nic nedáte, ale za večeři s ním už ano
Od ledna 2023 se v Chorvatsku platí eurem. Platba kartou je možná téměř všude, doporučujeme na terminálech zadávat možnost zaplatit místní měnou, je to výhodnější. Stejně tak pokud vybíráte hotovost z bankomatu, zvolte výběr bez konverze. Vyhnete se tak nevýhodnému kurzu a poplatkům.
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Placení v restauracích
Pokud jedete do Chorvatska s partou přátel, může se hodit znalost, že v restauracích se běžně platí za celý stůl dohromady– je to považováno za slušnost. Chcete-li platit každý zvlášť, nahlaste to číšníkovi už při objednávce, aby vám mohl připravit oddělené účty.
Ceny v Chorvatsku jsou obecně o něco vyšší než v tuzemsku, zejména v letní sezóně a v turistických centrech. Mimo hlavní letoviska však často narazíte na nižší ceny – ať už jde o ubytování, jídlo, nebo běžné nákupy. V restauracích platí jednoduché pravidlo: čím blíž k moři nebo památce, tím vyšší účet. Stačí popojít o pár ulic dál a najdete podniky s příznivějšími cenami a domácí atmosférou. Spropitné není povinné, ale běžně se nechává kolem 10 procent z útraty.
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Za jídlo a pití v restauraci zaplatíte v průměru 15 až 20 eur na osobu, čepované pivo vyjde přibližně na 4,50 eura, espresso kolem 1,50 eura. Pokud si budete vařit sami, v supermarketech pořídíte základní potraviny – jako chleba, jogurt nebo máslo – za ceny srovnatelné s českými.
Kdy jet do Chorvatska? Čím jižněji, tím tepleji
Vrchol turistické sezony nastává v červnu, červenci a srpnu, kdy se moře ohřívá až na 26 stupňů Celsia a teploty vzduchu pravidelně překračují třicítku. Daní za ideální počasí je však větší nápor turistů a vyšší ceny ubytování.
Pokud vám nevadí jistá míra nejistoty ohledně počasí a možnost, že se nevykoupete v moři, ale dáváte přednost klidnějšímu cestování a méně přeplněným památkám, zvažte návštěvu mimo hlavní sezonu – v květnu, září nebo říjnu.
Největší dopravní zátěž na trasách do Chorvatska bývá tradičně v pátek odpoledne a v sobotu. Pokud máte tu možnost, je vhodné se těmto dnům pro přesun vyhnout. Kritickým obdobím bývá také přelom června a července, kdy začínají letní prázdniny.
Kam jet do Chorvatska? Možností je víc než slávek v moři (a na talíři)
Vybrat si jedno konkrétní místo, kam se v této oblíbené destinaci vydat, není vůbec snadné. Chorvatsko nabízí okolo 6 000 kilometrů pobřeží, pokud započítáme i ostrovy – a možnosti pro dovolenou jsou skutečně rozmanité.
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Nejblíže to mají čeští turisté na Istrii, poloostrov na severozápadě země, proslulý vinicemi, rovinatou krajinou a klidnými plážemi. Nachází se zde také historické město Pula, často označované jako perla Istrie, známé především svým zachovalým římským amfiteátrem.
Severní Dalmácie zahrnuje oblast kolem Zadaru, kde se nacházejí čisté, oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře – ideální volba pro rodiny s dětmi.
Výlet mimo sezonu
Pokud vás láká objevovat historická města Chorvatska a nevadí vám, že se možná nevykoupete v moři, můžete vyrazit i mimo hlavní sezonu.
S trochou štěstí si užijete slunečné dny ještě na konci září nebo v říjnu – a navíc bez davů turistů. Ideální je spojit cestu s výlety do přírody a vyrazit třeba na road trip napříč pobřežím: od Plitvických jezer přes Zadar, Split až po Dubrovník.
Jednou z nejoblíbenějších oblastí zůstává Makarská riviéra, rozkládající se pod pohořím Biokovo. Přibližně 20 kilometrů jižně od Makarské leží Živogošće – menší a klidné letovisko s průzračnou vodou, štěrkovými plážemi a okolím plným borovic a olivovníků. Ve Střední Dalmácii stojí za zmínku také Nemira, poklidné letovisko nedaleko živějšího Omiše, vhodné pro pohodovou rodinnou dovolenou.
Na samotném jihu země, v oblasti Jižní Dalmácie, patří mezi nejvyhledávanější destinace ostrov Korčula, poloostrov Pelješac nebo historický Dubrovník, který se proslavil mimo jiné i díky natáčení seriálu Hra o trůny. Z ostrovních destinací je nejlépe dostupný Krk, propojený s pevninou mostem. Příjemnou dovolenou si však můžete užít i na dalších ostrovech, například Cres, Rab nebo Pag, které lákají kombinací krásné přírody a klidnější atmosféry.
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Pojištění na dovolenou autem... pro sichr
Podle průzkumu Evropské pojišťovny vyráží na dovolenou autem 7 z 10 Čechů, přesto si svůj vůz pravidelně pojišťuje jen třetina z nich. Celých 36 procent respondentů nechává auto zcela bez pojištění, což může být při delší cestě do zahraničí zbytečné riziko.
Základem je povinné ručení, tedy tzv. zelená karta, která kryje škody způsobené ostatním. Pokud ale chcete mít jistotu i v případech poruchy, krádeže nebo vámi způsobené nehody, vyplatí se sjednat si navíc havarijní pojištění s rozšířenou asistencí. Tu oceníte třeba při defektu, ztracených klíčích nebo nutném odtahu. Pojištění si navíc můžete sjednat krátkodobě, jen na dobu dovolené. Před cestou si vždy ověřte, co všechno vaše pojistka zahrnuje, a mějte po ruce kontakt na asistenční linku.