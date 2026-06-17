Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Cesta do Chorvatska 2026: mýtné, dálniční známky, trasa i ceny

Tereza Hrabinová
  10:56
Plánujete cestu autem do Chorvatska v roce 2026? Připravili jsme praktický průvodce, který vás provede vším od trasy a dálničních známek přes mýtné a ceny pohonných hmot až po doklady, pojištění i ubytování. Poradíme, kudy jet, kde nejlevněji natankovat, kde se vyplatí zastavit a na co nezapomenout, ať už cestujete s dětmi, nebo se psem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Hrabinová Tereza (thr)iDNES.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
9 fotografií

Dovolená v Chorvatsku neodmyslitelně patří k létu mnoha z nás. Podle údajů ministerstva zahraničí sem loni vycestovalo zhruba 800 tisíc Čechů. Mnozí z nich zvolili cestu autem, která nabízí svobodu zastavit se cestou kdykoliv a kdekoliv – třeba v alpských údolích nebo malebných vesničkách. Aby vás na trase nepřekvapilo nic kromě krásného výhledu, připravili jsme pro vás přehled praktických informací a tipů, díky kterým zvládnete přípravy i samotnou jízdu v klidu.

Obsah

Cestování s dětmi: nezapomeňte na doklady

Děti do 15 let musí mít na cestu do Chorvatska vlastní platný doklad – tedy občanský průkaz nebo cestovní pas. Tato povinnost se týká i těch nejmenších: kojenců, batolat, předškoláků i školáků. Zapsání dítěte v pasu nebo občanském průkazu rodiče nestačí.

Jaké doklady nezapomenout na cestu autem do Chorvatska?

  • Platný občanský průkaz nebo cestovní pas (i pro dítě)
  • Platný řidičský průkaz
  • Platný technický průkaz od vozidla
  • Zelená karta (Od ledna 2025 EU uznává i digitální verzi)
  • Evropský pet pas, pokud s sebou berete mazlíčka

Pokud cestuje s dítětem jen jeden z rodičů, prarodiče nebo třeba rozvedený rodič, není potřeba písemný souhlas druhého zákonného zástupce. Stačí platný doklad dítěte.

Cestování se psem: co musíte splnit

Váš čtyřnohý společník se může osvěžit v moři a proběhnout po pobřeží s vámi. V Chorvatsku najdete řadu pláží, hotelů i soukromých apartmánů, kde jsou psi vítáni. Nezapomeňte ale na mikročip (nebo tetování provedené před 3. 7. 2011), evropský pas zvířete (vystavuje veterinář), očkování proti vzteklině a cestovní pojištění pro psa.

Užas, strava, vukojebina. Otestujte si před cestou znalosti chorvatštiny

Cena za cestu do Chorvatska autem. Roadtrip k moři něco stojí

Výpočet ceny za cestu do Chorvatska se odvíjí od toho, odkud vyjíždíte, kam přesně míříte, jakou trasu zvolíte i podle typu vozu a jeho spotřeby. Kromě nákladů na pohonné hmoty je třeba započítat dálniční známky a mýtné. Celková cena za cestu tam i zpět se tak může pohybovat přibližně mezi 9 až 16 tisíci korunami.

  • Poplatky za cestu do Chorvatska

Dálniční známky na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku i Maďarsku lze pohodlně koupit online. Jednodenní se vám vyplatí, pokud se budete vracet za více než 10 dní.

  • Aktuální ceny dálničních známek
ZeměJednodenníTýdenní10denníMěsíční
Rakousko9,60 eur-12,80 eur-
Slovensko8,10 eur-10,80 eur17,10 eur
Slovinsko-Osobní vozy:
16 eur
Dodávky:
32 eur		-Osobní vozy:
32 eur
Dodávky:
64,10 eur
MaďarskoOsobní vozy:
HUF 5 550
Dodávky:
HUF 7 890		-Osobní vozy:
HUF 6 900
Dodávky:
HUF 10 040		Osobní vozy:
HUF 11 170
Dodávky
HUF 15 820

V Chorvatsku se dálniční známky nepoužívají – místo toho se platí mýtné podle trasy a kategorie vozidla. Pokud jedete standardním osobním automobilem, zaplatíte na mýtné bráně cca 7 eur na 100 kilometrů. Platit lze v hotovosti i kartou. Přesnou cenu mýtného na konkrétní trase si můžete snadno spočítat pomocí online plánovače, který je dostupný i v angličtině.

MAGISTRÁLA. Pokud nejedete po chorvatské dálnici, čeká vás pobřežní magistrála se spoustou ostrých zatáček, stoupání a klesání. Úchvatný výhled na moře za to ale stojí, na běžných silnicích se navíc neplatí mýtné.

Trasa autem do Chorvatska. Kilometry, kafe z pumpy a moře na konci

Jak dlouho trvá cesta do Chorvatska? Záleží samozřejmě na tom, odkud vyrážíte a kam přesně míříte. Například z Brna do Novigradu dorazíte přibližně za 7 hodin.

Autem do Chorvatska 2026. Kde ho nabít, kolik stojí paliva, ubytování, vstupy i jídlo

Uvedené časy jsou pouze orientační a nezahrnují přestávky na odpočinek, tankování ani možné dopravní komplikace.

  • Do Chorvatska přes Brno

Nejčastěji využívanou a nejrychlejší trasou z Česka do Chorvatska je cesta přes Mikulov, Vídeň, Graz a Maribor. Navíc tady minete zpoplatněné rakouské tunely. Z Brna do Splitu měří tato trasa přibližně 900 kilometrů a bez přestávek a za ideálních podmínek trvá 9,5 hodiny.

Pokud vyrážíte z Prahy a chcete se vyhnout dálnici D1, můžete zvolit alternativní trasu přes Jihlavu a následně se napojit na výše zmíněnou trasu směrem na Vídeň.

  • Přes České Budějovice na Istrii

Tato trasa je vhodná zejména pro ty, kdo míří na Istrii. Vede přes České Budějovice, Salzburg a dále směrem na slovinskou Lublaň. Cestou projíždíte zpoplatněnými rakouskými tunely, které lze objet po horských silnicích – potom ovšem počítejte s časovou rezervou.

Do Chorvatska to jde i bez tunelů. Horské průsmyky nabídnou víc než jen objížďku

Z Prahy tak do istrijského města Pula dorazíte po zhruba 10 hodinách jízdy, během nichž urazíte přibližně 861 kilometrů.

  • Do Chorvatska přes Maďarsko

Tuto trasu ocení zejména dovolenkáři z Moravy. Z Brna se vydejte přes Bratislavu do maďarského města Mosonmagyaróvár, odkud pokračujte směrem na Lendavu. Vyhněte se dálnicím v Maďarsku a celému Slovinsku. Přes Záhřeb se pak dostanete až do Splitu. Celková délka trasy je přibližně 910 kilometrů a při plynulé jízdě ji zvládnete za 10 hodin.

Kde natankovat cestou do Chorvatska, aby vás to nezruinovalo?

Rozhodně se vyplatí natankovat plnou nádrž ještě doma. Ceny pohonných hmot jsou v Česku příznivější než ve většině států, kterými projíždíte na cestě k Jadranu. Vyplatí se tak natankovat plnou nádrž na poslední čerpací stanici před hranicemi s Rakouskem.

Natankovat se vyplatí i před vjezdem do Chorvatska. Ceny pohonných hmot jsou ve Slovinsku podobné jako v Česku. Po přejetí poslední hranice a s blížícím se mořem se pak zvyšují.

Všeobecně platí, že pokud nechcete za tankování zbytečně připlácet, vyplatí se plánovat zastávku trochu dopředu a sjet z dálnice.

Kde se zastavit cestou do Chorvatska, když chcete víc než „kafe a záchod“

Ačkoli se dá cesta do Chorvatska zvládnout i bez přespání, doporučujeme dělat si pravidelné zastávky kvůli bezpečnosti i pohodlí. Pokud si chcete přestávky zpříjemnit, nabízí se řada zajímavých míst, která stojí za krátkou zastávku nebo i přenocování.

Chystáte se letos do Chorvatska? Přinášíme tajné tipy na zastávky po cestě
  • Pokud pojedete přes Graz, můžete si udělat zajížďku na hrad Riegersburg, který se nachází zhruba 40 kilometrů východně od Grazu. Tento středověký hrad ve vlastnictví rodu Lichtenštejnů se tyčí na sopečné skále a nabízí krásné výhledy na okolní krajinu. Kromě toho je v blízkosti i proslulá čokoládovna Zotter, která potěší malé i velké cestovatele.
  • Při cestě přes Bratislavu se můžete stavit ve starém lázeňském městě Győr, česky Ráb, které zaujme barokní atmosférou a klidným historickým centrem. Jen pár kilometrů za maďarskou hranicí, v severním Chorvatsku, pak stojí za návštěvu městečko Varaždín se spoustou barokních paláců a hradem.
  • I trasa přes České Budějovice nabízí atraktivní místa k zastavení. Můžete se stavit třeba na romantickém vodním zámku Anif, který stojí na jih od Salzburgu. Skvělou volbou k osvěžení je pak jezero Mondsee, známé jako Měsíční jezero. V letních měsících má voda až 26 °C – ideální pro příjemné osvěžení řidiče i posádky.

Jezero Mondsee s horou Drachenwand v pozadí

Dodržujte cestou do Chorvatska dopravní předpisy, ať si dovolenou nepokazíte hned za hranicemi

Rychlostní limity jsou v tranzitních zemích do Chorvatska stejné jako v Česku. Výjimkou jsou rychlostní silnice v Maďarsku a Chorvatsku, kde platí limit 110 km/h.

Tolerance alkoholu

V Chorvatsku je za volantem povolený limit alkoholu v krvi 0,5 promile, což zhruba odpovídá jednomu velkému pivu – samozřejmě v závislosti na tělesné konstituci řidiče.

Věděli jste, že Česko patří mezi několik málo evropských zemí, kde platí nulová tolerance alkoholu za volantem?

Denní svícení není v Rakousku pro osobní automobily povinné, potkávací světla však musíte zapnout při snížené viditelnosti a ve všech tunelech. Motocykly musí svítit celoročně bez výjimky.

V Maďarsku je denní svícení povinné pouze mimo obec. Naopak Slovensko a Slovinsko vyžadují celodenní svícení po celý rok, stejně jako Česká republika.

V Chorvatsku je denní svícení pro osobní vozy povinné pouze v zimním období – tedy od poslední říjnové neděle do poslední březnové neděle. Motorky musí svítit celoročně.

V Česku běžné, v Chorvatsku zakázané. A draze se to platí

Ceny v Chorvatsku: Za výhled na moře nic nedáte, ale za večeři s ním už ano

Od ledna 2023 se v Chorvatsku platí eurem. Platba kartou je možná téměř všude, doporučujeme na terminálech zadávat možnost zaplatit místní měnou, je to výhodnější. Stejně tak pokud vybíráte hotovost z bankomatu, zvolte výběr bez konverze. Vyhnete se tak nevýhodnému kurzu a poplatkům.

Jedete do Chorvatska? Známe ceny v Lidlu. Vodu i pivo nakoupíte citelně dráž

Placení v restauracích

Pokud jedete do Chorvatska s partou přátel, může se hodit znalost, že v restauracích se běžně platí za celý stůl dohromady– je to považováno za slušnost. Chcete-li platit každý zvlášť, nahlaste to číšníkovi už při objednávce, aby vám mohl připravit oddělené účty.

Ceny v Chorvatsku jsou obecně o něco vyšší než v tuzemsku, zejména v letní sezóně a v turistických centrech. Mimo hlavní letoviska však často narazíte na nižší ceny – ať už jde o ubytování, jídlo, nebo běžné nákupy. V restauracích platí jednoduché pravidlo: čím blíž k moři nebo památce, tím vyšší účet. Stačí popojít o pár ulic dál a najdete podniky s příznivějšími cenami a domácí atmosférou. Spropitné není povinné, ale běžně se nechává kolem 10 procent z útraty.

Umění spropitného. Ne všude jsou za něj rádi, poradíme, kde a kolik zaplatit

Za jídlo a pití v restauraci zaplatíte v průměru 15 až 20 eur na osobu, čepované pivo vyjde přibližně na 4,50 eura, espresso kolem 1,50 eura. Pokud si budete vařit sami, v supermarketech pořídíte základní potraviny – jako chleba, jogurt nebo máslo – za ceny srovnatelné s českými.

Kdy jet do Chorvatska? Čím jižněji, tím tepleji

Vrchol turistické sezony nastává v červnu, červenci a srpnu, kdy se moře ohřívá až na 26 stupňů Celsia a teploty vzduchu pravidelně překračují třicítku. Daní za ideální počasí je však větší nápor turistů a vyšší ceny ubytování.

Pokud vám nevadí jistá míra nejistoty ohledně počasí a možnost, že se nevykoupete v moři, ale dáváte přednost klidnějšímu cestování a méně přeplněným památkám, zvažte návštěvu mimo hlavní sezonu – v květnu, září nebo říjnu.

Největší dopravní zátěž na trasách do Chorvatska bývá tradičně v pátek odpoledne a v sobotu. Pokud máte tu možnost, je vhodné se těmto dnům pro přesun vyhnout. Kritickým obdobím bývá také přelom června a července, kdy začínají letní prázdniny.

Kam jet do Chorvatska? Možností je víc než slávek v moři (a na talíři)

Vybrat si jedno konkrétní místo, kam se v této oblíbené destinaci vydat, není vůbec snadné. Chorvatsko nabízí okolo 6 000 kilometrů pobřeží, pokud započítáme i ostrovy – a možnosti pro dovolenou jsou skutečně rozmanité.

Chorvatsko pro fajnšmekry. Zapomeňte na Makarskou a objevte starobylé mosty

Nejblíže to mají čeští turisté na Istrii, poloostrov na severozápadě země, proslulý vinicemi, rovinatou krajinou a klidnými plážemi. Nachází se zde také historické město Pula, často označované jako perla Istrie, známé především svým zachovalým římským amfiteátrem.

Pobřeží nejjižnějšího cípu Istrie je protkáno tichými zátokami a zálivy, nabízí se tu prosluněná i příjemně stinná místa. To všechno můžete mít jen pro sebe.

Severní Dalmácie zahrnuje oblast kolem Zadaru, kde se nacházejí čisté, oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře – ideální volba pro rodiny s dětmi.

Letovisko Sukošan je od Zadaru vzdálen zhruba pět kilometrů. Právě zde hledejte nádherné písčité pláže a poklidnou atmosféru.

Výlet mimo sezonu

Pokud vás láká objevovat historická města Chorvatska a nevadí vám, že se možná nevykoupete v moři, můžete vyrazit i mimo hlavní sezonu.

S trochou štěstí si užijete slunečné dny ještě na konci září nebo v říjnu – a navíc bez davů turistů. Ideální je spojit cestu s výlety do přírody a vyrazit třeba na road trip napříč pobřežím: od Plitvických jezer přes Zadar, Split až po Dubrovník.

Jednou z nejoblíbenějších oblastí zůstává Makarská riviéra, rozkládající se pod pohořím Biokovo. Přibližně 20 kilometrů jižně od Makarské leží Živogošće – menší a klidné letovisko s průzračnou vodou, štěrkovými plážemi a okolím plným borovic a olivovníků. Ve Střední Dalmácii stojí za zmínku také Nemira, poklidné letovisko nedaleko živějšího Omiše, vhodné pro pohodovou rodinnou dovolenou.

Na samotném jihu země, v oblasti Jižní Dalmácie, patří mezi nejvyhledávanější destinace ostrov Korčula, poloostrov Pelješac nebo historický Dubrovník, který se proslavil mimo jiné i díky natáčení seriálu Hra o trůny. Z ostrovních destinací je nejlépe dostupný Krk, propojený s pevninou mostem. Příjemnou dovolenou si však můžete užít i na dalších ostrovech, například Cres, Rab nebo Pag, které lákají kombinací krásné přírody a klidnější atmosféry.

Znáte Zlatý roh? Jednou z nejkrásnějších pláží světa se pyšní Chorvatsko

Přímořské letovisko Lumbarda na jihu ostrova Korčula, kde archeologové objevili neolitickou osadu (23. června 2021)

Pojištění na dovolenou autem... pro sichr

Podle průzkumu Evropské pojišťovny vyráží na dovolenou autem 7 z 10 Čechů, přesto si svůj vůz pravidelně pojišťuje jen třetina z nich. Celých 36 procent respondentů nechává auto zcela bez pojištění, což může být při delší cestě do zahraničí zbytečné riziko.

Základem je povinné ručení, tedy tzv. zelená karta, která kryje škody způsobené ostatním. Pokud ale chcete mít jistotu i v případech poruchy, krádeže nebo vámi způsobené nehody, vyplatí se sjednat si navíc havarijní pojištění s rozšířenou asistencí. Tu oceníte třeba při defektu, ztracených klíčích nebo nutném odtahu. Pojištění si navíc můžete sjednat krátkodobě, jen na dobu dovolené. Před cestou si vždy ověřte, co všechno vaše pojistka zahrnuje, a mějte po ruce kontakt na asistenční linku.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Světová velmoc rozhleden. Podívejte se na nejkrásnější české vyhlídkové věže

STEZKA NAD VINOHRADY KOBYLÍ. Bizarní vyhlídka ve tvaru zatočeného hada poutá...

Česká republika je díky své husté síti téměř 500 rozhleden a vyhlídek považována za světovou rozhlednovou velmoc. Tyto stavby pokrývají celé území země, od vrcholků Krušných hor až po moravské...

Ostrov v jezeře, které je na ostrově v jezeře na ostrově. Filipíny mají unikát

Kaldera sopky Taal je zaplněna vodou a vytváří kráterové jezero, které je...

Na první pohled připomíná geologickou hádanku, kterou by vymyslel spíše scenárista než příroda. Na filipínském ostrově Luzon se nachází jedno z nejpodivuhodnějších míst planety – ostrov v jezeře,...

Krvavé jezero Natron. Zvířata mění v kámen, pro plameňáky je však rájem

Za svou zlověstnou, sytě červenou barvu vděčí vodní plocha mikroorganismům,...

Na první pohled působí jako místo z hororového filmu. Tanzanské jezero Natron má krvavě rudou barvu, vodu žíravou jako čpavek a pověst „jezera smrti“, které mění uhynulá zvířata v kamenné sochy. Ve...

Autem do Chorvatska 2026. Kde ho nabít, kolik stojí paliva, ubytování, vstupy i jídlo

Další položkou na cestě do Chorvatska jsou turistické atrakce. Jedním z...

Od naší spolupracovnice z Chorvatska Chorvatsko zůstává jednou z nejoblíbenějších zahraničních destinací Čechů. Podle aktuální studie společnosti Visa se tam letos chystají statisíce domácích turistů, většina z nich na vlastní pěst....

KVÍZ: Pro cestovatele gurmány. Znáte nejslavnější hospody a speciality Česka?

Lahodné Česko

Od modlitbiček přes pavlišovák po nejsilnější pivo. Vydejte se na cestu po českých hospodách, pivovarech, kavárnách i regionálních specialitách a zjistěte, jak dobře znáte chutě, tradice a...

Cesta do Chorvatska 2026: mýtné, dálniční známky, trasa i ceny

V historickém centru Dubrovníku se můžete projít po mohutných hradbách, odkud...

Plánujete cestu autem do Chorvatska v roce 2026? Připravili jsme praktický průvodce, který vás provede vším od trasy a dálničních známek přes mýtné a ceny pohonných hmot až po doklady, pojištění i...

17. června 2026  10:56

Jedinečný šarm a kouzlo Středomoří. Okcitánie vás přenese do světa trubadúrů

Termes patří mezi tzv. pět synů carcassonnských.

Od růžového Toulouse přes římské památky v Nîmes až po tajemné katarské hrady v Pyrenejích. Okcitánie na jihu Francie nabízí jedinečnou směs historie, středověkých měst, malebných vesnic, krásné...

17. června 2026  8:30

KVÍZ: Pro cestovatele gurmány. Znáte nejslavnější hospody a speciality Česka?

Lahodné Česko

Od modlitbiček přes pavlišovák po nejsilnější pivo. Vydejte se na cestu po českých hospodách, pivovarech, kavárnách i regionálních specialitách a zjistěte, jak dobře znáte chutě, tradice a...

vydáno 17. června 2026

Kouzlo jako z Avatara. Stěny jeskyně svítí samy od sebe, může za to hlad

V jeskyních na Novém Zélandu ožívá Avatar.

Na první pohled to vypadá jako projekce z vesmíru nebo ze sci-fi filmu Avatar. Tuhle nádheru však zažívají tisíce návštěvníků při návštěvě obyčejné jeskyně. Na tomto kouzelném místě se po stěnách...

16. června 2026  10:35

Světová velmoc rozhleden. Podívejte se na nejkrásnější české vyhlídkové věže

STEZKA NAD VINOHRADY KOBYLÍ. Bizarní vyhlídka ve tvaru zatočeného hada poutá...

Česká republika je díky své husté síti téměř 500 rozhleden a vyhlídek považována za světovou rozhlednovou velmoc. Tyto stavby pokrývají celé území země, od vrcholků Krušných hor až po moravské...

16. června 2026  8:30

Poklidná dovolená se odkládá. Tsunami ve Středozemním moři je reálné riziko

Premium
Je nádherná, to ano. Pláž Pampelonne, usazená v nížině, má ovšem jednu...

Jaká je pravděpodobnost, že by se ve Středozemním moři mohlo projevit tsunami? Pokud si tento ničivý fenomén spojujete výhradně s přírodními katastrofami na pobřeží Tichého nebo Indického oceánu,...

16. června 2026

Krvavé jezero Natron. Zvířata mění v kámen, pro plameňáky je však rájem

Za svou zlověstnou, sytě červenou barvu vděčí vodní plocha mikroorganismům,...

Na první pohled působí jako místo z hororového filmu. Tanzanské jezero Natron má krvavě rudou barvu, vodu žíravou jako čpavek a pověst „jezera smrti“, které mění uhynulá zvířata v kamenné sochy. Ve...

15. června 2026  8:30

Praha stověžatá. Svatomikulášská městská zvonice sloužila wehrmachtu i StB

Svatomikulášská městská zvonice je výraznou dominantou Malé Strany.

Pohled na Prahu je nejkrásnější z jejích věží. Každá z nich je architektonickým skvostem a vypráví svůj příběh. Třeba jako Svatomikulášská městská zvonice, která sloužila jako hláska, místo pro...

15. června 2026

Farmář vyhlásil válku Austrálii i vlastní stát. Vzdorovat vydržel půl století

Australský farmář Leonard Casley se před více než padesáti lety rozhodl...

Australský farmář Leonard Casley se před více než padesáti lety rozhodl proměnit svůj pozemek v nezávislé knížectví. Mikrostát známý jako Hutt River se rozkládal na ploše 75 kilometrů čtverečních a...

14. června 2026

Na co zírá mašinfíra: Napříč jižní Moravou podél rakouských hranic

Motorový vůz řady 848 společnosti Arriva u Valtic

Na začátku léta se s Mašinfírou projedeme turisticky nejatraktivnější a nejnavštěvovanější částí jižní Moravy. Historická trať kdysi spojovala dvě hlavní dráhy z Vídně. Vlakem společnosti Arriva...

14. června 2026

Dovolená pro cyklisty. Rakousko nabízí pohodové stezky i náročné výzvy

Cyklisté na trase Stoneman Taurista zdolávají horské průsmyky v oblasti...

S příchodem léta se otevírají desítky cyklistických tras napříč Rakouskem. Zatímco zkušení bikeři mohou zamířit na náročný horský okruh Stoneman Taurista v Salcbursku, rodiny a rekreační cyklisté...

13. června 2026

Test vlakových nádraží: Obstála, některé však sráží nepřehlednost či odpudivé okolí

Premium
Monumentální vestibul olomouckého nádraží, které je pátým největším v...

O železnici a nádražích byly napsány básně, písně i romány. Následující řádky sice nejsou psány v řeči vázané, zato vám mohou poskytnout vodítko, na co se připravit při letním putování po kolejích.

13. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.