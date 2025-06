Připravte se na cestu do Chorvatska. Detailní průvodce trasami na Jadran

Z Prahy do Poreče na Istrii jsme to zvládli za devět hodin, a to v pohodovém tempu se zastávkami na čurání, cigaretu a jedno tankování. Když si ovšem cestu opravdu dobře naplánujete a vyhnete se špičkám v Rakousku a zácpám kolem Lince nebo Vídně, dá se to zvládnout i za sedm a půl hodiny. My jsme startovali v pět ráno z Prahy, u moře v Poreči jsme byli před čtvrtou.

Nakupování v supermarketech je velmi podobné jako u nás. Kdo umí nakupovat v akcích a vybírá z nabídky privátních značek, jednoznačně ušetří.