Každý zarytý fanoušek by měl alespoň jednou za život podniknout pěší pouť. Vždyť za to hokej stojí! Taková pěkná procházka vyjde podle kondičky přibližně na 310 hodin, tedy 13 dní nepřetržité chůze. Když si připočteme ještě čas pro spánek, to už abyste vyrazili.

Jak se levně dostat do dánského Herningu?

Každá cesta by měla být včas naplánována. Sledujte akční nabídky leteckých společností, autobusových dopravců i cestovních kanceláří. Výrazně ušetřit můžete také cestou mimo víkendovou špičku.

V Dánsku se platí dánskou korunou (DKK). Je zapotřebí sledovat před cestou aktuální kurz, zda se vyplatí vyměnit peníze ještě v České republice, nebo až po příjezdu na sever.

Počasí by mělo v Herningu v květnu přát, bývá zde průměrně 16 °C a slunečno.

Cesta na MS v hokeji 2025 autem

Pohodlnější způsob cestování do Herningu představuje oproti chůzi cesta autem. Je zde možnost pobrat více zavazadel, a to včetně nezbytných fanouškovských šál, dresů, transparentů, vlajek a další hokejové výbavy.

Trasa

Trasa autem do Herningu vede z Prahy (E55) přes Ústí nad Labem (E442) a následně přes hranice do Německa (8, 17). Za Drážďany má řidič na výběr ze dvou možností. Obě by měly trvat celkem 9 hodin a 22 minut čisté jízdy od startu. Trasa přes Berlín je dlouhá 983 km, druhá varianta vedoucí přes Lipsko, Hannover a Hamburk 978,7 km. Kdyby jela na hokej parta přátel ve dvou autech a každý vůz by se vydal jinou trasou, opětovně by se setkali u města Neumünster, odkud je pak trasa zase společná směrem na Rendsburg a Schleswig. U Flensburgu přejedou hranice a vydají se směrem na Kolding, Vejle až do Herningu.

Kde tankovat a ceny benzinu a nafty

Čím výše na sever, tím dražší benzin a nafta jsou. Proto je třeba natankovat plnou nádrž ještě před přejetím prvních hranic a doplnit na severu Německa.

Cesta na MS 2025 v hokeji letecky

Blízko Herningu najdeme dvě letiště – Billund a Karup. V současnosti nejsou dostupná žádná přímá letecká spojení. Ceny letenek se mohou lišit v závislosti na tom, s jakým předstihem je objednáte.

Nejlepší volbou pro leteckou cestu na MS v hokeji 2025 je letiště Billund, které je od Herningu vzdálené asi 60 kilometrů. Závěrečnou část trasy je tak nutné absolvovat veřejnou dopravou. Nejsnazší cesta je jet z letiště autobusovou linkou do městečka Give (zastávka Give St.), kde se přestoupí na vlak do Herningu.

Letiště Karup, známé i jako Midtjyllands Airport, je k Herningu sice blíže, ale nabízí méně možností leteckých spojení. Letenky sem zároveň vycházejí minimálně na dvojnásobek ceny ve srovnání s těmi do Billundu. Z letiště do samotného Herningu se dá následně dostat pomocí autobusů. Je ovšem nutné počítat s přestupem. Z letiště jezdí autobusová linka 716 do městečka Karup, kde je nutné přestoupit na linku 53, která vede do Herningu.

Cesta na MS 2025 v hokeji autobusem

Do Herningu lze vyrazit i autobusem. Je ovšem třeba se připravit na nejméně 20 hodin dlouhou jízdu a počítat minimálně s jedním přestupem, pokud pojedete z Prahy.

Cesta na MS 2025 v hokeji vlakem

Fanoušci hokeje a železnice se do Herningu mohou vypravit vlakem. Snadno se ovšem stane, že z cesty budou mít větší dobrodružství než z hokejových zápasů. Nejsnazší trasa při cestě z Prahy totiž vyžaduje nejméně tři přestupy. První v Hamburku, druhý v Koldingu a poslední ve Vejle. Zároveň je nutné se smířit s tím, že cesta, která trvá přes 12 hodin, vyjde cenově podobně jako letenky.

Co ještě dělat v Herningu?

Pokud budete mít chvilku mezi utkáními, můžete navštívit muzeum moderního umění HEART – Herning Museum of Comtemporary Art.

Nachází se zde také Birk Centerpark, tedy moderní architektonický park se zajímavými budovami a uměleckými instalacemi. Umění, architektura a krajina se zde harmonicky prolínají v jeden celek.

Co vidět v Dánsku?

Když už hokejový fanoušek podnikne tak dalekou cestu, rozhodně se mu vyplatí v Dánsku zůstat o několik dní více a prozkoumat krásy této skandinávské země. Může strávit příjemný čas u moře na mnoha nádherných plážích, obdivovat dechberoucí přírodu nebo si užít kempování, pokud se vydá do Dánska na hokej třeba obytným autem.

Pro rodiny s dětmi je téměř povinností navštívit světoznámý Legoland Billund, který se nachází 58 kilometrů od Herningu. Čekají tu na ně úžasné stavby z kostiček, adrenalinové atrakce a zábava na celý den.

Hned za Herningem leží bývalý lignitový důl Søby Brunkulsmuseum, který na zvědavé návštěvníky dýchá ponurou atmosférou. Byl zde ponechán svému osudu jako připomínka dějin, zejména období druhé světové války.

Půl hodiny jízdy od Herningu se nachází také oblast Skjern Å, která láká na procházky nádhernou přírodou, ale i k rybaření. Právě zde můžete ulovit slavný druh lososa, který má původ až v době ledové. „Tato oblast je prostě fantastická, lidé sem přijíždějí z celé Evropy. Můžete ji prozkoumat pěšky, na kolech nebo klidně na koni, nemůžete udělat chybu,“ láká Søren Juul Baunsgaard, generální ředitel společnosti VisitHerning.com.

Už balíte fanouškovskou výbavu a plánujete cestu? Nezapomeňte si včas zajistit dopravu a ubytování, ať si můžete v klidu užít hokejovou horečku a poznat všechny krásy Dánska.