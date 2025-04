Jako malému mi vyprávěli o jezdeckých schodech, po kterých jezdili rytíři do Vladislavského sálu, ukazovali mi dveře korunní komory se sedmi klíči. Po letech jsem si to přišel připomenout. Na Pražský...

Tisíce návštěvníků zamíří každý rok na jaře do kouzelného belgického lesa Hallerbos, který se nachází asi 30 kilometrů jižně od Bruselu. Mají totiž jen několik dní na to, aby spatřili rozlehlý...

Brno a nuda, to nejde dohromady. Ať už hledáte únik před deštěm, výlet do přírody, dobrodružství pod zemí nebo zážitky pro malé i velké objevitele, máme pro vás pět osvědčených tipů, kam vyrazit s...

Slavonie je jiná tvář Chorvatska. Kraj jezer a mokřadů i vinných sklepů

Malý přírodní ráj – to je Chorvatsko. Všichni jeho obyvatelé by se vešli do Londýna dvakrát a ještě by zbylo. Kde nepřekáží dvounozí savci, má příroda prostor rozbalit svůj šarm naplno. Chorvatsko má...