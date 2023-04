Český výletník: Byla mi udělena audience u prezidenta Republiky Kraví hora

Stairway to Heaven Na dohled od Kraví hory leží Kobylí se svou docela už známou turistickou zajímavostí – Stezkou nad vinohrady. Spirálovitá konstrukce se vine jako obrovský had se zvednutou hlavou na nejvyšším bodě kopce Homole nad jihomoravskou vesnicí Kobylí. Takzvaná „Stezka nad vinohrady“ je geniálním nápadem. Taky architekti na informační tabuli neopomněli připomenout přesné datum, kdy ten nápad dostali – by to 1. července 2017. O rok později stavěli a bylo hotovo. Stezka slouží jako rozhledna. Člověk tam kráčí pomalu vzhůru po chodníku, který najednou ve vzduchu končí. Ne že by člověk spadl. Na konci je skleněná zábrana. Kdykoli vidím Stezku nad vinohrady, vzpomenu si na slavný hit kapely Led Zeppelin Stairway to Heaven (Schody do nebe). Chodník v Kobylí by mohl být skvělou ilustrací písně, i když to není v pravém slova smyslu schodiště. Nabízí se odtud skvělý výhled na vinice. Rozhledna je volně přístupná, i když se nachází uvnitř oplocené vinice. Stačí jen otevřít vrátka a projít. Na podlaze stezky jsou napsána jednak důležitá data z dějiny obce Kobylí, ale také sugestivní otázky typu „Kdy ses naposledy zamiloval?“ nebo „Jaké je tvé poslání?“. Kobylí je naše nejfilozofičtější rozhledna. Bádal jsem nad jejím významem – kus do nebe jsem došel, ale pak jsem se musel zastavit, jinak by následoval pád.