Na České námořní rallye zradila technika. Atmosféra byla i tak úžasná

Radek John
V Murterském moři se jel devětadvacátý ročník našich nejstarších závodů v námořním jachtingu. Jachtaři soupeřili ve dvou třídách – jedna z nich se započítávala jako Mistrovství České republiky. Závodníky v ní však potkala smůla.
Část 1/10

V Murterském moři se konala 29. Česká námořní rallye.

Sám jsem na závody dostal na pozvánku Chorvatského turistického sdružení. Počet míst pro novináře byl omezený. Kromě mě letěl jen kolega Honza Novotný z e15. Průvodce nám dělal ředitel pražské pobočky spolku Miodrag Mlačić. Všichni tři jsme se sešli v neděli ráno na Pražském letišti a vyrazili směr Zadar. Jen tam mimochodem, zhruba tři hodiny po našem odletu kdosi omylem na Terminálu 2 zmáčkl požární tlačítko.

Hasiči museli evakuovat celou budovu. Naše letadlo ale odstartovalo bez problémů. Ubytovali jsme se v biogradském hotelu Ilirija. Závody už tou dobou oficiálně probíhaly. Jednotlivé posádky si během soboty rozlosovaly lodě. Jelo se ve dvou třídách.

První třídu představovala loď First 36, dlouhá 10,97 metru. Základní plochu plachet má osmdesát čtverečních metrů. Disponuje i genakrem, speciální plachtou používanou na boční nebo zadoboční vítr. Má slušných 141 čtverečních metrů.

Druhou třídu představovala Elan E4. Tato loď je o něco menší. Na délku měří 10,6 metru. Základní plocha jejích plachet je 74,2 čtverečního metru. Má taky genakr, tentokrát o ploše 128 čtverečních metrů.

V kategorii First 36, která se jela jako Mistrovství ČR One Design, byly posádky složeny ze špičkových okruhových i námořních jachtařů. Spojením One Design se myslí, že všechny lodě byly stejné a závodníci mají rovné podmínky.

V posádkách Firstů závodili olympionici i Mistři ČR a Evropy z řady jiných lodních tříd. Startovat ve třídě First znamenalo předem splnit vypsaná nominační pravidla. Třída Elanek o Mistrovský titul nebojovala a proto v ní byla atmosféra trošku klidnější.



