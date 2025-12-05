Odvaha začít jinde. Pět příběhů Čechů, kteří si v cizině vybudovali ráj na zemi

České projekty v zahraničí už dávno nejsou jen restaurace a malé penziony. Vila na toskánském kopci, architektonický experiment uprostřed Lanzarote, rodinný dům s výhledem na oceán na Tenerife, balijský resort vedený českým párem nebo komplex vil v olivových hájích na Peloponésu – všude tam se potkává český cit pro detail s jinou krajinou. A stále častěji se z těchto míst stávají cíle, kam míří i čeští turisté.
Bába na Bali

Ve spolupráci s portálem Amazing Places vám představujeme pětici výjimečných projektů, které spojuje jeden zásadní motiv: odvaha začít znovu a jinde. Nejde přitom jen o podnikatelský záměr, ale často o splněný životní sen, který vyžadoval obrovské úsilí, trpělivost a respekt k místním tradicím.

Čeští majitelé v těchto případech nefungují jen jako investoři. Často vlastnoručně zachraňovali chátrající historické objekty, vdechovali nový život opuštěným zahradám nebo stavěli v náročných podmínkách tak, aby nenarušili ráz okolní přírody. Výsledkem jsou místa, kde se snoubí světová architektura s českou pohostinností. Ať už hledáte únik do toskánské vinice, nebo designové útočiště na sopečném ostrově, tyto adresy dokazují, že české stopy ve světě patří k těm nejzajímavějším.

Dovolená snů za čtvrt milionu od Amazing Places. Vyhrajte 14 dní v ráji na Bali

Toskánsko po česku Villa da Eva

Nad městečkem Monterchi, na kopci obklopeném olivovníky a poli, stojí kamenný dům z konce 18. století. Villa da Eva působí, jako by tu byla odjakživa, ale její současná podoba je výsledkem práce českého páru – Moniky a Jirky. Do Toskánska přijeli původně jako cestovatelé, kteří se vraceli tak dlouho, až se z hostů stali majitelé. Starý dům se rozhodli zrekonstruovat tak, aby neztratil nic ze svého charakteru, ale zároveň odpovídal tomu, jak dnes lidé chtějí trávit volno.

Villa da Eva v Toskánsku
Villa da Eva v Toskánsku

Vila je rozdělená na tři samostatné apartmány, každý s vlastním vchodem a terasou. Dá se pronajmout jako celek pro rodinu a přátele, ale funguje i pro menší skupiny, které ocení soukromí. Zahrada s bazénem se slanou vodou nabízí pohled na krajinu, která se mění s denní dobou – ráno ticho, přes den šum polí a večer západy slunce nad kaplí San Lorenzo.

Monika s Jirkou znají okolí do detailu. Hostům doporučují, kam jít pro čerstvé pečivo, kde koupit olivový olej z lokální lisovny nebo kam zajít na večeři do vedlejšího městečka. Vila se díky tomu nestává „bublinou“ odtrženou od reality, ale spíš vstupní branou do toskánského každodenního života. Kdo chce, může zde uspořádat svatbu s podporou českých koordinátorek nebo jógový retreat; kdo nechce dělat nic, pochopí význam italského „la dolce far niente“ v praxi.

Villa da Eva v Toskánsku

Lanzarote Villa Amonita a architektura u vulkánů

Uprostřed Lanzarote, ve vesnici Tiagua, stojí bílá vila, která působí samozřejmě, jako by tam patřila odjakživa. Ve skutečnosti jde o osobní projekt architektů Radky a Jakuba z ateliéru OOOOX. Během pandemie přetvořili tradiční dům v prostor, který spojuje minimalistický design s respektem k ostrovu.

Zahrada o rozloze zhruba dvou tisíc metrů čtverečních je směsí palem, olivovníků, aloe, vulkanického kamene a písku. Uprostřed leží vyhřívaný bazén, kolem něj terasa s lehátky, venkovní kuchyň a pergola. Vše je navržené tak, aby se dalo být venku co nejvíc, a zároveň mít pocit soukromí – vysoké zdi, členitý terén a výhled na vulkán Montaña de Tiagua dávají jasně najevo, že hlavní roli tady hraje krajina.

Villa Amonita na Lanzarote
Villa Amonita na Lanzarote

Uvnitř domu pokračuje stejná filozofie: bílé stěny, tlumené barvy, promyšlené proporce a světlo, které má v každé části domu jinou intenzitu. Obytný prostor s kuchyní je středobodem dění, ložnice a tichá zákoutí pak slouží jako útočiště, když chce člověk být sám. Villa Amonita je příkladem, jak může český architektonický rukopis fungovat v úplně jiném prostředí – aniž by se snažil ostrov „přepsat“, nebo se naopak ztratil.

Tenerife Villa Encanta a výhled na oceán

Na svazích Tenerife, ve stínu sopky Teide, vznikl další český projekt – Villa Encanta. Patří Štěpánce, která se profesně věnuje zahradní architektuře, a na domě i zahradě je to znát. Hledala bezpečné místo pro svou rodinu a dvě malé děti. Když pod sopkou Teide objevila vilu s výhledem na oceán, věděla, že ji čeká hodně práce, aby místo přizpůsobila svým nárokům.

Celý projekt Villa Encata je tak odrazem jejích dvou rolí – matky a architektky. Zahradu proměnila v exotickou oázu, která poskytuje stín a soukromí, a bazén navrhla s unikátním bezpečnostním zakrytím, aby se o své děti nemusela bát.

Villa Encanta v Tenerife

Areál tvoří dvě samostatné budovy – větší dům až pro devět osob a menší zahradní domek pro čtyři hosty. Zahrada kombinuje exotickou zeleň, vyhřívaný bazén se slanou vodou a místa určená k odpočinku i cvičení. V zadní části pozemku stojí nenápadný saunový domek s výhledem na oceán, který se večer ztrácí ve tmě a nechává vyniknout nekonečnému obzoru nad vodní hladinou. Důraz na detail je patrný i uvnitř – od ozvučení Bang & Olufsen po promyšlené osvětlení domu i exteriéru.

Praktickou stránkou pobytu je dostupnost – nejbližší letiště je vzdálené jen několik desítek minut autem a majitelé se starají, aby hosté měli vůz zajištěný za rozumných podmínek. I tady platí, že český element nepřebíjí ostrov, ale dává mu jiný úhel pohledu: místo, kde se dají spojit výlety po Tenerife, dny strávené u bazénu i večerní jóga při západu slunce.

Villa Encanta na Tenerife
Villa Encanta na Tenerife

Bali Bába na Bali a český venkov u oceánu

Bali je pro mnoho lidí synonymem tropického ráje. Projekt Bába na Bali, který vede český pár Míša s Jindrou, stojí na trochu jiném principu než velké resorty na jihu ostrova. V oblasti Saba, mimo hlavní turistická centra, provozují komplex Saba Cottages a nově i vilu Lakshmi – bungalovy v tropické zahradě s bazénem, kde se potkává komfort s autentickým venkovským prostředím.

Projekt Bába na Bali od Amazing Places
Projekt Bába na Bali od Amazing Places

Zázemí tvoří čtyři balijské bungalovy s vlastní koupelnou a klimatizací, společný bazén a zahrada, kde můžete sledovat každodenní život místních – ranní ceremonie na pláži, pasoucí se krávy i kuchařky, které vaří pro rodiny z okolí. Novější vila Lakshmi pak nabízí vyšší míru soukromí, vlastní bazének a malou zahradu.

Míša s Jindrou zajišťují hostům transfery z letiště, výměnu peněz, výlety po ostrově i masáže. Výhodou je česká komunikace, která usnadňuje první kontakt s ostrovem těm, kdo s exotikou nemají zkušenost, a zároveň umožňuje jít víc do hloubky – mimo klasické trasy, kde se střídají autobusy turistů.

Řecko Messinian Nest mezi olivovníky a mořem

Na Peloponésu, v zálivu Navarino, leží komplex vil Messinian Nest. Projekt, za nímž stojí český tým, pracuje s jinou paletou než předchozí místa: olivové háje, výhledy na Jónské moře, moderní architektura zasazená do tradičního prostředí. Nechtěli postavit jen další hotel, ale vytvořit moderní architekturu, která se pokloní antické krajině.

Messinian Nest v Řecku
Messinian Nest v Řecku

Každá vila má soukromý bazén, velkorysou terasu a interiér, kde se potkávají čisté linie s přírodními materiály. Velká okna rámují výhledy na moře a okolní kopce, kuchyně a obytné prostory jsou řešené tak, aby hosté nemuseli volit mezi soukromím a místem pro společné večeře.

Poloha umožňuje kombinovat pobyt u moře s výlety za antickými památkami a tradičními vesnicemi. Nedaleko se nacházejí pláže s pozvolným vstupem do vody i golfová hřiště, která patří mezi nejznámější v regionu. Messinian Nest ukazuje jinou tvář Řecka – klidnější, více orientovanou na soukromí a kvalitu prostorů, v nichž člověk tráví čas.

