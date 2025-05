Touhu cestovat měli manželé už od mládí. V pouhých osmnácti vyrazili s osobním autem a stanem k Baltu na sever Polska, kde se seznámili s německým párem s karavanem. A právě tam se zrodila první myšlenka na život v dodávce, který tenkrát v roce 2012 nebyl v Česku ještě vůbec běžný.

„Rozhodli jsme se, že spojíme cestování s životním stylem. Místo karavanu jsme si chtěli pořídit dodávku a vlastníma rukama ji přestavět na domov na kolech. K tomu jsme pak začali postupně směřovat. Trvalo ještě zhruba pět let, než jsme svůj sen začali proměňovat v realitu. Honza měl stabilní práci ve větší firmě v Čechách, už jsme spolu bydleli, a já jsem dala výpověď a začala pracovat na volné noze jako copywriterka,“ nastiňuje začátky Veronika, která spolu s manželem sdílí na svém úspěšném instagramovém profilu zážitky z cest.

Život v dodávce u jezera Limni Trichonida v Řecku.

Po různých peripetiích našli manželé vhodnou dodávku značky Ford Transit Jumbo. Opravili ji a během jednoho roku kompletně přestavěli na obytnou. Honza dal výpověď. Hned nato oba opustili prostorný byt a natrvalo se přestěhovali do auta o velikosti deset metrů čtverečních.

Útěk před covidem na řeckou pláž

Plán byl jasný. Odjet do Řecka, žít na plážích, pracovat online a cestovat. Navzdory začátku pandemie vedla první cesta Verči a Honzy v roce 2020 do Řecka, kde žili mimo civilizaci a podle svých slov tak unikli covidovému šílenství.

V Řecku strávili necelý rok. „Projeli jsme zemi od severu až na jih. Začali jsme v Kerkini Lake poblíž hraničního přechodu s Bulharskem, což byl jediný otevřený hraniční přejezd do Řecka v době začátku pandemie. Pokračovali jsme přes Chalkidiki, Olympskou riviéru, ostrov Lefkada, Meteoru, Delfy, Athény, Korint a celý poloostrov Peloponés. Tři měsíce jsme pak zakotvili na západním pobřeží Peloponésu nedaleko Zakynthosu. Řecko pro nás zůstává nejkrásnějším obdobím života v dodávce,“ vzpomíná Veronika. Po návratu z Řecka se manželé přestěhovali do pronajatého bytu v kantonu Lucern na severovýchodě Švýcarska.

Jedno z nejkrásnějších míst – Meteora v Řecku. Tento fascinující komplex pravoslavných klášterů „visících ve vzduchu“, se tyčí na majestátních skalách v srdci Thesálie poblíž města Kalambaka. Meteora je zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.

O dva roky později se vydali na road trip do Skandinávie. Dojeli až za hranici severního polárního kruhu na nejsevernější mys Evropy Nordkapp. Poté se vraceli na jih podél fjordů. S dodávkou procestovali i Švýcarsko a Lichtenštejnsko, kde kempovali na skrytém místě v horách. V letošním roce si manželé splnili svůj celoživotní sen a vydali se na Nový Zéland. „Na Zélandu jsme si obytné auto půjčili. Zéland nás uchvátil tak, že překonal i pro nás přenádherné Švýcarsko a Norsko,“ vypráví Honza, který ve Švýcarsku pracuje jako servisní technik a diagnostik pro užitková vozidla.

Grilování jako národní sport

Život ve Švýcarsku si mladí Češi nemůžou vynachválit. Volný čas tráví nejvíce v lese, u jezer nebo na horách. Často vyráží k Bodamskému jezeru nebo do oblasti Appenzell. Velkým švýcarským „národním sportem“ je grilování, kterému propadli i Verča s Honzou. Veřejné grily jsou téměř na každém rohu a jsou perfektně vybavené: s dřevem, rošty a někde i s grilovacím setem. Samozřejmostí je, že každý po sobě grilovací místo po použití uklidí, aby jej mohl využít další návštěvník. Manželé si ve Švýcarsku také oblíbili sjíždění řek a koupili si rafty.

„Letos máme s partou v plánu tři poklidné sjezdy na řekách Rýn, Reus a na jižním Ticinu. V Sankt Gallenu, což je město, ve kterém žijeme, se také konají různé kulturní akce, takže čas od času rádi vyrazíme do ulic poslechnout si místní i zahraniční umělce,“ vypočítá Veronika a dodává, že na výletech rádi podporují lokální firmy. Jejich výrobky jako jsou sýry, jogurty, domácí zmrzlina nebo káva se ve Švýcarsku kupují v samoobslužných obchůdcích, které jsou založené na stoprocentní důvěře. Při delším volnu jezdí pár na jih Švýcarska, konkrétně do Locarna nebo Lugana, kde je teplejší podnebí a středomořská atmosféra. V takovém případě pak spí v osobním autě. Dodávku mají manželé aktuálně zaparkovanou v Česku, kde jim slouží jako zázemí při návštěvách rodné země.

Oblíbený švýcarský zemědělský a potravinářský veletrh OLMA Messen St. Gallen, kde se prezentují regionální produkty, zvířata, tradiční řemesla i moderní technologie a konají se různé doprovodné akce pro veřejnost.

I přes pověst „studených čumáků“ vnímají mladí manželé Švýcary jako přátelské a otevřené. „Často se stává, že se s námi někdo dá do řeči na ulici nebo u veřejného grilovacího místa. Zeptá se, odkud jsme, nebo nám doporučí výlet. Zvlášť starší generace bývá zdrženlivější, ale když se člověk sám chová mile a otevřeně, většinou se mu to vrátí. My jsme si tu našli pár dobrých přátel a někteří z nich jsou právě Švýcaři,“ pochvaluje si Honza.

Vysoké ceny na každém kroku

Samostatnou kapitolou jsou ve Švýcarsku ceny, které mnoho Čechů od návštěvy této země odrazují. Asi nikoho nepřekvapí, že život ve Švýcarsku není zrovna levná záležitost. Vysoké jsou jak ceny v obchodech, tak i za běžné služby. Všeobecně je hodně drahé maso, tvrdý alkohol, sýry, ale i pohonné hmoty. Na druhou stranu elektronika pořízená ve Švýcarsku může být často levnější díky nižší dani. Zajímavostí je, že auta jsou zde zpravidla levnější než ve většině zemí. Lidé je mění po pár letech, takže je na trhu hodně zachovalých ojetin s nízkým nájezdem a dobrou servisní historií. Na cenu vozů má vliv také nižší DPH. Při dovozu do Čech je ale potřeba počítat s celními a daňovými povinnostmi, technickou kontrolou a možnými úpravami auta kvůli rozdílným předpisům.

Na trajektu v Norsku při přejezdu mezi ostrovy. Trajekty se tu hojně využívají (Norsko je světovým lídrem v používání elektrických trajektů) - doprava po vodě je snazší, levnější a ekologičtější.

Podle Veroniky jsou super vychytávkou místní second-handy, tzv. „brocki“. Zde se dají pořídit věci z druhé ruky jako je oblečení, nábytek nebo dekorace za skvělé ceny a často s dobrou kvalitou. Veronika s Honzou také hojně využívají aplikaci Too Good To Go, kde si rezervují zlevněné balíčky potravin, které by jinak přišly nazmar. V aplikaci si uživatel vybere oblíbený obchod a kategorii balíčku (pečivo, ovoce a zelenina, překvapení, zákusky apod.) a nikdy neví, co přesně dostane. Cena balíčku začíná na pěti francích (v přepočtu okolo 130 korun), ale hodnota bývá několikanásobně vyšší. Spousta místních si kvůli nižším cenám občas zajede na větší nákup do Německa. Hodně Švýcarů také rádo nakupuje levněji v zemích EU a poté si nechá vrátit místní DPH na základě Tax-Free formuláře.

Grilování u oblíbeného jezera Sufnersee. Poblíž jezera v lese mají manželé i místo na přespání v osobním autě.

Život ve Švýcarsku přináší mladým Čechům jak pozitiva, tak i výzvy. „Švýcarsko je nádherná země, kde se krásná místa nachází doslova na každém kroku. Je to země čistá, klidná, plná modrých jezer, obrovských hor a přívětivých lidí. Ale není to jen pohádka. Pracovní tempo je tu dost intenzivní. Honza se domů vrací každý den v týdnu až večer, a pokud potřebuje během dne cokoli vyřídit, musí si vzít volno. Chodí to tu zkrátka jinak a dlouhá pracovní doba je tady normou. Švýcaři makají od rána do večera a považují to za standard. Na druhou stranu si lidé umí najít čas na život a o víkendech sportují a vyrážejí do hor. A tento životní styl nám je blízký. Přijali jsme ho za svůj a snažíme se užít si každý okamžik,“ vypráví Veronika.

Dodává, že si oba s Honzou uvědomují benefity toho, že v cizí zemi mohou žít dobrovolně a poznávat tak Švýcarsko z jiné perspektivy než běžný turista. Stejnou zkušenost se snaží předat i svým blízkým. Proto, když opouští pronajatý byt ve Švýcarsku na delší dobu, umožňují rodině a přátelům, aby jej využili.

Manželé zatím do budoucna nemají žádný konkrétní plán. V Čechách mají stále domov, rodinu a dlouholeté přátele. Oba si podle svých slov vědomě vytváří prostor pro obě země – ve Švýcarku žijí, ale Čechy jsou místo, kam se vždy rádi vrací.