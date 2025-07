Vztah mezi Čechy a Chorvaty není jen o letních radovánkách. Naše národy sdílejí společné slovanské kořeny a dlouhou, mnohdy propletenou historii. Stačí se podívat na osud Moravských Chorvatů, kteří se na jižní Moravě usadili už v 16. století. Po druhé světové válce sice prošli těžkým obdobím vysídlování a asimilace, ale jejich přítomnost dokazuje staleté propojení.

Věděli jste, že podle některých legend přišel Praotec Čech do naší země z chorvatského města Krapina?

Podle posledních údajů ze sčítání obyvatel z roku 2021 žije v Česku přibližně 2 400 Chorvatů, z nichž asi 800 jsou potomci právě Moravských Chorvatů. A v Chorvatsku? Tam najdete silnou českou menšinu (podle sčítání z roku 2011 jich bylo kolem 9 641), především v západní Slavonii, kde si hýčkají své tradice, jazyk a kulturní organizace.

Copak mi nerozumíš?

Tato propletená historie se projevuje i v našich jazycích. Čeština a chorvatština mají společný praslovanský základ, což vede k podobnosti mnoha slov. Třeba „matka“ se chorvatsky řekne „mati“, „hlava“ je „glava“. Ale pozor! Jako u každých příbuzných jazyků, i zde číhají záludnosti, kdy podobné slovo znamená něco úplně jiného. A pozor na neslušná slova!

Česky řekneme Chorvatsky to znamená úžasný strašný strava hrůza vpravo rovně hlad stín brzo rychle zrak vzduch srpen červenec listopad říjen stan byt manželství brak hračka plivanec pitomec absolvent vojenské školy rok lhůta balvan kláda bolest nemoc brána přehrada brod loď

Když se střetává střední Evropa s Balkánem

Společně jsme s Chorvaty zmatení nejen kvůli odlišným významům některých slov, ale také kvůli rozdílům v mentalitě.

Ana Kulić, Češka s chorvatskými kořeny, to trefně shrnuje v rozhovoru na webu Czechmag: „Češi jsou negativní a Chorvati zase strašně hluční.“ A není daleko od pravdy.

Češi bývají spíše rezervovaní, skeptičtí a opatrní. Než něco řeknou, dvakrát si to rozmyslí. Otevřenost k cizincům přichází často až po delší době a několika pivech. V hospodě raději nenápadně posloucháme, než abychom spustili hlasitou debatu.

Čechům dělá problém zpomalit Skvělým příkladem je také kávová kultura. U nás si dáme rychle kafe a letíme dál. V Chorvatsku je káva rituál, společenská událost, která trvá klidně hodinu, kdy jen tak sedí a sledují okolí.

Chorvati jsou pravým opakem – otevřenější, přímější a často i hlasitější. Komunikace je pro ně živá, plná emocí a gest. Pohostinnost je pro ně svatá a často vás okamžitě přijmou mezi sebe, i když jste cizinec. To, co u nás vnímáme jako „nadměrný hluk“, je u nich prostě součást živé konverzace a vyjádření názoru. Jsou hrdí na svůj národ, svou etnicitu a původ, což je silně ovlivněno i novodobými dějinami, kam patří např. rozpad Jugoslávie.

Kulturní zvyky a každodenní život

Chorvatská kultura je fascinujícím mixem středomořských, středoevropských a balkánských vlivů. Projevuje se to v hudbě, třeba v něžné klapě (tradičním capella zpěvu) nebo v tancích za doprovodu tamburici. Silný důraz je kladen na rodinné a komunitní vazby – rodina je alfou a omegou všeho.

Češi, zvyklí na určitý pořádek a systém, se někdy diví balkánské ležérnosti a improvizaci. Co my vnímáme jako chaos, oni berou jako přirozený proud života. A naopak, naše pečlivé plánování a občasná uzavřenost může Chorvatům připadat jako zbytečná odtažitost.

Proč se tedy navzdory všemu k sobě pořád vracíme?

I přes všechny tyto rozdíly, které nás občas dokážou pěkně vytočit, nebo naopak rozesmát, se do Chorvatska pořád vracíme. Proč?

Moře a slunce

To je prostě kombinace, které se nedá odolat. A Chorvatsko má jedno z nejkrásnějších a nejčistších moří v Evropě.

Dostupnost Chorvatska autem

Autem za pár hodin. Pro Čechy stále jedna z nejlépe dostupných destinací u moře.

Ceny v Chorvatsku

I přes zdražování je Chorvatsko pro mnoho Čechů stále přijatelnější než jiné středomořské destinace.

Jazyková blízkost

I když si občas nerozumíme v mentalitě, v jazyce je to o něco jednodušší. Spousta slov se dá odhadnout, a s trochou angličtiny nebo rukama nohama se domluvíte vždycky.

Pocit domova

Díky letitým tradicím a tisícům českých turistů ročně si v Chorvatsku připadáme jako doma. Možná je to i tou sdílenou slovanskou duší, která se navzdory rozdílům vždycky nějak najde.

Češi a Chorvati jsou jako bratři, kteří se občas pošťuchují, ale ve skutečnosti se mají rádi. Jeden je trochu víc hlučný a spontánní, druhý rezervovanější a pragmatičtější. Ale když jde do tuhého, nebo prostě jen o to, kde strávit nejlepší letní dovolenou, víme, že se na sebe můžeme spolehnout. A tak se budeme vracet dál, rok co rok, s našimi ručníky a řízky, abychom si užili to „naše“ chorvatské moře.