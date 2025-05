Na svém instagramovém účtu ukazujete, jak se dvěma malými dětmi objíždíte svět. Jak staří byli vaši synové, když jste s cestováním na dlouhé vzdálenosti začali?

Poprvé jsme vyrazili se starším Jonáškem, když mu bylo rok a půl. Byli jsme měsíc v Mexiku, potom na Kanárských ostrovech a to už jsem byla těhotná s mladším. No a když se narodil mladší, tak jsme dali poprvé v životě resort, protože jsme se ještě nechtěli pouštět do nějakých větších akcí. Když byly mladšímu tři měsíce, tak jsme zkusili Mauricius a bylo to v pohodě. No a když už mu bylo nějakých osm měsíců, tak jsme poprvé vyrazili na dlouhou cestu do světa.

Jak jste se na tak dlouhou cestu se dvěma malými dětmi připravovali?

My jsme vlastně vyrazili úplně bez plánu. Preferovali jsme letět na západ a měli jsme ambice obletět svět. Ale nakonec to bylo s dětmi hrozně pomalé a my na cestu měli vyčleněných jen nějakých čtyři až pět měsíců. S dětmi jsme zjistili, že za tu dobu bychom obletět svět rozhodně nestihli. Jeli jsme tenkrát autem do Frankfurtu, aniž bychom měli z Frankfurtu letenky. Asi týden před tím jsem hledala letenky, abych se psychicky připravila na to, kam bychom mohli letět. Nabízela se Dominikánská republika, Maledivy, kam byly levné letenky, ale když jsme přiletěli na letiště do Frankfurtu, tak tam nebyly žádné výhodné letenky. Tak jsme nakonec letěli na Azory, odtud přímou linkou do New Yorku a tam strávili týden. Další zastávka byla Kostarika a tam jsme zůstali měsíc. No a odtud jsme nevěděli kam, ale lákala nás Kolumbie jako krásná a rozmanitá země, kterou nám doporučovali i kamarádi. Tak jsme odletěli do Kolumbie, protože z Kostariky do Cartageny byly tenkrát i celkem levné letenky. Akorát jsme neměli zpáteční letenku, takže nás nechtěli pustit v Kostarice do letadla.

To musely být celkem nervy…

Tehdy nám řekli, že máme asi půl hodiny na to si to nějak zařídit. Navíc mi pořád vypadával internet, takže jsem nestíhala zarezervovat zpáteční letenku. Stáli jsme u té přepážky a všichni kromě manžela jsme se rozbrečeli. Nakonec se nás jedné paní zželelo a pustila nás do letadla. Letěli jsme do Kolumbie a pak už to naštěstí nikdo nekontroloval. V Kolumbii se nám strašně líbilo a s odstupem času můžu říct, že je to naše nejoblíbenější země, kterou jsme kdy navštívili.

Jaké byly vaše pocity po první cestě s dvěma malými dětmi? Bylo to hodně náročné?

Určitě to nebylo tak hrozné. Vlastně jsem to nevnímala extrémně náročně, protože tím, že jsou dva dospělí na dvě děti, tak mi to vlastně přišla jako úleva proti tomu, co jsem zažívala doma. Když jste s dětmi sama doma, tak je to hodně náročné a kluci navíc mají úplně jiné povahy. Jsou hodně akční, takže mi přišlo, že když na cestách měli hodně vjemů a zábavy, tak to vlastně fungovalo daleko líp než doma.

Byli jste zvyklí hodně cestovat ještě před tím, než jste si pořídili děti?

Určitě. Já jsem dělala letušku u Emirates, takže jsem vhodně cestovala už tehdy. Potom, co jsem skončila v Dubaji, tak jsme dělali v Anglii a měsíc jsme pracovali a měsíc cestovali. Cestujeme intenzivně už od dvaceti let.

Doktoři v Kolumbii byli strašně milí. Chvilkami jsem si až říkala, jestli tam nezažíváme pozitivní diskriminaci.

Netajíte se tím, že velmi často jezdíte na daleké cesty úplně bez plánu. To se dvěma malými dětmi nemusí být vždycky úplně jednoduché. Jak si na takové dobrodružství balíte?

My jsme všichni docela otužilí (smích). Každý máme s sebou jednu fleecovou mikinu a jinak teplé oblečení většinou moc nebalím. Říkám si, že kdybychom se dostali někam, kde je opravdu zima, tak bychom si ho dokoupili. Většinou jezdíme do teplejších destinací a oblečení moc neřešíme. Máme kompresní vaky a tam se toho vejde trochu víc. Jezdíme teď už hodně nalehko, což jsme dřív nedělali. Dřív jsme měli aspoň dvě krosny a pak jsme akorát byli naštvaní, že jsme většinu věcí ani nevytáhli. Teď jezdíme jen s jednou krosnou, ve které jsou kompresní vaky, plus každý má jeden malý batůžek. Ze začátku jsme brali pro děti kočárek, ale ten nám v New Yorku ukradli, takže Kostariku a Kolumbii jsme absolvovali už bez kočárku.

Chodíte s dětmi v přírodě na treky?

Na to, že jsme taková dobrodružná rodina, tak na treky úplně nejsme. Jednou jsme tedy trek absolvovali. Bylo to v Kolumbii v krásném národním parku Tayrona a když jsme přemýšleli, jak se tam dostat, tak byla možnost plout na rychlolodi a to jsme se s malými dětmi báli. Druhá možnost byla na koni, což jsme s ročním dítětem taky vyškrtli a poslední možnost byla jít pěšky. Byl to pochod okolo čtyř hodin a s dětmi se to protáhlo. Byla tam krásná pláž, kde jsme měli strávit jednu noc. Nebyl tam signál a nakonec se nám tak líbilo, že jsme ve stanu zůstali noci tři. Bylo to hodně dobrodružné. Doufali jsme, že za tři dny bez signálu po nás nikdo nevyhlásil pátrání.

Džípy Willys jsou symbolem města Salento a celého kávového trojúhelníku Kolumbie.

A vyhlásil?

Naštěstí ne. Manžel těsně před pochodem zašel do nějaké místní pekárny a napsal rodičům zprávu, že budeme bez signálu a jinak se po nás z hostelu nikdo nesháněl. Tam jsme si nechali kromě jednoho batůžku všechna zavazadla, tak asi počítali, že se vrátíme. Věděli, že do toho národního parku jdou lidé na krátko, ale zůstanou tam dlouho. Malý měl ještě plínky a my měli zabaleno jen na jednu noc. Všichni lidi, co jsme tam potkali, nám nabízeli různé věci, když viděli, že jsme tam s miminkem. Nakonec jsme nějakou rodinu s malým dítětem poprosili o plenky a nakonec jsme dvě vyloudili. Obchod tam sice byl, ale jen se základními věcmi.

Jak svoje cesty financujete? Zmínila jste, že někdy strávíte na cestách klidně čtyři až pět měsíců, což se ve čtyřech lidech musí prodražit…

My jsme na tom pracovali dlouhodobě celý život, abychom takhle mohli cestovat. Když jsem pracovala u Emirates, tak výplata nebyla špatná a něco jsem si našetřila. Jsme ze severu Čech z Jirkova, kde jsou celkem levné nemovitosti, takže už tenkrát jsme přemýšleli, že bychom si něco koupili. Nakonec jsme koupili malý pozemek. Poté jsme šli do Anglie, kde jsme hodně intenzivně dva roky pracovali a šetřili. Pak jsme koupili v Čechách další nemovitost. Nakonec už se nám nechtělo tolik pracovat a chtěli jsme znovu začít cestovat. Takže jsme vymysleli, že si najdeme další pracovitý pár jako jsme my a po měsíci se budeme střídat, sdílet nájemné v Anglii a vyměníme si na měsíc životy. Jeden den jsem to navrhla, manžel se začal smát, ale hned ten den jsem našla jeden český pár, který na to hned kývl. Začali jsme a překazil nám to až covid. Měli jsme svatbu a po svatbě jsme se rozhodli mít miminko. V té době už jsme začali podnikat s nemovitostmi. Manžel je řemeslník a když jsme v Čechách, tak hodně pracuje. Dělá na sebe, takže tím se dá docela dobře vydělat. Kromě toho podnikáme v koupi a prodeji nemovitostí.

Česko je všeobecně považováno za zemi relativně přátelskou k dětem. Jak to ve srovnání se zahraničím vnímáte vy?

Nemůžu porovnat školní nebo školkový systém, protože naše děti zatím žádné zařízení nenavštěvují. Ale když bych měla porovnat všeobecnou náladu ve společnosti vůči dětem, tak si myslím, že jsme na tom velmi špatně. Jezdíme hodně mimo Evropu, takže nemám porovnání se zbytkem Evropy, ale co se týče třeba Jižní Ameriky, tak tam jsou děti opravdu na prvním místě a je to tam znát. Děti tam otevírají dveře a možná proto je tam cestování s dětmi velmi jednoduché. Nebojíte se s nimi přijít nikam. Velmi nám vyhovuje jejich životní styl, protože tady se asi trochu vymykáme. Nemáme děti, co chodí spát v sedm nebo v osm a mají režim. Takže v Kolumbii nám vyhovovalo, že jsme šli v deset večer ven a stále bylo plné hřiště dětí. Večer jsme si mohli zajít s dětmi na večeři a nikdo se na to špatně nekoukal. Děti v restauracích jsou tam běžnou záležitostí.

I takový výhled na sopku El Arenal můžete mít během snídaně v hostelu ve městě la Fortuna v Kostarice.

V Česku se v poslední době hodně řeší omezení vstupu dětí do určitých podniků. Jaký na to máte názor?

Myslím si, že naše společnost by musela změnit přístup k dětem celkově. Když se dítě bude cítit všude přijímané, tak pak bude mít méně důvodů chovat se nevhodně. V zahraničí víc vnímám, že dětem přizpůsobují prostředí. Dítě je víc zabavené, baví se s ním cizí lidé a celkově naladění společnosti je jiné. U nás pozoruji pozitivní změnu, ale asi to nepůjde ze dne na den. Asi to chce celkově změnit pohled na děti a ulevit maminkám malých dětí, tím, že by se víc sdílelo v komunitách.

Na druhou stranu nějací lidé si jdou do restaurací od dětí odpočinout a chtějí mít večer jenom pro sebe. Přijdou tam a najdou tam řvoucí díte…

Přijde mi, že v té Kolumbii tolik děti neřvaly. Bylo jich tam víc, hrály si, měly tam připravenou krabici s hračkami a byly v klidu. Souhlasím s vámi, že jsou restaurace, kam bych s dětmi nešla, takže nejsme úplně bezohlední (smích).

Co je pro vás při cestování s dětmi největší výzvou?

Bez dětí bylo mnohem jednodušší vypravit se někam bez plánu. Jeden den jsme se rozhodli a druhý den jsme letěli a orientovali jsme se jen podle levných letenek. S dětmi se nám stalo, že jsme někde museli zůstat o dost déle, protože nebyl čas, abychom se mohli odněkud hnout. Ale přinášelo to s sebou i pozitiva, protože jsme si k místům i k lidem udělali mnohem větší vztah. V malé vesničce jsme zůstali třeba celý týden, protože večer už jsem neměla energii hledat jízdenky na autobus nebo letenky.

Barevné schody, muraly, všudypřítomná hudba, restaurace a obchůdky. Tak vypadá nechvalně proslulá čtvrt Comuna 13 v Medellínu dnes. Proslavil ji Pablo Escobar, dnes má však do nejnebezpečnější čtvrti daleko.

Museli jste se někdy na cestách potýkat s vážnějším zdravotním problémem?

Máme zkušenost s kolumbijskou nemocnicí, kde jsme byli hospitalizovaní přes noc. Tenkrát spadl v restauraci s herničkou na menšího syna asi desetiletý chlapeček. Syn se ošklivě bouchl do hlavy .Nechali jsme to být, ale večer, když jsme šli spát, tak malý začal hodně zvracet. Měli jsme strach, tak jsme se okamžitě sebrali a jeli jsme do dětské nemocnice. Byli jsme ve velkém městě Cali, což je asi třetí největší město v Kolumbii. Musím říct, že přístup byl úplně perfektní. Museli nám udělat magnetickou rezonanci kvůli neustálému zvracení. Nakonec se naštěstí nic nepotvrdilo. Nechali si nás tam celou rodinu přes noc, všem nám dali lůžka, takže výborná zkušenost. Nemocnice byla opravdu krásná bez typického nemocničního prostředí. Doktoři strašně milí. Já mám výhodu, že umím španělsky, takže jsem se dorozuměla. Chvilkami jsem si až říkala, jestli tam nezažíváme pozitivní diskriminaci. Pár kamarádů mi pak řeklo, že tím, že jsme Evropané, tak se možná víc snažili, ale to nedokážu říct na sto procent. Ale byla to opravdu příjemná zkušenost i při tak stresující záležitosti a ve finále dopadlo všechno dobře.

Jak zvládáte s dětmi dlouhé lety?

Děti to zvládají relativně dobře. Během jedné třicetihodinové cesty letadlem nenastal ani jednou moment, že bychom si řekli, že je to hrozné. Když se všechno dobře sejde s nočním letem a návštěvou salonků, tak je to v pohodě. Když máme pětihodinový přestup, kdy člověk nemůže nikam jít a zároveň je to dlouhé, tak jdeme do letištního salonku. Nechali jsme si udělat všechny možné kreditky, ke kterým se jejich návštěvy pojí. Vyplatí se poptat se u různých bank na podmínky.

Dá se říct, že je pro vás cestování s dětmi dovolená?

Určitě je to úplně jiné, než cestovat sám nebo s partnerem. Je to aktivní dovolená, ale tím, že jsme byli zvyklí i před tím být celkem akční, tak mě to tolik nepřijde. Práce letušky mi přišla kolikrát únavnější než cestování s dětmi a zároveň dobrý trénink. Strašně také záleží na místě. New York se nedal úplně nazvat dovolenou, ale potom třeba místa, kde jsme zůstali týden a děti tam měli vyžití třeba na pláži, byla super. V Kolumbii jsme si dokonce vytvořili vlastní komunitu. Potkali jsme milé Argentince, kteří tam vedli hotel a občas se nám o děti starali. Je to určitě i o znalosti jazyka, španělština je v Jižní Americe rozhodně výhodou, protože anglicky tam lidi moc nemluví. Spousta lidí si tam vozí děti do práce, takže si spolu všichni hrají. Člověk na ně samozřejmě musí dohlížet, ale je tam i prostor, že jeden si může chvíli odpočinout. V Kostarice zase třeba byla prostranství s food trucky, kde se promítali pohádky pro děti, takže jsme tam mohli do deseti jedenácti večer zůstat.

Napadne vás místo, které naopak pro děti není ideální?

Kromě toho New Yorku mě žádné nenapadá. Tam, kde jsme s dětmi byli my, tak to bylo všude dobré.

Ve Valle de Cocora v Kolumbii rostou nejvyšší palmy na světě, některé dosahují až 60 metrů.

Na Instagramu sdílíte hodně ze života vašich dětí. Řešila jste ze začátku dilema, zda je na sociálních sítích ukazovat nebo ne?

Moc vám děkuji za tuto otázku. Bylo to pro nás velké téma. Předtím, než jsme se rozhodli jet na velkou cestu do Kolumbie, kdy bylo jednomu synovi tři a jednomu necelý rok, jsme rozhodli, že staršího syna nebudeme zveřejňovat, takže až do té cesty jsme děti nezveřejňovali. Přemýšleli jsme, jak bychom mohli začít řešit to, jak cestovat na plný úvazek a napadlo nás, že bychom si zřídili instagramový účet. Lidem, kteří viděli naše videa z cest, se vždycky hrozně líbila a nabádali nás, ať toho děláme víc. Přišlo nám nejdřív, že by nám natáčení cestování kazilo a že by to nebylo ono. Tak jsme vše hodně zvažovali i kvůli tomu, že jsme se báli zveřejňování dětí. Hluboce jsem nad tím přemýšlela, co jim vlastně hrozí. Největší problém mi přijde šikana, třeba v budoucnu od spolužáků. Ale řekla jsem si, že u nás to stejně nevypadá, že bychom žili v Čechách. Navíc zvažuji domškoláctví a to riziko bychom tím eliminovali. Nakonec jsme začali svoje cesty sdílet. Nepotvrdilo se naštěstí ani to, že bychom si cestování s kamerou neužívali. Někdy manželovi řeknu: „už to netoč“, ale většinou je to ok. Přidáváme obsah jen jednou za tři čtyři dny, takže si ta místa užijeme i naživo. Občas nevytáhneme ani telefon a jen si užíváme krásu daného místa. Ale určitě v budoucnu, kdybych na dětech viděla nějaký negativní vliv, tak bych je přestala ukazovat.

Zmínila jste, že máte v plánu učit syny sama. Je to z důvodu právě toho, abyste mohli víc cestovat?

Určitě budu nakloněná domškoláctví, ale kdyby s tím děti v pohodě nebyly, tak by se zvažovala varianta, že by šly do školy, klidně i v jiné zemi. Zatím to naštěstí nemusíme řešit, ale tak za dva roky nás to rozhodování čeká.

Máte nějaký osvědčený tip pro rodiče, jak s dětmi cestovat lépe?

Základem je nemyslet si, že je to v jiné zemi horší než tady. Existuje hodně zemí, o kterých máme předsudky, ale pak když tam člověk přijede, tak je příjemně překvapený. U nás to tak bylo s Kolumbií, Chile i Argentinou. Takže neřešit tolik, co člověk vezme s sebou. Pak je taky dobré nebrat si sebou moc věcí, což je většinou na obtíž. Všechno si pak můžete pořídit nebo půjčit.