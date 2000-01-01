náhledy
Na první pohled působí jako místo z hororového filmu. Tanzanské jezero Natron má krvavě rudou barvu, vodu žíravou jako čpavek a pověst „jezera smrti“, které mění uhynulá zvířata v kamenné sochy. Ve skutečnosti však ukrývá překvapivý paradox.
Autor: Profimedia.cz
Letecké fotky Natronu vypadají trochu jako cizí souhvězdí ve vzdálené galaxii, ale ve skutečnosti jsou to snímky sedimentů plovoucích na jezeře.
Autor: Profimedia.cz
Voda v jezeře dosahuje pH kolem 10,5, což z ní dělá tekutinu stejně žíravou, jako je čpavek nebo agresivní čisticí prostředky. Za tento chemický extrém vděčí Natron své poloze ve Velké příkopové propadlině.
Autor: Profimedia.cz
Nedaleká aktivní sopka Ol Doinyo Lengai totiž jako jediná na světě chrlí unikátní karbonatitovou lávu. Její popel je tak bohatý na uhličitan sodný, který po tisíce let stéká do jezera. Chemie se v jezeře hromadí, protože nemá žádný odtok.
Autor: Profimedia.cz
To však není všechno. Barva jezera se mění podle podmínek a ročních období a střídají se u ní všechny odstíny oranžové a růžové barvy. Při pohledu z výšky tak připomíná obří malířskou paletu.
Autor: Profimedia.cz
Voda v jezeře také může přesahovat 40 stupňů Celsia. V kombinaci se solí a zásaditostí tak představuje opravdu nehostinné prostředí, kde mnoho zvířat nepřežije. A právě kvůli těmto podmínkám si Natron získal pověst „jezera smrti“.
Autor: Profimedia.cz
Svět totiž obletěly fotografie zvířat pokrytých vrstvou minerálů, která vypadají téměř jako kamenné sochy. Minerály obalí kůži, peří i srst, tělo ztuhne, získá šedobílou krustu a vypadá jako zkamenělé.
Autor: Profimedia.cz
To ovšem není přesné. Zvířata tady totiž nezkamení zaživa jako v řecké báji o Medúze. Většinou uhynou z jiných příčin, teprve potom si jejich těla „vezme“ jezero, které je začne vysoušet a konzervovat.
Autor: Profimedia.cz
Za svou zlověstnou, sytě červenou barvu vděčí vodní plocha mikroorganismům, kterým se v extrémně slaném a zásaditém prostředí paradoxně daří. Tito sůl milující tvorové se množí v takovém množství, že celou vodní plochu barví do odstínů krve.
Autor: Profimedia.cz
Ve skutečnosti ale jezero není mrtvou pustinou, spíš právě naopak. Největším paradoxem jezera Natron je totiž fakt, že jde o nejdůležitější hnízdiště plameňáků malých na světě. Líhne se tady neuvěřitelných 75 procent jejich celosvětové populace.
Autor: Profimedia.cz
Tělo růžových elegánů se zásaditému prostředí dokonale přizpůsobilo, nohy mají pokryté tuhou kůží a šupinami, které zabrání popálení. Navíc jsou v jezeře chráněni před predátory, k hnízdům na ostrůvcích uprostřed žíravého bahna se totiž žádný z nich neodváží vstoupit.
Autor: Profimedia.cz
Ironií osudu tak místo, které internet často označuje za „jezero smrti“, ve skutečnosti funguje jako domov pro jednoho z nejikoničtějších afrických ptáků.
Autor: Profimedia.cz